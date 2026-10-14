Perú

Sibenito, el creador que convirtió a su familia y a Casma en protagonistas de sus videos

Ronaldo Benito Sabino, conocido como Sibenito, cuenta a Infobae Perú cómo pasó de grabar videos con su madre en la chacra de Casma a trabajar con marcas y proyectar un canal digital con series, noticias y entretenimiento

Ronaldo Benito Sabino asegura que el respaldo de su familia fue clave durante sus primeros años como creador de contenido.
Ronaldo Benito Sabino asegura que el respaldo de su familia fue clave durante sus primeros años como creador de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ronaldo Benito Sabino, conocido en redes sociales como Sibenito, pasó de trabajar como llantero y cocinero a consolidarse como creador de contenido junto con su madre, su hermano y los personajes de su entorno. Sus videos, nacidos en la chacra y en la casa familiar de Casma, conectaron con una audiencia que lo acompañó desde sus primeros pasos.

En conversación con Infobae Perú, el influencer recordó que nunca ocultó las carencias de su hogar ni las dificultades que atravesaba su familia. Gracias al respaldo del público, su habilidad para crear historias cotidianas y el trabajo con distintas marcas, pudo construir una vivienda para su madre. Ahora trabaja en un proyecto audiovisual para ampliar Sibenito hacia contenidos de noticias, deportes, entretenimiento y series.

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¿Cómo nació el nombre Sibenito?

Mi primer trabajo fue en una llantería. Para aprender tuve un maestro y yo era bien preguntón. Todo el tiempo le decía: “Maestro, ¿lo estoy haciendo bien?”. Y él respondía: “Sí, Benito, lo estás haciendo bien”. O le preguntaba si algo iba de cierta forma y me decía: “Sí, Benito, así es”. Lo tenía tan cansado que, cuando llegaba al día siguiente, me decía: “Hola, Si Benito, ven, pasa”. Juntaba tanto esa frase que apenas me veía me decía “Si Benito”. Así que cuando abrí mi canal de YouTube en 2015, decidí usarlo como nombre de mi cuenta principal. Así nació.

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¿La pandemia fue el momento que impulsó tu contenido?

Yo empecé a crear contenido en 2015. Fueron cuatro años en los que aprendí a editar y a soltarme frente a las cámaras. Me involucré con amigos que hasta ahora son operadores de contenido. Cuando llegó la pandemia, todo ese esfuerzo dio fruto. Antes vine a Lima con el sueño de estudiar gastronomía. Desde niño me gusta cocinar y aprendí con mi mamá. Quería ser chef, regresar a Casma, abrir un restaurante y trabajar en eso. Mi hobby de hacer contenido nació antes de la pandemia, porque me gustaban la cámara y la edición, pero la pandemia fue el momento perfecto para desarrollar al influencer que soy ahora.

¿Cuál fue el primer video que marcó una diferencia para ti?

En 2020 regresé al norte y ayudaba a mi papá en la chacra. Estaba cortando maíz y veía a creadores de contenido. Pensaba cómo habían llegado a la televisión por hacer contenido. Ahí es cuando se me ocurrió grabar con mi mamá. Corté un tronquito de maíz para que se rompiera rápido y puse la cámara sobre una escalera de palo. Le dije: “Mamá, tú vienes por atrás y me golpeas en la espalda”. Ella tenía miedo, porque toda mamá es protectora. Yo simulé que me dolía y me desmayé. Mi mamá creyó que era verdad. Su reacción se vio real. Ese video llegó a diez mil vistas y mil “me gusta” en un día. Al día siguiente aumentó hasta cerca de cien mil vistas. Empecé a responder todos los comentarios y sentí que ese fue el inicio de mi camino en redes.

¿Cómo vivieron tus padres este proceso de crecimiento?

Cuando un canal de televisión nos contactó para una entrevista, mi mamá no entendía qué era lo que hacíamos. Le dije que venían a entrevistarnos por los videos. Ella me preguntó: “¿Qué videos hacemos, hijo?”. Le mostré los comentarios y le expliqué que teníamos una comunidad que nos seguía. Mi mamá pidió permiso en su trabajo, no se lo dieron y faltó para acompañarnos. Cuando llegó el canal, mostré cómo grababa y editaba. Recién entendió que nuestros videos llegaban a muchas personas. Ahora, trabajamos en familia. Sibenito incluye a mi mamá, mi hermano, mi novia, mi papá y los personajes que aparecen en los videos.

Del contenido en la chacra a la casa que construyó para su madre

No tuviste reparos en mostrar las carencias de tu hogar, eso ha sido valorado por tus seguidores...

Desde el inicio mostré todo tal cual era: mi cocina de fogón, mi estera, mi quincha. En una toma se veía que el techo tenía un agujero, porque se estaba cayendo. Había palos parados por la lluvia y por un huaico. Algunas personas comentaban: “Arregla tu casa”. En ese tiempo no tenía ingresos ni sabía monetizar. TikTok no pagaba y tampoco conocía cómo funcionaban Facebook u otras plataformas. Yo no pedía nada a mis seguidores. Me mostraba así porque eso era lo que representaba. No me daba vergüenza. Me reía de los comentarios porque no sentía que fueran malintencionados. Seguí con mi contenido y tomé esas reacciones de buena manera.

Sibenito inició su camino en redes sociales con videos grabados junto a su madre en la chacra de Casma.
Sibenito inició su camino en redes sociales con videos grabados junto a su madre en la chacra de Casma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambios llegaron con el crecimiento en redes?

En 2023 terminé de construir la casa de mi mamá. Ella nos había dado un techo, pero yo quería darle comodidad: lavadero, cocina a gas, habitaciones con puertas. Antes, donde vivíamos, las puertas eran telas. Mi mamá a veces me pregunta cómo hice todo. Yo le digo que no lo logré solo, que lo logramos todos. La casa es fruto de esos días en que le decía “mamá, vamos a grabar” y ella aceptaba.

¿Por qué decidiste mantener tu trabajo desde Casma?

Donde vivo hay campo y valle, hay mucho que mostrar. La primera marca que trabajó conmigo no me pidió que fuera a Lima. Me dijo que grabara en mi casa. El contenido funcionó y firmamos por un año. Todo lo grabo en Casma. Hay personas que creen que vivo en Lima por cómo se ven los videos. He adaptado la casa de mi mamá y algunos espacios como escenografías para que parezcan una vivienda de ciudad. Me gustaría tener una casa en Lima para proyectarme también ahí, pero por ahora mi visión está en Casma.

¿Qué ha sido lo más difícil y lo más valioso de ser creador?

Lo más difícil es mantener a la gente. Puedes tener un video con un millón de vistas y al día siguiente preguntarte qué vas a publicar. No todo lo que subes funciona. Mantener una audiencia durante seis años es complicado. Y lo más bonito es que alguien te encuentre en la calle y te diga que vio tu video. Una niña hizo una tarea sobre mi vida y me la enviaron. También saber que soy imagen de jóvenes y padres que quieren construir la casa soñada para su mamá. Eso me inspira.

¿Imaginaste aparecer en publicidades?

No, menos conocer a figuras que veía en televisión o admiraba. Ya había hecho dos campañas antes, pero la que más me sorprendió fue con Te Apuesto. Grabamos una pieza en 360 para el Mundial y participé con Jefferson Farfán y Rosángela Espinoza. Fue una experiencia que no voy a olvidar.

¿Los admirabas?

Sí, yo amo el deporte y el fútbol, y para mí Jefferson Farfán es una figura histórica. Lo conocí, nos saludamos y pude compartir una grabación con él. Rosángela preguntó por mi mamá. Me dijo: “Sibenito, ¿cómo estás? ¿Dónde está la Bichota?”. Incluso me comentó que quería conocer nuestra casa. Mi mamá es fanática de ella, así que me sorprendió bastante. Fueron muy humildes conmigo. Cuando vi el comercial desde mi sofá, llamé a mi mamá: “Mamá, mira con quién salgo”. Ella se sorprendió. Se puso contenta y orgullosa por todo lo que Sibenito viene logrando.

Un canal digital desde Casma

¿Cuál es el siguiente paso para Sibenito?

Quiero que Sibenito se transforme en una especie de canal virtual. Me gustaría tener noticias de lunes a viernes, deportes, streaming y entretenimiento con artistas. En la noche, quiero lanzar series tipo novela para que las familias puedan verlas. También quiero abrir espacio para artistas pequeños que no tienen recursos para pagar publicidad. Me escriben porque tienen una canción o un grupo, pero una campaña puede resultar costosa. Mi idea es que puedan ir a mi plataforma de forma gratuita y mostrar su trabajo. Quiero que Sibenito sea algo icónico, con varios formatos, como ocurría con Chespirito. Ese es mi objetivo.

¿Y ya estás haciendo algo por ello?

Sí. Es por eso que estoy haciendo una escenografía donde pueda grabar, donde tenga mi espacio un poquito más libre, porque la casa de mi mamá ya lo amontoné con mis equipos, con los vestuarios. Está a full. Es por eso que quiero mi espacio. Y bueno, cuando uno crece, tiene que expandirse.

El influencer construyó una vivienda para su madre tras consolidar su trabajo con marcas y plataformas digitales.
El influencer construyó una vivienda para su madre tras consolidar su trabajo con marcas y plataformas digitales.

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