Loreto reporta tres casos de varicela en niñas de comunidad indígena shawi tras muerte de su padre

Loreto activa protocolo de emergencia: tres niños shawi con varicela tras una muerte sospechosa| Foto: Mongobay Latam

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La Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto confirmó tres casos de varicela en menores de edad de la comunidad nativa San Juan de Paranapura, en el distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas. Esto luego del fallecimiento de un hombre de 40 años que presentó síntomas afines a la enfermedad. El Ministerio de Salud (Minsa) movilizó un Equipo de Respuesta Rápida (ERR) para contener el brote en la zona, habitada por población indígena shawi.

La intervención se realizó el 12 de octubre en la vivienda de la familia afectada, ubicada en jurisdicción de la IPRESS Pucallpillo. Según el comunicado, el ERR de la Microred San Gabriel de Varadero acudió al lugar para efectuar una evaluación médica y una investigación epidemiológica.

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Los casos identificados corresponden a una niña de 4 años, otra de 11 años y un varón de un año y seis meses, todos con erupciones dérmicas vesiculares costrosas y malestar general, cuadro clínico característico de la varicela. Los tres menores fueron referidos e internados de inmediato en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas para recibir atención especializada y someterse a los exámenes correspondientes.

El Minsa desplegó una segunda brigada médica para reforzar la vacunación y descartar nuevos contagios en la Comunidad Nativa San Juan de Paranapura

Autoridades ejecutaron un cerco vacunal en la zona

El equipo de salud también investigó el fallecimiento de un hombre de 40 años en la misma comunidad, quien había manifestado síntomas afines a la enfermedad antes de sufrir complicaciones graves que derivaron en su muerte.

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Como parte de la respuesta sanitaria, el personal médico aplicó un bloqueo y verificación de vacunas entre la población del barrio y revisó el esquema de inmunización de niños y adultos en general. Paralelamente, se dictaron charlas de educación sanitaria sobre signos de alarma, prevención de contagios e importancia de la vacunación oportuna.

Un niño con ampollas de varicela en su cuello (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

La DIRESA informó que, el 14 de octubre, se desplazó una segunda brigada a la Comunidad Nativa San Juan de Paranapura para continuar con la atención integral a la población, el bloqueo vacunal y la búsqueda de posibles casos adicionales no detectados en la primera visita.

- crédito Andina

La dirección regional ratificó su compromiso de vigilancia epidemiológica en comunidades nativas y rurales de Loreto, donde el acceso de personal especializado suele ser limitado por la distancia y las condiciones geográficas.

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¿Cuáles son los síntomas de la varicela?

La varicela es una enfermedad viral causada por el virus varicela-zóster, altamente contagiosa, especialmente en niños. Sus principales síntomas deben generar alerta y son los siguientes:

Síntomas iniciales (antes de la erupción):

Fiebre, generalmente moderada

Malestar general y cansancio

Pérdida de apetito

Dolor de cabeza

Síntomas característicos:

Erupción cutánea que evoluciona en etapas: comienza como manchas rojas (máculas), luego se transforma en pequeñas ampollas llenas de líquido (vesículas) y finalmente se seca y forma costras.

Picazón intensa en las zonas afectadas.

Las lesiones suelen aparecer primero en el tronco, cara y cuero cabelludo, y luego se extienden al resto del cuerpo.

Es común observar lesiones en distintas etapas de evolución al mismo tiempo (manchas, ampollas y costras simultáneamente).

Complicaciones posibles:

Infecciones bacterianas de la piel por rascado

Neumonía

Encefalitis (en casos graves, poco frecuentes)