Perú

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

El embajador del Perú en Estados Unidos agradeció que la adminsitración del presidente Donald Trump haya “pasado por alto” sus críticas pasadas al gobierno norteamericano

Keiko Fujimori viste traje claro y estrecha la mano de Álvaro Vargas Llosa, vestido con traje oscuro, ante un cuadro de pared
Keiko Fujimori estrecha la mano de Álvaro Vargas Llosa, embajador de Perú en Estados Unidos, durante una reunión protocolar. (Presidencia del Perú)
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Álvaro Vargas Llosa, embajador del Perú en Estados Unidos nombrado por Keiko Fujimori, planteó que su gestión buscará ampliar la cooperación bilateral frente al crimen organizado y las emergencias, con un límite definido por la Constitución peruana y la autorización del Congreso para toda presencia militar extranjera.

En conversación con Canal N, el representante del Perú ante Estados Unidos sostuvo que la relación entre ambos países atraviesa una oportunidad para elevar los vínculos políticos, económicos, culturales y estratégicos. El diplomático vinculó esa cooperación con la integración del Perú al Escudo de las Américas, una iniciativa liderada por Estados Unidos.

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Las críticas que formuló en el pasado al presidente Donald Trump tampoco representan, a su juicio, un impedimento para desempeñar el cargo. Explicó que, como participante de la prensa y el debate público estadounidense, debía responder ante sus lectores, sus principios y sus ideas, pero que la función diplomática exige otras prioridades.

Al referirse a sus discrepancias pasadas con el gobierno del presidente Donald Trump y a la relación política en Perú, Álvaro Vargas Llosa sostuvo que “hay momentos en la historia de los países en que hay que deponer las diferencias y pasar a una nueva etapa” y agradeció que la administración del mandatario estadounidense haya “pasado por alto estos episodios para construir algo muy superior”.

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Viajes Vargas Llosa
Álvaro Vargas Llosa es oficializado por el gobierno de Keiko Fujimori como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos. EFE/ John Reyes Mejia

El crimen organizado y la atracción de capitales son prioridad

Sobre su agenda diplomática, Vargas Llosa ubicó la lucha contra el crimen organizado y las emergencias entre los asuntos que requerirán una relación más estrecha con Estados Unidos. Al describir ese frente, indicó al medio televisivo que “van a requerir una cooperación muy estrecha con los Estados Unidos”.

El embajador señaló que Perú también debe ampliar el comercio bilateral y atraer más capitales. Afirmó que el intercambio actual no es pequeño, aunque consideró que todavía puede crecer, y sostuvo que la llegada de inversiones ha sido insuficiente porque predominó la reinversión de utilidades de empresas ya instaladas.

La promoción cultural forma parte de la misma estrategia. Vargas Llosa dijo que Perú necesita tener una mayor presencia en la consideración de los estadounidenses a través de su identidad cultural y consolidar su posición estratégica en el hemisferio occidental ante Estados Unidos y los países vecinos.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 18 marzo
Álvaro Vargas Llosa, escritor y analista político peruano, nació el 18 de marzo de 1966 y desarrolló una carrera dedicada al debate intelectual y al pensamiento liberal. (Andina)

Constitución será el límite de la cooperación militar

Vargas Llosa afirmó a Canal N que la presencia eventual de militares extranjeros en territorio peruano existe desde hace décadas y se ha producido también en otros países de América Latina. Según explicó, cada ingreso debe contar con la aprobación del Congreso mediante resoluciones legislativas.

Consultado por los límites de la participación peruana en el Escudo de las Américas, respondió que esta será “la Constitución del Perú”. Luego precisó que el marco legal no admite bases permanentes y exige que el Congreso sea quien apruebe cualquier presencia extranjera en el país.

El embajador sostuvo que los desafíos actuales exceden la capacidad de respuesta aislada de un país y requieren cooperación multilateral. “Vamos a dar [la batalla] con mucha mayor eficacia y mejores resultados si la damos en conjunto, sin complejos y sin la más mínima violación de nuestra soberanía, aliados con los Estados Unidos y, por cierto, con muchos otros países de América Latina”, afirmó.

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