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Gobierno anuncia subsidio de 15% a 20% al diésel para enfrentar crisis de los combustibles

El subsidio temporal apunta a transportistas de carga y pasajeros, mototaxistas y operadores de transporte fluvial afectados por el alza internacional del petróleo, informó la presidenta Keiko Fujimori

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, identificada como Presidenta de la República en los gráficos en pantalla, ofrece una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. Es acompañada por tres hombres y se observan banderas peruanas de fondo. Una intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. Se anuncia un subsidio focalizado para el costo del combustible dirigido a transportistas de carga, pasajeros y mototaxistas, con un rango entre el 15% y el 20%. El video presenta un formato de noticiero con imágenes en vivo y un segmento de pantalla dividida.
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El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori anunció un subsidio focalizado de entre 15% y 20% sobre el precio del diésel, en respuesta al incremento sostenido de los combustibles, que superó los 24 soles por galón en diversas regiones del país.

La medida, presentada en conferencia de prensa como una acción urgente para mitigar el impacto en la economía de los sectores más vulnerables, tendrá una vigencia inicial de tres meses y buscará aliviar la presión sobre transportistas de carga, pasajeros, mototaxistas y operadores de transporte fluvial.

En el Perú, el diésel no se usa en autos menores o sedanes urbanos. Se emplea principalmente en vehículos grandes y pesados como camiones, buses de transporte público, remolques y camionetas SUV o 4x4 grandes.

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Un conductor señaló que gasta entre S/ 250 y S/ 280 semanales en petróleo, cuyo precio llegó a S/ 26 por galón
El Ejecutivo vinculó la medida con el aumento del crudo de cerca de USD 60 a más de USD 100 por barril, que elevó los costos del transporte y de los hogares.

Subsidio de entre 15% y 20% para el diésel

El subsidio fue diseñado para llegar, por primera vez, a segmentos tradicionalmente excluidos de este tipo de ayudas. El Ejecutivo explicó que la intervención responde al aumento internacional del precio del petróleo, influido por el conflicto en Medio Oriente y los obstáculos en la distribución global de combustibles.

El impacto de estos factores externos se tradujo en incrementos abruptos en el mercado local, con efectos directos sobre los costos operativos de transportistas y en la economía de miles de hogares.

Durante el anuncio oficial, la presidenta Fujimori recalcó que el gobierno no pretende “negar ni mirar de costado los problemas”. “Cuando el mundo enfrenta una tormenta, el gobierno tiene que convertirse en un escudo para los ciudadanos”, refirió.

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El subsidio se aplicará sobre el diésel, el combustible principal para el transporte de carga y pasajeros en todo el territorio nacional, y se extenderá también a mototaxistas y transporte fluvial, sectores que hasta ahora no habían recibido un apoyo de este tipo.

Pucallpa - MINEM
El beneficio será nacional y en Lima Metropolitana y Callao seguirá un esquema vigente con ajustes técnicos ligados al recorrido de las unidades.

Precio del galón supera los 24 soles a nivel nacional

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalló que la volatilidad del mercado internacional llevó el precio del petróleo crudo de cerca de 60 dólares el barril a valores superiores a 100 dólares, lo que provocó un aumento de casi 60% en el costo de referencia.

Explicó que en el pasado se recurrió a mecanismos de subsidio amplios que terminaron beneficiando a grandes consumidores, pero que ahora se utilizará “una política mucho más focalizada, dirigida únicamente a los sectores donde más aprieta el alza”. “Vamos a usar subsidios donde realmente se necesita”, dijo.

El subsidio directo para el diésel dirigido a transportistas de carga y pasajeros estará operativo en los próximos días a nivel nacional. En el caso de Lima Metropolitana y Callao, se mantendrá el mecanismo vigente, aunque se ajustarán detalles técnicos para asegurar que el beneficio se mantenga proporcional al recorrido de las unidades.

Keiko Fujimori
A su vez, el Gobierno peruano declaró en emergencia el abastecimiento de hidrocarburos en Ucayali para elevar las reservas de diésel de 1,5 a 3 días a al menos 7 días.

Más de 60% de incremento en el costo internacional del crudo

Para los mototaxistas y operadores fluviales en la Amazonía, el acceso al subsidio requerirá un registro especial, que se agilizará mediante una plataforma tecnológica y el apoyo de los gobiernos locales.

La medida incluye una convocatoria a los alcaldes para facilitar el registro de mototaxistas y propietarios de “peke pekes” (embarcaciones menores), con el objetivo de que el subsidio llegue de manera directa y sin demoras.

El gobierno estima que el esquema especial para estos sectores estará listo en tres semanas, dependiendo de la velocidad en la entrega de padrones municipales.

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Elmer Cuba sostuvo que el subsidio al diésel será temporal y focalizado para evitar que favorezca a grandes consumidores.

Almacenamiento en Ucayali pasó de 1,5 a 3 días, buscan llegar a 7

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, abordó la situación crítica en la región de Ucayali, donde el bajo nivel de inventarios ha generado especulación y desabastecimiento. “Lo que hoy día se tiene es apenas de uno punto cinco a tres días de almacenamiento”, puntualizó Shinno durante la conferencia.

En respuesta, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró en emergencia el abastecimiento de hidrocarburos, permitiendo el uso de tanques alternativos para elevar la capacidad de almacenamiento de diésel de uno a tres días, hasta alcanzar al menos siete días de inventario.

El subsidio anunciado por el gobierno solo cubrirá el consumo de diésel. Aunque los mototaxistas suelen operar con GLP (gas licuado de petróleo), las autoridades no precisaron si el beneficio se ampliará a ese combustible. La medida se mantendrá bajo revisión, y el monto del subsidio podrá ajustarse si las condiciones internacionales modifican el precio en las próximas semanas.

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