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Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: su reemplazo frente Deportivo Soan

Fabrizio Acerbi reveló que las ‘pumas’ tendrán una ausencia importante contra el cuadro de Puente Piedra, duelo que se jugará este sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes

Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027
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La Liga Peruana de vóley 2026/2027 está lista para empezar y los 12 equipos vienen ultimando detalles para realizar el respectivo debut. Universitario de Deportes se enfrentará a Deportivo Soan, y tendrá un obstáculo que superar a días de su estreno.

Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo de la ‘U’, confirmó una sensible baja que sufrirán las ‘pumas’ en la fecha 1 del torneo nacional en el programa ‘AquiTVO’. No podrá contar con Maricarmen Guerrero, todavía no supera su lesión y no estará en el equipo de Paco Hervás.

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El dirigente aseguró que su recuperación tendrá para una semana más, es decir su presencia estaría en duda frente Deportivo Wanka en la segunda presentación de las ‘cremas’.

Cabe resaltar que la central tampoco fue considerada para la Copa Brasilia 2026 por su dolencia y se quedó en la capital trabajando en sus terapias.

Maricarmen Guerrero no viajó con Universitario para afrontar la Copa Brasilia 2026.
Maricarmen Guerrero no viajó con Universitario para afrontar la Copa Brasilia 2026.

¿Quién será reemplazo de Maricarmen Guerrero en Universitario?

Universitario de Deportes tendrá alternativas en la posición de central para cubrir la ausencia de Maricarmen Guerrero en el debut de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El técnico Paco Hervás cuenta con Claudia Palza, quien se incorporó tras su participación con la selección peruana, y con la juvenil Fátima Villafuerte.

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La nómina también incluye a las extranjeras Taya Beller, quien continúa en el equipo después de la campaña anterior, y Sarah Evaristo. Regresó al club para ocupar el lugar que dejó Mara Leao. La zona central fue una de las posiciones que Universitario reforzó para la nueva temporada.

Claudia Palza apunta a ganar el título nacional con Universitario de Deportes.
Claudia Palza apunta a ganar el título nacional con Universitario de Deportes. Crédito: Instagram Universitario de Deportes.

Universitario vs Deportivo Soan: programación del debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Universitario de Deportes debutará ante Deportivo Soan este sábado 17 de octubre por la primera fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El partido comenzará a las 17:00 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El equipo dirigido por Paco Hervás afrontará su primer reto oficial de la temporada tras una preparación que incluyó partidos ante rivales brasileños.

Los hinchas podrán seguir el estreno de las ‘pumas’ a través de Latina TV. La transmisión estará disponible por el canal 2, la señal en alta definición y las plataformas digitales de la televisora, que incluyen su página web y aplicación.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Así llega Universitario a su debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Universitario de Deportes llega al campeonato después de disputar la Copa Brasilia 2026, certamen en el que enfrentó a clubes de la Superliga de Brasil y alcanzó la final.

La última prueba del conjunto crema fue la Noche de las Pumas, realizada el viernes 9 de octubre. En esa presentación, las locales vencieron 3-2 a Sancor Seguros Vôlei Londrina.

Para la nueva campaña, el plantel incorporó a Aixa Vigil, Claudia Palza y Maricarmen Guerrero. El grupo mantiene a Mirian Patiño, Lucía Magallanes y Karla Ortiz, además de jugadoras extranjeras que ya tuvieron una etapa previa en la institución.

Las 'pumas' lucharon hasta el final y cayeron en el quinto set por 15-10 en el final del torneo internacional. Créditos: Metrópoles.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 17 de octubre

  • Atlético Atenea vs Olva Latino ( 14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan ( 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano ( 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 18 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Regatas Lima vs Deportivo Géminis ( 16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Rebaza Acosta vs Alianza Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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