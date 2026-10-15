Diésel en Perú podría superar los S/30 ante riesgo del fenómeno El Niño

Lo que podría venirse: otra alza de combustibles por falta de abastecimiento. - Crédito Difusión

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El fenómeno El Niño ya está teniendo un impacto grande en la región y Perú no será la excepción. Tanto podría ser, que una de los riesgos es que nuevamente haya escasez de combustible.

Fue precisamente Pedro Gamio, el conocido exdirector de Petroperú, quien advirtió que el precio del diésel podría superar los S/30 en este escenario, exactamente por restricciones internacionales al suministro.

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“El diesel en cualquier momento supera los S/30. Estaba en marzo a S/12 soles. Solo Lima e Ica tienen un mecanismo de defensa con el gas natural, donde hay más de dos millones de usuarios. ¿Pero qué hay de las regiones andinas, que están olvidadas prácticamente? ¿Qué hay de de la selva, como Ucayali que ha hecho una protesta fuerte hasta hace muy poco? El cuadro exige un plan de contingencia realista y que busquemos plan B y Plan C sobre cómo vamos a sustituir el diesel", alertó en entrevista con Canal N.

A su vez, el Gobierno peruano declaró en emergencia el abastecimiento de hidrocarburos en Ucayali para elevar las reservas de diésel de 1,5 a 3 días a al menos 7 días.

Abastecimiento en riesgo

Sí hay riesgo de desabastecimiento por el fenómeno El Niño, advierte Pedro Gamio. “Nuestra principal fuente de provisión, el 93%, viene de Estados Unidos. Entonces, tenemos que prepararnos frente a un escenario complicado”, apunta

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Pero no solo serían combustibles como el diésel. “El tema también es el gas natural: cómo lograr con una unidad de regasificación modular, ese es un tema que se ha anunciado ya hace varios meses”, agrega Gamio.

El exdirector de Petroperú explica el fenómeno El Niño implicaría tener una parte del Perú con una crisis hídrica, falta de agua, y otra parte sometida a un daño importante en su infraestructura de transportes y comunicaciones. “Porque son huaicos, tremenda cantidad de agua que empieza a golpear toda la infraestructura”, aclara.

Gobierno anunció subsidio de 15% a 20% al diésel para enfrentar crisis de los combustibles. El Ejecutivo vinculó la medida con el aumento del crudo de cerca de USD 60 a más de USD 100 por barril, que elevó los costos del transporte y de los hogares.

“Si chequeamos la experiencia, yo por razones de trabajo he tenido mucha interacción con el norte del Perú y la respuesta es sí. Puede haber un impacto serio. Veamos los videos de lo que está pasando en Santiago de Chile. Está pasando un río de piedras y lodo frente al Palacio de Gobierno. Lo que puede ocurrir en el Perú va a afectar la refinería de Talara. Incluso hay un informe técnico al respecto, donde incluso la autoridad de control ha advertido de los factores críticos que pueden producirse”, añade.

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Estos factores críticos tendrían que ver con afectación a las “tuberías, la conexión marina, el mar bravo, toda la infraestructura puede ser impactada de acuerdo a la intensidad con la que el Niño golpea al norte del Perú”.

“Y eso afectaría al abastecimiento del combustible. (...) Y si Estados Unidos, por una medida de emergencia, cierra la exportación, nos pone en serios aprietos. Deberíamos desarrollar un plan de contingencia ya, porque de la noche a la mañana no podemos tener proveedores de otras partes del mundo y el producto no llega en 24 horas”, añade.

Presentadores de Latina Noticias reportan sobre los efectos del fenómeno El Niño en los precios de los alimentos. Durante la transmisión informativa se proyectan imágenes de calles anegadas por lluvias y puestos de venta con hortalizas y tubérculos en un mercado. La cobertura analiza advertencias económicas sobre el incremento de la inflación alimentaria y la disminución de la producción agrícola en diversos países de América Latina.

Las medidas del gobierno

Dentro del pedido de facultades, aprobado por la Cámara de diputados ya se incluyen algunas medidas para afrontar El Niño. Entre estas están:

Ayuda humanitaria y respuesta rápida : Se faculta al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a disponer y ejecutar, de manera directa y excepcional, la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días calendario de ocurrida una emergencia o desastre, priorizando la atención de la población afectada

Atención a las familias del campo : Se facilitará el acceso a créditos, garantías, seguros y otros instrumentos de financiamiento a la actividad agraria, mediante la creación del régimen jurídico del certificado de cosecha electrónico. Además, se promoverá el acceso y articulación de los productores agrarios a los mercados mediante la optimización de las compras estatales de alimentos

Viviendas de interés social y bonos para damnificados : Para las familias damnificadas se simplificarán los requisitos de acceso al Bono Familiar Habitacional (BFH), la exoneración de trámites de viviendas colapsadas o inhabitables y el Bono de Arrendamiento para Emergencias. Asimismo, se creará un régimen registral especial y preferente para agilizar la edificación de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS)

Obras de agua potable y saneamiento temporal : Se regulará la implementación de soluciones tecnológicas alternativas y temporales, a fin de garantizar el abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento en zonas afectadas. Estas medidas contemplan esquemas de financiamiento especial y la aplicación de una tarifa social en los proyectos destinados a las poblaciones damnificadas

Trabajos de reducción de riesgos: Se modificará la ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, a fin de ampliar el ámbito de aplicación de la modalidad de servicios por impuestos en las materias de gestión del riesgo de desastres e infraestructura de defensa civil. Además, se optimizará y agilizará la liberación de interferencias necesarias para la ejecución de obras de infraestructura.