Perú

Madre peruana viajó con su hija a Chile por BTS y acusó presunto maltrato y xenofobia durante la prueba de sonido

Jeaneth Pacheco, contó en redes sociales que recibió empujones y un trato desigual por parte de la seguridad del recinto, minutos antes de que apareciera BTS

Capturas de pantalla de una transmisión de TikTok donde tres mujeres llevan coronas con la frase feliz cumpleaños en un estadio
Varias mujeres usan vinchas festivas durante una transmisión en directo realizada desde un estadio.
Guardar

La expectativa de una madre peruana por acompañar a su hija al concierto de BTS en Chile derivó en una denuncia por presunto maltrato y xenofobia durante la prueba de sonido previa al espectáculo.

Jeaneth Pacheco, quien viajó desde Arequipa junto a su hija menor, relató en una transmisión de TikTok que fue empujada por un grupo de asistentes mientras ocupaba un espacio en la primera fila del Estadio Nacional de Santiago.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió el 14 de octubre, antes de la presentación del grupo surcoreano. La mujer aseguró que pidió a las personas que estaban cerca que evitaran los roces, pero recibió una respuesta que consideró hostil.

Un video registrado dentro de un estadio en Chile muestra la experiencia de una asistente de origen peruano durante la prueba de sonido previa al concierto de BTS. En las imágenes se observa el escenario principal, asistentes en la cancha y personal de seguridad. Durante la grabación, un integrante del personal del evento advierte a la persona sobre la prohibición de transmitir en vivo en el recinto, solicitándole finalizar la emisión en directo conforme a la normativa establecida.

Según su versión, algunas fanáticas chilenas le dijeron que ese tipo de contacto era habitual en los conciertos. Pacheco sostuvo que los empujones se produjeron antes de que el recinto reuniera a la totalidad del público.

“Acá estamos, a las 3:09 de la tarde en Chile. Yo soy de Arequipa y viajé solo por mi hijita, para que cumpla este sueño y yo también, claro. Todo empezó antes del soundcheck”, contó durante la emisión en vivo.

La madre peruana afirmó que las asistentes que protagonizaron el incidente solicitaron la presencia de una trabajadora de seguridad. La agente se acercó a Pacheco y le advirtió que las transmisiones en directo estaban prohibidas durante la prueba de sonido.

PUBLICIDAD

Una mujer lleva una diadema con la leyenda Happy Birthday en un estadio, mientras otra persona al lado sostiene un bastón de luz de BTS
Varias seguidoras del grupo musical BTS participan en una transmisión en directo en TikTok dentro de un estadio.

En el video, la encargada le comunica que debía detener la grabación o podría ser retirada del lugar. “No se puede transmitir en vivo en esta zona. Si alguien la pilla, la voy a sacar, porque es ilegal y está prohibido”, se escucha decir a la trabajadora.

La agente añadió que la restricción se aplicaba a la prueba de sonido y que el público podía grabar cuando los artistas salieran al final del concierto. Pacheco manifestó que no tenía conocimiento de esa disposición y decidió finalizar la transmisión.

La arequipeña cuestionó que la advertencia se produjera después de pedir que no la empujaran. “Solo se han molestado porque pedí que no me empujen, y de ahí empezaron con sus cositas”, expresó.

Una joven de cabello rojo con anteojos rosa y otra persona están frente a la cámara en un estadio con gradas rojas y un escenario al fondo
Dos asistentes con cintillos festivos realizan una transmisión en vivo en un estadio durante un evento musical de BTS en Chile.

Usuarios cuestionan el trato a la madre peruana que asistió al concierto de BTS

Tras difundirse los videos en redes sociales, seguidores de BTS de Perú y otros países de América Latina cuestionaron el trato que recibió Pacheco durante la prueba de sonido en Chile.

Varios usuarios señalaron que otras asistentes realizaron transmisiones en vivo desde el recinto sin recibir una advertencia similar. A partir de esas imágenes, algunos calificaron lo ocurrido como un posible caso de trato diferenciado.

Otros mensajes difundidos en X apuntaron a un presunto componente de xenofobia por la nacionalidad de la mujer. Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento de la productora ni del recinto sobre el incidente denunciado por la madre peruana.

Captura de pantalla de cuatro publicaciones de la red social X con mensajes de texto en español y métricas de interacción
Varias personas publican comentarios en la red social X sobre situaciones de empujones y discriminación ocurridas durante un concierto.

Pacheco reapareció en sus redes sociales después del concierto y afirmó que los momentos incómodos no terminaron con la intervención de seguridad. Según relató, los hostigamientos continuaron durante el show.

La mujer señaló que intentó concentrarse en el espectáculo y disfrutar la experiencia junto a su hija, pese a lo que ocurrió en los minutos previos a la aparición de los integrantes de BTS.

Jeaneth Pacheco realiza una transmisión en vivo en redes sociales donde relata los hechos ocurridos durante un concierto en Chile al que asistió con su hija. Durante la emisión, la mujer explica las interacciones con el personal de seguridad y las situaciones de hostigamiento sufridas por parte de otros asistentes, mientras recibe comentarios en directo de las personas que siguen la transmisión.

El viaje desde Arequipa tenía como objetivo cumplir el deseo de su hija de ver al grupo surcoreano en vivo. Sin embargo, la denuncia que compartió en TikTok abrió un debate entre integrantes de la comunidad ARMY sobre el respeto entre asistentes y la aplicación de las normas dentro de los conciertos.

Temas Relacionados

BTSBTS en ChileARMY Perúmadre peruanaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Loreto reporta tres casos de varicela en niñas de comunidad indígena shawi tras muerte de su padre

El Minsa afirmó que desplegó una segunda brigada médica para reforzar la vacunación y descartar nuevos contagios en la Comunidad Nativa San Juan de Paranapura

Loreto reporta tres casos de varicela en niñas de comunidad indígena shawi tras muerte de su padre

Sujeto prende fuego a vehículo de los bomberos en Los Olivos y huye del lugar

Los bomberos intervinieron de inmediato para controlar el incendio y evitar que alcanzara un centro educativo ubicado a pocos metros de la unidad siniestrada

Sujeto prende fuego a vehículo de los bomberos en Los Olivos y huye del lugar

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de octubre

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de octubre

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

Ronaldo Benito Sabino, conocido como Sibenito, cuenta a Infobae Perú cómo pasó de grabar videos con su madre en la chacra de Casma a trabajar con marcas y proyectar un canal digital con series, noticias y entretenimiento

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

Señor de los Milagros es declarado Patrimonio Cultural y Religioso de la región andina a poco de su segundo recorrido

La decisión fue adoptada en las sesiones ordinarias de Barranquilla, Colombia, pocos días antes de la segunda salida de la imagen por el Centro Histórico de Lima, prevista para el domingo 18 de octubre

Señor de los Milagros es declarado Patrimonio Cultural y Religioso de la región andina a poco de su segundo recorrido
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Lima y Callao adelantará el fin del año escolar?: Conoce las fechas y regiones donde se modificaron el calendario de clases debido al fenómeno El Niño

¿Lima y Callao adelantará el fin del año escolar?: Conoce las fechas y regiones donde se modificaron el calendario de clases debido al fenómeno El Niño

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

Expulsión para niños y adolescentes: Cuáles son las principales faltas graves que provocarían este escenario y por qué muchos padres están en contra

Comisión de Constitución del Senado votará este jueves el dictamen de facultades con 7 puntos incorporados

Francis Allison afirma que no tiene dinero para impugnar actas electorales: “Esperamos que el JNE haga una chamba pulcra”

ENTRETENIMIENTO

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

Tras el reclamo de RM en Lima, BTS vivió en Chile los días más tranquilos de su gira sudamericana

Christian Cueva reaparece tras ser acusado de deber S/58 mil a ex proveedor de panetones

Christian Cueva enfrenta demanda por deuda de S/ 58 mil por panetones de 2023 mientras lanza nueva marca con Pamela Franco

“Con trabajo y con plata”: Pati Lorena responde a Diego Chávarri tras calificarla de ‘vieja’ y le lanza advertencia a Gabriela Herrera

DEPORTES

Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: su reemplazo frente Deportivo Soan

Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: su reemplazo frente Deportivo Soan

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Programación de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV con participación de Universitario

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026