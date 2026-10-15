Madre peruana viajó con su hija a Chile por BTS y acusó presunto maltrato y xenofobia durante la prueba de sonido

Varias mujeres usan vinchas festivas durante una transmisión en directo realizada desde un estadio.

Guardar

La expectativa de una madre peruana por acompañar a su hija al concierto de BTS en Chile derivó en una denuncia por presunto maltrato y xenofobia durante la prueba de sonido previa al espectáculo.

Jeaneth Pacheco, quien viajó desde Arequipa junto a su hija menor, relató en una transmisión de TikTok que fue empujada por un grupo de asistentes mientras ocupaba un espacio en la primera fila del Estadio Nacional de Santiago.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió el 14 de octubre, antes de la presentación del grupo surcoreano. La mujer aseguró que pidió a las personas que estaban cerca que evitaran los roces, pero recibió una respuesta que consideró hostil.

Un video registrado dentro de un estadio en Chile muestra la experiencia de una asistente de origen peruano durante la prueba de sonido previa al concierto de BTS. En las imágenes se observa el escenario principal, asistentes en la cancha y personal de seguridad. Durante la grabación, un integrante del personal del evento advierte a la persona sobre la prohibición de transmitir en vivo en el recinto, solicitándole finalizar la emisión en directo conforme a la normativa establecida.

Según su versión, algunas fanáticas chilenas le dijeron que ese tipo de contacto era habitual en los conciertos. Pacheco sostuvo que los empujones se produjeron antes de que el recinto reuniera a la totalidad del público.

“Acá estamos, a las 3:09 de la tarde en Chile. Yo soy de Arequipa y viajé solo por mi hijita, para que cumpla este sueño y yo también, claro. Todo empezó antes del soundcheck”, contó durante la emisión en vivo.

La madre peruana afirmó que las asistentes que protagonizaron el incidente solicitaron la presencia de una trabajadora de seguridad. La agente se acercó a Pacheco y le advirtió que las transmisiones en directo estaban prohibidas durante la prueba de sonido.

PUBLICIDAD

Varias seguidoras del grupo musical BTS participan en una transmisión en directo en TikTok dentro de un estadio.

En el video, la encargada le comunica que debía detener la grabación o podría ser retirada del lugar. “No se puede transmitir en vivo en esta zona. Si alguien la pilla, la voy a sacar, porque es ilegal y está prohibido”, se escucha decir a la trabajadora.

La agente añadió que la restricción se aplicaba a la prueba de sonido y que el público podía grabar cuando los artistas salieran al final del concierto. Pacheco manifestó que no tenía conocimiento de esa disposición y decidió finalizar la transmisión.

La arequipeña cuestionó que la advertencia se produjera después de pedir que no la empujaran. “Solo se han molestado porque pedí que no me empujen, y de ahí empezaron con sus cositas”, expresó.

PUBLICIDAD

Dos asistentes con cintillos festivos realizan una transmisión en vivo en un estadio durante un evento musical de BTS en Chile.

Usuarios cuestionan el trato a la madre peruana que asistió al concierto de BTS

Tras difundirse los videos en redes sociales, seguidores de BTS de Perú y otros países de América Latina cuestionaron el trato que recibió Pacheco durante la prueba de sonido en Chile.

Varios usuarios señalaron que otras asistentes realizaron transmisiones en vivo desde el recinto sin recibir una advertencia similar. A partir de esas imágenes, algunos calificaron lo ocurrido como un posible caso de trato diferenciado.

Otros mensajes difundidos en X apuntaron a un presunto componente de xenofobia por la nacionalidad de la mujer. Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento de la productora ni del recinto sobre el incidente denunciado por la madre peruana.

PUBLICIDAD

Varias personas publican comentarios en la red social X sobre situaciones de empujones y discriminación ocurridas durante un concierto.

Pacheco reapareció en sus redes sociales después del concierto y afirmó que los momentos incómodos no terminaron con la intervención de seguridad. Según relató, los hostigamientos continuaron durante el show.

La mujer señaló que intentó concentrarse en el espectáculo y disfrutar la experiencia junto a su hija, pese a lo que ocurrió en los minutos previos a la aparición de los integrantes de BTS.

Jeaneth Pacheco realiza una transmisión en vivo en redes sociales donde relata los hechos ocurridos durante un concierto en Chile al que asistió con su hija. Durante la emisión, la mujer explica las interacciones con el personal de seguridad y las situaciones de hostigamiento sufridas por parte de otros asistentes, mientras recibe comentarios en directo de las personas que siguen la transmisión.

El viaje desde Arequipa tenía como objetivo cumplir el deseo de su hija de ver al grupo surcoreano en vivo. Sin embargo, la denuncia que compartió en TikTok abrió un debate entre integrantes de la comunidad ARMY sobre el respeto entre asistentes y la aplicación de las normas dentro de los conciertos.

PUBLICIDAD