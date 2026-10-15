Perú

Señor de los Milagros es declarado Patrimonio Cultural y Religioso de la región andina a poco de su segundo recorrido

La decisión fue adoptada en las sesiones ordinarias de Barranquilla, Colombia, pocos días antes de la segunda salida de la imagen por el Centro Histórico de Lima, prevista para el domingo 18 de octubre

Procesión del Señor de los Milagros: fecha, hora y ruta del segundo recorrido de la sagrada imagen por el Centro de Lima
El Parlamento Andino declaró a la Festividad del Señor de los Milagros como Patrimonio Cultural Inmaterial y Religioso de la Región Andina. (Andina)
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El Parlamento Andino aprobó declarar a la Festividad y Procesión del Señor de los Milagros como Patrimonio Cultural Inmaterial y Religioso de la Región Andina, durante las sesiones ordinarias desarrolladas en Barranquilla, Colombia. La medida llega días antes del segundo recorrido procesional de la sagrada imagen, programado para este domingo 18 de octubre en las calles del Centro Histórico de Lima.

La declaratoria surgió a iniciativa de la vicepresidenta del Parlamento Andino, Maali Del Pomar, junto con la representación peruana ante el organismo supranacional. El Pleno aprobó el reconocimiento con el objetivo de otorgar un estatus regional a la manifestación religiosa más importante del Perú, cuya devoción trascendió las fronteras nacionales y se mantiene viva en más de 22 países.

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La tradición ya contaba con el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación desde 2005. Con la nueva declaratoria, el Parlamento Andino busca contribuir a la valoración de una expresión que fortalece los vínculos entre los pueblos de la región y reafirma la integración a través de la fe. El organismo también destacó el papel del turismo religioso como motor de desarrollo e integración regional.

En Sáenz Peña con República de Panamá, el Señor de los Milagros se encontró con la imagen de la Virgen del Carmen, patrona del Callao, en un emotivo acto de hermandad. | Agencia Andina
En Sáenz Peña con República de Panamá, el Señor de los Milagros se encontró con la imagen de la Virgen del Carmen, patrona del Callao, en un emotivo acto de hermandad. | Agencia Andina

Como parte del reconocimiento, Del Pomar entregará de forma oficial la resolución a la Hermandad del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre, durante el propio recorrido procesional del Cristo Moreno por el Centro Histórico de Lima.

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Segunda procesión del Señor de los Milagros

La primera salida de la imagen se realizó el pasado 3 de octubre, cuando el Cristo Moreno recorrió las calles del Centro de Lima y retornó al Santuario de las Nazarenas, acompañado por miles de fieles. En esa ocasión, el anda transitó por la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda, para luego regresar por la avenida Tacna hasta el santuario.

Para el segundo recorrido de este domingo 18, la sagrada imagen partirá por la avenida Tacna y continuará por el jirón Ica y el jirón de la Unión hasta ingresar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

El anda descendió del vehículo en Guardia Chalaca con Sáenz Peña para iniciar su itinerario a pie, portada en hombros por la Hermandad del Señor de los Milagros. | Agencia Andina
La devoción al Señor de los Milagros trasciende las fronteras peruanas y se mantiene viva en más de 22 países. (Andina)

La procesión seguirá luego por los jirones Carabaya y Ucayali, la avenida Abancay y el jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República. El trayecto continuará por los jirones Huanta, Áncash y Maynas, para retornar al jirón Junín y llegar a la Iglesia del Carmen de Lima, templo donde la imagen pernoctará.

Desvíos vehiculares

Durante la primera jornada procesional, la Municipalidad de Lima estuvo presente desde las 12 m. hasta las 9:00 p. m., con un trayecto que abarcó la avenida Tacna, Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda de manera progresiva conforme avanzaba la imagen.

Para la salida de este domingo 18 de octubre, el municipio programó interferencias vehiculares desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente. La medida se aplicará de forma progresiva en distintas vías del centro de Lima, las cuales se liberarán conforme avance la procesión y las condiciones permitan el restablecimiento del tránsito.

El anda del Cristo Moreno pernoctará en la Iglesia del Carmen tras completar la ruta por el Centro Histórico.
El anda del Cristo Moreno pernoctará en la Iglesia del Carmen tras completar la ruta por el Centro Histórico.

Restan tres salidas

La imagen del Señor de los Milagros tiene programadas, como cada año, cinco salidas procesionales durante el mes morado. Tras el segundo recorrido del domingo 18 de octubre, el calendario continúa con el tercer recorrido el lunes 19 de octubre, cuando las andas del Cristo Morado partirán de la Iglesia del Carmen y retornarán a la Iglesia de las Nazarenas.

El cuarto recorrido está previsto para el miércoles 28 de octubre, con partida y retorno al Santuario de las Nazarenas. El quinto y último recorrido se realizará el domingo 1 de noviembre, cuando la imagen partirá de las Nazarenas y retornará al Monasterio de las Nazarenas, punto donde culminará el ciclo de procesiones de este año.

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