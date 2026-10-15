Giancarlo Granda criticó a Franco Velazco por defender al arbitraje: “Si le hubieran perjudicado, pediría que el VAR venga de Hong Kong”

El periodista deportivo se refirió a las declaraciones del administrador de Universitario en las que restó importancia a las fallas arbitrales y al uso del VAR. (Video: Radio Nacional)

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El arbitraje y el uso del VAR se encuentran bajo la lupa en las últimas semanas de la Liga 1. Los fallos que afectaron a distintos clubes generaron reclamos públicos, entre ellos los de Alianza Lima y Melgar, que cuestionaron el criterio aplicado en jugadas clave de la temporada, sobre todo la reciente fecha del Torneo Clausura.

En medio de ese debate, el administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, salió a respaldar el trabajo arbitral y restó importancia a los errores detectados en las últimas fechas. Sus palabras no pasaron inadvertidas y motivaron la respuesta crítica de Giancarlo Granda.

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“Yo le creería a Franco Velazco si cuando fuera al revés, él no reclama. Y cuando a la ‘U’ la perjudican, es un escándalo, como corresponde también, defiende sus colores”, afirmó en Radio Nacional.

El comunicador recordó episodios previos dentro del propio club ‘merengue’ para sustentar su crítica. “Yo recuerdo a Álvaro Barco tildar pero de todo a la CONAR cuando estaba en la ‘U’. Entonces, ahora que salga y diga ‘no, la gente hace las cosas bien’. No, las cosas bien no las hace, son un desastre”, sostuvo.

Giancarlo Granda criticó a Franco Velazco por defender al arbitraje de la Liga 1 2026.

Granda fue más allá y planteó un escenario hipotético sobre la reacción de Universitario ante un perjuicio similar. “Se equivoca, y se está manejando bien el arbitraje porque no le tocó en contra él, porque si hubiera sido al revés, Universitario hubiera pedido que el VAR venga de Hong Kong. Digamos las cosas como son”, acotó.

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El periodista insistió en que la memoria selectiva no corresponde a la realidad de los reclamos históricos en el torneo peruano. Según su lectura, la ‘U’ también protestó con fuerza cuando se sintió afectado por decisiones arbitrales, algo que Velazco omitió en su defensa del sistema.

“Uno tiene que recordar cuando estuviste de un lado y el otro. Y cuando la ‘U’ estuvo del otro lado, se quejó y bastante también, porque no es que se quedaban callados. Y está bien, es una manera de expresarse, lo hacen todos”, explicó Granda.

El comunicador amplió su análisis y situó el reclamo actual de Alianza Lima dentro de un patrón más amplio del fútbol peruano. “Yo siempre lo digo. Alianza, la ‘U’ y Cristal no se pueden quejar nunca de los árbitros porque siempre son beneficiados en mayor medida que en otras situaciones. Yo creo que Alianza ahora se queja porque hay una continuidad de situaciones en las cuales lo están perjudicando”, sumó.

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El técnico de Melgar se quejó del VAR en duelo contra la 'U' y el DT de Alianza Lima se solidarizó. (Modo Fútbol)

Hacia el cierre de sus declaraciones, Giancarlo Granda volvió a dirigirse a Franco Velazco de manera directa. “Franco, con todo cariño, cuando te tocó estar del otro lado, la ‘U’ se queja y se queja fuerte. Entonces, decir que el arbitraje viene bien me parece un poco...”, comentó.

Franco Velazco sobre la labor del arbitraje en la Liga 1 2026

El administrador de Universitario había defendido previamente el funcionamiento del sistema arbitral y lo desligó de cualquier intención de favorecer a un club en particular. “Esto forma parte del sistema arbitraje. No tiene que ver con un club. Ese es un tema de los árbitros, quienes manejan el VAR y toman las decisiones en campo”, señaló.

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El exfutbolista opinó de las declaraciones de Ricardo Bettocchi y aprovechó para comparar al actual máximo dirigente de Universitario con Jean Ferrari. (Video: Juego Cruzado)

Franco Velazco reconoció la existencia de equivocaciones, pero las enmarcó como un componente normal de la competencia. “Lejos de que hayan interpretaciones, nosotros creemos que el sistema se está manejando de manera correcta a nivel arbitraje. ¿Hay errores? Sí. ¿Nos perjudican a nosotros a veces? Sí. ¿Se perjudican otros clubes a veces? También, es parte del fútbol”, mencionó.

Por último, el directivo también apeló a un ejemplo internacional para relativizar las críticas locales al desempeño arbitral. “Hemos visto el Mundial, donde todo el mundo renegó con el tema del arbitraje y del VAR, y nadie ha dicho nada. Estamos hablando del alto nivel”, cerró el administrador ‘crema’.

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