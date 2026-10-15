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Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

De Sudamérica a Europa se disputarán diversos compromisos en la Europa League, Conference League, Copa Libertadores; incluyendo la participación peruana en el extranjero

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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Una nueva jornada futbolística reúne hoy jueves 15 de octubre con competencias de distintos continentes como la Copa Libertadores, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League y la Copa Libertadores Femenina. La agenda también pone en foco a varios futbolistas peruanos que buscan minutos en el extranjero.

El partido más esperado del día en Sudamérica enfrenta a Estudiantes de La Plata con Flamengo, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

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Entre lo más destacado de la Europa League, Olympique de Lyon recibe al Crystal Palace, mientras Red Bull Salzburgo enfrenta a AC Milan. Celta de Vigo mide fuerzas con la Juventus, Benfica choca ante Celtic y Olympique de Marsella visita a Olympiacos. La UEFA Conference League suma el duelo entre CSKA Sofia y AS Mónaco, otro de los compromisos importantes de la fecha.

En paralelo, la Copa Libertadores Femenina pone en cancha a Universitario de Deportes, que se enfrenta a Palmeiras en el debut de ambos equipos por el grupo B.

Por otro lado, la jornada también moviliza a futbolistas peruanos en el extranjero. Adrián Ugarriza podría tener acción con Hapoel Beer Sheva frente a AZ Alkmaar, mientras que el sueco-peruano Matteo Pérez Vinlof aguarda su oportunidad con Dinamo Zagreb ante Anderlecht.

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A ellos se suma Marcos López, quien integra el plantel de Copenhague en su visita a Sporting Braga, otro de los compromisos destacados de la Europa League en la jornada.

Partido de Copa Libertadores

- Estudiantes de La Plata vs Flamengo (19:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de UEFA Europa League

- Olympique de Lyon vs Crystal Palace (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Red Bull Salzburgo vs AC Milan (11:45 horas / ESPN, Disney+)

- Lech Poznan vs Bayer Leverkusen (11:45 horas / ESPN 3, Disney+)

- AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva (11:45 horas / ESPN 7, Disney+)

- Sparta Praga vs Lillestrom SK (11:45 horas / Disney+)

- SCU Torreense vs Sunderland (11:45 horas / ESPN 5, Disney+)

- Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad (11:45 horas / ESPN 4, Disney+)

- NK Celje vs AC Amonia (11:45 horas / Disney+)

- Celta de Vigo vs Juventus (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Olympique de Marsella vs Olympiacos (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Benfica vs Celtic (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Hoffenheim vs Besiktas (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Dinamo Zagreb vs Anderlecht (14:00 horas / Disney+)

- Bournemouth vs Sturm Graz (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Stade Rennes vs OFI Creta (14:00 horas / ESPN 7, Disney+)

- NEC Nijmegen vs Levski Sofia (14:00 horas / Disney+)

- Ferencvaros vs Viktoria Plzen (14:00 horas / Disney+)

- Jagiellonia Bialystok vs Ararat-Armenia (14:00 horas / Disney+)

Partidos de UEFA Conference League

- CSKA Sofia vs AS Mónaco (11:45 horas / Disney+)

- Hajduk Split vs Ajax (11:45 horas / Disney+)

- Panathinaikos vs FK Borac Banja Luka (11:45 horas / Disney+)

- FCU Craiova vs Getafe (11:45 horas / Disney+)

- Gent vs AGF Arhus (11:45 horas / Disney+)

- FC Lugano vs Crvena Zvezda (11:45 horas / Disney+)

- KuPS Kuopio vs Trabzonspor (11:45 horas / Disney+)

- Mjallby vs Inter Club d’Escaldes (11:45 horas / Disney+)

- Riga FC vs FC Kairat (11:45 horas / Disney+)

- Klubi Sportiv Egnatia vs FC Midtjylland (11:45 horas / Disney+)

- Atalanta vs Pafos FC (14:00 horas / Disney+)

- Brighton vs Kauno Zalgaris (14:00 horas / Disney+)

- Copenhague vs Sporting Braga (14:00 horas / Disney+)

- Twente vs Thun (14:00 horas / Disney+)

- Friburgo vs Jablonec (14:00 horas / Disney+)

- Sint-Truiden VV vs FC Iberia (14:00 horas / Disney+)

- Hearts vs Nordsjaelland (14:00 horas / Disney+)

- SK Brann vs Lincoln Red Imps (14:00 horas / Disney+)

Partidos de Copa Libertadores Femenina

- Independendiente del Valle vs Belgrano (15:00 horas / Pluto TV)

- Corinthians vs Colo Colo (15:00 horas / Chilevisión, Cazé TV, Pluto TV)

- Universitario vs Palmeiras (19:00 horas / Sportv, Cazé TV, Pluto TV)

- Caracas FC vs Independiente de Santa Fe (19:00 horas / Win Sports, Pluto TV)

Partido de fútbol argentino

- Huracán vs Gimnasia La Plata (18:00 horas / TNT Sports, Max)

Partido de fútbol colombiano

- Independiente de Santa Fe vs Jaguares de Córdoba (20:05 horas / Win Sports)

Partido de Copa Colombia

- Internacional de Bogotá vs Llaneros FC (18:00 horas / Win Sports)

Partidos de Copa Uruguay

- Central Español vs Danubio (14:00 horas / DSports Uruguay)

- Nacional vs Rentistas (18:00 horas / DSports Uruguay)

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