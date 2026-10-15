Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Una nueva jornada futbolística reúne hoy jueves 15 de octubre con competencias de distintos continentes como la Copa Libertadores, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League y la Copa Libertadores Femenina. La agenda también pone en foco a varios futbolistas peruanos que buscan minutos en el extranjero.
El partido más esperado del día en Sudamérica enfrenta a Estudiantes de La Plata con Flamengo, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
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Entre lo más destacado de la Europa League, Olympique de Lyon recibe al Crystal Palace, mientras Red Bull Salzburgo enfrenta a AC Milan. Celta de Vigo mide fuerzas con la Juventus, Benfica choca ante Celtic y Olympique de Marsella visita a Olympiacos. La UEFA Conference League suma el duelo entre CSKA Sofia y AS Mónaco, otro de los compromisos importantes de la fecha.
En paralelo, la Copa Libertadores Femenina pone en cancha a Universitario de Deportes, que se enfrenta a Palmeiras en el debut de ambos equipos por el grupo B.
Por otro lado, la jornada también moviliza a futbolistas peruanos en el extranjero. Adrián Ugarriza podría tener acción con Hapoel Beer Sheva frente a AZ Alkmaar, mientras que el sueco-peruano Matteo Pérez Vinlof aguarda su oportunidad con Dinamo Zagreb ante Anderlecht.
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A ellos se suma Marcos López, quien integra el plantel de Copenhague en su visita a Sporting Braga, otro de los compromisos destacados de la Europa League en la jornada.
Partido de Copa Libertadores
- Estudiantes de La Plata vs Flamengo (19:30 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de UEFA Europa League
- Olympique de Lyon vs Crystal Palace (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)
- Red Bull Salzburgo vs AC Milan (11:45 horas / ESPN, Disney+)
- Lech Poznan vs Bayer Leverkusen (11:45 horas / ESPN 3, Disney+)
- AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva (11:45 horas / ESPN 7, Disney+)
- Sparta Praga vs Lillestrom SK (11:45 horas / Disney+)
- SCU Torreense vs Sunderland (11:45 horas / ESPN 5, Disney+)
- Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad (11:45 horas / ESPN 4, Disney+)
- NK Celje vs AC Amonia (11:45 horas / Disney+)
- Celta de Vigo vs Juventus (14:00 horas / ESPN, Disney+)
- Olympique de Marsella vs Olympiacos (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)
- Benfica vs Celtic (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Hoffenheim vs Besiktas (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)
- Dinamo Zagreb vs Anderlecht (14:00 horas / Disney+)
- Bournemouth vs Sturm Graz (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)
- Stade Rennes vs OFI Creta (14:00 horas / ESPN 7, Disney+)
- NEC Nijmegen vs Levski Sofia (14:00 horas / Disney+)
- Ferencvaros vs Viktoria Plzen (14:00 horas / Disney+)
- Jagiellonia Bialystok vs Ararat-Armenia (14:00 horas / Disney+)
Partidos de UEFA Conference League
- CSKA Sofia vs AS Mónaco (11:45 horas / Disney+)
- Hajduk Split vs Ajax (11:45 horas / Disney+)
- Panathinaikos vs FK Borac Banja Luka (11:45 horas / Disney+)
- FCU Craiova vs Getafe (11:45 horas / Disney+)
- Gent vs AGF Arhus (11:45 horas / Disney+)
- FC Lugano vs Crvena Zvezda (11:45 horas / Disney+)
- KuPS Kuopio vs Trabzonspor (11:45 horas / Disney+)
- Mjallby vs Inter Club d’Escaldes (11:45 horas / Disney+)
- Riga FC vs FC Kairat (11:45 horas / Disney+)
- Klubi Sportiv Egnatia vs FC Midtjylland (11:45 horas / Disney+)
- Atalanta vs Pafos FC (14:00 horas / Disney+)
- Brighton vs Kauno Zalgaris (14:00 horas / Disney+)
- Copenhague vs Sporting Braga (14:00 horas / Disney+)
- Twente vs Thun (14:00 horas / Disney+)
- Friburgo vs Jablonec (14:00 horas / Disney+)
- Sint-Truiden VV vs FC Iberia (14:00 horas / Disney+)
- Hearts vs Nordsjaelland (14:00 horas / Disney+)
- SK Brann vs Lincoln Red Imps (14:00 horas / Disney+)
Partidos de Copa Libertadores Femenina
- Independendiente del Valle vs Belgrano (15:00 horas / Pluto TV)
- Corinthians vs Colo Colo (15:00 horas / Chilevisión, Cazé TV, Pluto TV)
- Universitario vs Palmeiras (19:00 horas / Sportv, Cazé TV, Pluto TV)
- Caracas FC vs Independiente de Santa Fe (19:00 horas / Win Sports, Pluto TV)
Partido de fútbol argentino
- Huracán vs Gimnasia La Plata (18:00 horas / TNT Sports, Max)
Partido de fútbol colombiano
- Independiente de Santa Fe vs Jaguares de Córdoba (20:05 horas / Win Sports)
Partido de Copa Colombia
- Internacional de Bogotá vs Llaneros FC (18:00 horas / Win Sports)
Partidos de Copa Uruguay
- Central Español vs Danubio (14:00 horas / DSports Uruguay)
- Nacional vs Rentistas (18:00 horas / DSports Uruguay)
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