Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto desde el Tokyo Dome

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Stray Kids llevará su gira mundial RUN IT a las salas de cine de Perú con una transmisión del concierto que ofrecerá desde el Tokyo Dome de Japón el sábado 7 de noviembre. La función permitirá que los seguidores del grupo surcoreano sigan en pantalla grande una de las fechas de su actual tour, que tendrá presentaciones en el recinto japonés los días 6, 7 y 8 de noviembre.

La exhibición forma parte de Stray Kids World Tour Live Viewing, iniciativa que llevará la presentación del 7 de noviembre a cines de distintos países. El proyecto cuenta con la participación de JYP Entertainment y la distribuidora de eventos cinematográficos Trafalgar Releasing.

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En Perú, las cadenas de cine comenzaron a difundir la llegada de la función a través de sus redes sociales y carteleras. Los seguidores del grupo, conocidos como STAY, podrán revisar la disponibilidad de sedes, horarios y entradas en los sitios web y aplicaciones de cada empresa, ya que la programación puede variar según la ciudad y el complejo elegido.

El evento reunirá en una misma sala a quienes no podrán asistir al concierto en Japón. La propuesta reproduce en tiempo real una fecha de la gira, con los ocho integrantes de Stray Kids sobre el escenario del Tokyo Dome: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

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Cineplanet y Cinépolis anunciaron funciones para el sábado 7 de noviembre, cuando los seguidores podrán ver en pantalla grande una presentación de la gira mundial RUN IT

La transmisión está programada para el sábado 7 de noviembre

La fecha fijada para la exhibición internacional es el sábado 7 de noviembre de 2026. Ese día, Stray Kids ofrecerá el segundo de sus tres conciertos programados en el Tokyo Dome, uno de los escenarios más grandes de Japón.

De acuerdo con el anuncio de Trafalgar Releasing, se trata de la primera transmisión especial del tour RUN IT desde ese recinto para cines de diversas partes del mundo. La programación en algunos territorios puede ajustarse por la diferencia horaria con Japón, por lo que las cadenas locales definirán las horas de cada función.

La cartelera digital de Cinemark, Cineplanet y Cinépolis muestra dos funciones para ese sábado: una a las 13:00 y otra a las 17:15. Estas opciones corresponden a una duración estimada de tres horas y 15 minutos para la exhibición.

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Los usuarios deberán comprobar cuáles serán los horarios disponibles y qué salas ofrecen el formato subtitulado en 2D o regular.

Las entradas ya están disponibles

La venta de boletos para ver a Stray Kids en pantalla ya está disponible y sus precios varían según la cadena, de 35 soles a 38 soles. Los seguidores deberán verificar los valores directamente en las plataformas oficiales antes de realizar la compra.

Hasta la fecha no se ha confirmado si las funciones incluirán beneficios especiales, como artículos coleccionables, afiches, tarjetas conmemorativas u otros productos vinculados con Stray Kids. Este tipo de contenidos suele depender de los acuerdos locales para los eventos musicales proyectados en cines.

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La recomendación para el público es revisar la cartelera con anticipación, ya que las funciones de conciertos de K-pop en pantalla grande suelen tener una disponibilidad limitada. Además, las cadenas pueden sumar nuevas salas si la demanda de entradas aumenta en los días previos al estreno.

La transmisión llegará con subtítulos en español, de acuerdo con las carteleras que ya comenzaron a publicar funciones.

Stray Kids durante la primera fecha de STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros. (Anayeli Tapia/Infobae)

El concierto mostrará la gira mundial RUN IT

Stray Kids inició la gira RUN IT con cinco conciertos agotados en el KSPO Dome de Seúl, entre julio y agosto de este año. Luego, el grupo llevó el espectáculo a Japón y América Latina como parte de una agenda internacional que continuará con otras fechas en Asia.

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El nombre de la gira coincide con el sencillo “RUN IT”, publicado en junio de 2026 e incorporado después al miniálbum THIS & THAT. La canción fue producida por 3RACHA, equipo creativo integrado por Bang Chan, Changbin y Han.

Antes de llegar al Tokyo Dome, Stray Kids tendrá una presentación en el Mizuho PayPay Dome de Fukuoka el 24 de octubre. Tras los shows en Tokio, el grupo continuará con fechas previstas en Hong Kong, Taipéi, Bangkok y Singapur.

La proyección del 7 de noviembre abrirá una alternativa para que el público peruano siga la nueva etapa de la agrupación desde las salas de cine.

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Seguidores de Stray Kids podrán verlos en pantalla grande. (Anayeli Tapia/Infobae)