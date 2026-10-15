Perú

Milena Warthon detiene su show como telonera de Zayn Malik para denunciar los incendios forestales: “El Perú se está quemando”

La cantante peruana exhibió carteles de protesta ambiental durante su presentación como telonera del exintegrante de One Direction en Lima, en medio de una crisis que ya suma 14 regiones afectadas

Milena Warthon exhibió carteles de protesta junto a sus bailarinas durante su presentación como telonera de Zayn Malik en Costa 21
Milena Warthon exhibió carteles de protesta junto a sus bailarinas durante su presentación como telonera de Zayn Malik en Costa 21
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La cantante peruana Milena Warthon interrumpió su propia presentación para denunciar la emergencia ambiental que atraviesa el país. Durante su participación como telonera del concierto de Zayn Malik en Lima, la noche del miércoles 14 de octubre, la artista desplegó junto a sus bailarinas carteles con mensajes de protesta contra los incendios forestales que afectan a catorce regiones del territorio peruano.

El exintegrante de One Direction se presentó en el multiespacio Costa 21, en el distrito de San Miguel, como parte de su gira “The KONNAKOL Tour”. Warthon abrió el espectáculo con un repertorio de 30 minutos que incluyó temas propios como ‘Warmisitay’ y ‘Milagros’, esta última dedicada a una amiga fallecida a los 14 años que, como ella, seguía a la banda británica.

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Los carteles resumieron la magnitud de la crisis

Minutos antes del cierre de su actuación, la intérprete detuvo el ritmo del show para exhibir tres letreros ante el público que aguardaba la salida de Malik al escenario. “El Perú se está quemando”, decía el primero. “Las latincholas protegemos los bosques”, señalaba el segundo, en referencia a la identidad cultural que la artista suele reivindicar en sus presentaciones. El tercero resumía la escala del problema: “163 incendios en solo 40 días”.

La cifra coincide con los reportes oficiales difundidos en los días previos al concierto. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el 13 de octubre había 56 incendios forestales activos de manera simultánea en 14 regiones del país, además de 334 focos de calor detectados por monitoreo satelital. Las zonas con mayor número de siniestros incluían Cusco, Apurímac, Huancavelica, Junín, Áncash, Cajamarca, Arequipa y Puno.

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"El Perú se está quemando", el mensaje que Warthon mostró ante miles de asistentes en medio de la crisis por incendios forestales que afecta a 14 regiones del país
"El Perú se está quemando", el mensaje que Warthon mostró ante miles de asistentes en medio de la crisis por incendios forestales que afecta a 14 regiones del país

El impacto de los incendios durante 2026 supera ampliamente las cifras registradas en una sola región. Según datos de Defensa Civil citados por medios locales, en lo que va del año se contabilizan 374 incendios forestales a escala nacional, con un saldo de ocho personas fallecidas, 172 damnificados y 603 afectados en sus medios de vida. Las llamas consumieron más de 12.000 hectáreas de vegetación natural, a las que se suman 1.138 hectáreas de cultivos perdidos y 920 cabezas de ganado afectadas, de las cuales 88 murieron.

En Cusco, la región más golpeada, los siniestros dejaron cinco fallecidos y más de 16.000 hectáreas de cobertura vegetal afectadas durante el año. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantuvo una alerta roja vigente hasta el 16 de octubre para nueve regiones del sur y centro del país, entre ellas Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna, debido a la combinación de vegetación seca, ausencia de lluvias y vientos fuertes.

Un reclamo en medio de cuestionamientos

La protesta de Warthon se produjo en un contexto de críticas públicas hacia la gestión del Gobierno frente a la emergencia. En redes sociales circularon cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades y la necesidad de medidas más rápidas para contener el avance del fuego. El Ministerio de Defensa desplegó operaciones terrestres y aéreas con aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas para combatir los focos activos en ocho regiones, en coordinación con Defensa Civil y brigadistas voluntarios.

Además de ser un espacio para hacer escuchar su voz, la presentación en Costa 21 representó en Milena Warthon el cumplimiento de un sueño ligado a su adolescencia, cuando seguía la carrera de One Direction y de Zayn Malik en particular. “ZAYN TE AMO, gracias, gracias, GRACIASSSS”, escribió la cantante en sus redes sociales tras el show, donde también compartió fotografías junto al artista británico.

La cantante peruana cumplió el sueño de compartir escenario con el exintegrante de One Direction, a quien sigue desde su adolescencia
La cantante peruana cumplió el sueño de compartir escenario con el exintegrante de One Direction, a quien sigue desde su adolescencia

La intérprete tiene previsto un próximo concierto en Arequipa el 24 de octubre en el Teatro Fénix, con entradas disponibles a través de la plataforma Joinnus.

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