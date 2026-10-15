Perú

Tras el reclamo de RM en Lima, BTS vivió en Chile los días más tranquilos de su gira sudamericana

Luego de las denuncias de láseres apuntados al hotel donde se alojó la banda en la capital peruana, los seguidores chilenos evitaron aglomeraciones y permitieron a los artistas disfrutar de su estadía

Reportan paz en el hotel de BTS en Chile y nulo acoso a los integrantes.
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Una semana después de que RM, líder de BTS, reclamara desde el escenario del Estadio San Marcos por el acoso que sufría el grupo surcoreano en Lima, la banda encontró en Santiago de Chile el descanso que había pedido públicamente. A diferencia de lo ocurrido en Perú, donde las aglomeraciones frente al hotel derivaron en denuncias de láseres apuntados a las ventanas de las habitaciones, en la capital chilena los siete integrantes pudieron salir a comer y recorrer los alrededores de su alojamiento sin inconvenientes.

El contraste entre ambas paradas de la gira mundial Arirang quedó marcado por un episodio concreto. El 8 de octubre, tras un espectáculo de 150 drones organizado como homenaje por la fanaticada en la Costa Verde limeña, miles de personas se trasladaron hasta el hotel Marriott de Miraflores, donde se hospedaba el grupo. Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas rodeando una camioneta que intentaba salir del lugar, mientras otros usuarios denunciaron el uso de punteros láser contra las ventanas del edificio.

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RM pidió respeto desde el escenario de Lima

La noche del 9 de octubre, durante el segundo de los tres conciertos programados en el Estadio San Marcos, RM se dirigió al público para cuestionar lo sucedido la víspera. “Volar drones o apuntar con láseres realmente no es un acto correcto”, afirmó el cantante.

El artista aclaró que el mensaje no apuntaba exclusivamente a las fans de Perú, sino también a las de otros países, pues ese tipo de conducta “pasó en Europa, Estados Unidos, y puede pasar en Asia”, en referencia a episodios similares durante el tramo norteamericano y europeo de la gira.

Días antes, el propio RM había utilizado la plataforma Weverse para pedir a sus seguidores que evitaran congregarse frente a los hoteles del grupo. “Hay tanto ruido dentro de las habitaciones que nadie está durmiendo bien”, escribió el músico, quien advirtió que la falta de descanso afectaría la calidad de los espectáculos.

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El fandom peruano intentó contener el acoso sin éxito total

BTS Perú Fanclub, la organización oficial de seguidores en el país, emitió el 1 de octubre un comunicado en el que exhortaba a ARMY a no acudir a aeropuertos ni hoteles y a no compartir la ubicación de los artistas en tiempo real. Tras el incidente de los láseres, el fanclub volvió a pronunciarse para deslindar su responsabilidad en las aglomeraciones y aclarar que el espectáculo de drones se había desarrollado en una zona distinta a la del hotel.

“El acoso frente al hotel ocurre desde la llegada de BTS al país y no proviene exclusivamente de fans”, sostuvo la organización en su comunicado, que además pidió a la comunidad reportar las cuentas que incitaban a generar disturbios. La situación llevó a ARMY Chile a emitir un mensaje de respaldo hacia los seguidores peruanos, en el que exigió a la productora Live Nation garantizar la seguridad y privacidad del grupo para el resto de la gira.

BTS continúa con éxito su gira por latinoamérica.
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Santiago replicó el llamado con resultados distintos

Cuando BTS aterrizó en el aeropuerto de Pudahuel la noche del lunes 12 de octubre, no había fans esperando en las inmediaciones, un escenario inusual para la llegada de una figura de ese nivel de popularidad. El fanclub local, identificado como Connectd to BTS, reforzó en redes sociales el mismo pedido que circuló en Lima: no seguir a los integrantes, no revelar su ubicación y no concentrarse frente al hotel.

La disciplina del fandom chileno permitió que el grupo saliera a comer en los alrededores de su alojamiento sin ser interrumpido, según reportes de medios chilenos recogidos durante su estadía. Jimin, uno de los integrantes, compartió en sus redes sociales una fotografía de una torta por su cumpleaños, que coincidió con el paso de la banda por la capital chilena.

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La gira continúa su recorrido por Sudamérica

BTS se presentó en el Estadio Nacional de Santiago como parte del tramo latinoamericano de Arirang, que comenzó en Bogotá los días 2 y 3 de octubre y continuó con tres fechas en el Estadio San Marcos de Lima entre el 7 y el 10 de octubre. La gira, que arrancó en abril en Corea del Sur y Japón, registró una recaudación acumulada superior a los 500 millones de dólares tras su paso por Norteamérica y Europa, donde el grupo agotó entradas en ciudades como Los Ángeles, Londres y Bruselas.

Tras su paso por Chile, la banda continuará su recorrido sudamericano con presentaciones en Argentina y Brasil, los últimos dos países del tramo latinoamericano antes de cerrar esta etapa de la gira mundial.

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