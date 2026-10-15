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Nueva regla para definir el podio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027: así se determinará el tercer lugar

Gino Vegas, presidente de la FPV, dio detalles del cambio para resolver al mejor tercer equipo de la competición nacional. Conoce el cambio que se marcará en la temporada

Nueva regla para definir el podio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Nueva regla para definir el podio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
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Todo está listo para que arranque la Liga Peruana de vóley 2026/2027 y la novedad son los cambios en las reglas de esta temporada. No solo en el formato de juego sino también en la definición del título nacional.

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de vóley (FPV), reveló que habrá modificaciones en la determinación del podio, específicamente para resolver el tercer lugar de la competición.

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“Con respecto al partido del tercer puesto, será a dos partidos jugados. Y en caso de haber empate, vamos a probar el ‘golden set’. En el segundo partido, de haber empate, se juega un set más y será el definitorio. Es un ensayo que estamos haciendo y, además, necesitamos que todo termine en paralelo con la final del título”, informó el mandamás del máximo ente del voleibol peruano en conferencia de prensa.

Gino Vegas, presidente de la FPV, dio detalles de las novedades en el torneo nacional. (Latina Deportes)

Nuevas reglas en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

El torneo nacional tendrá cambios en el formato en la presente temporada: desde el descenso automático en la Fase 1 hasta el video challenge en la primera fecha.

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Video challenge:

  • El campeonato contará con el video challenge desde el inicio y de manera permanente.
  • Hace dos años el recurso solo estuvo disponible en semifinales y finales.
  • El año pasado se aplicó desde cuartos de final.
  • Este año se implementa desde el arranque del torneo, lo que se considera un avance positivo en materia tecnológica.
  • La expectativa es mantenerse, año a año, a la vanguardia de lo que marca el vóley mundial.

Calendario y adelantos de partidos:

  • La liga arranca este fin de semana, sábado 17 de octubre.
  • Algunos encuentros deberán jugarse los miércoles.
  • Alianza tendrá que adelantar su partido de diciembre por su participación en el Mundial de Clubes.
  • Alianza Lima y San Martín adelantarán partidos el próximo año por su participación en el Sudamericano.

Fecha de finalización del torneo:

  • El campeonato está previsto que termine alrededor del 17 de abril.
  • Se dejó un margen adicional de días para cubrir eventuales contingencias.
  • Una de esas contingencias es la visita del Papa, originalmente prevista para noviembre.
  • Según la información manejada, durante esa visita no podrá realizarse ninguna actividad, ni siquiera en provincias, porque el personal policial estará abocado al cuidado del Papa.
  • Por eso se estableció un margen de diez días para reacomodar el calendario ante cualquier imprevisto.
  • En cualquier escenario, la liga deberá concluir como máximo el 30 de abril.
  • Ese límite responde a que el próximo año se disputan los Juegos Panamericanos en Lima y es necesario preparar a las selecciones con anticipación.

Reglas de juego:

  • Se aplicará la regla del techo: si el balón lo toca y permanece en el mismo campo, el juego continúa.
  • Si el balón pasa al campo contrario tras tocar el techo, se sanciona como falta.
  • Esta semana se convocará a los entrenadores para explicarles el tema arbitral y las reglas de juego.
Alianza Lima y San Martín fueron los finalistas de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima y San Martín fueron los finalistas de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 17 de octubre

  • Atlético Atenea vs Olva Latino ( 14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan ( 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano ( 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 18 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Regatas Lima vs Deportivo Géminis ( 16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Rebaza Acosta vs Alianza Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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