¿Lima y Callao adelantará el fin del año escolar?: Conoce las fechas y regiones donde se modificaron el calendario de clases debido al fenómeno El Niño

Un reporte informativo de Latina Noticias confirma la decisión de adelantar el cierre del año escolar en nueve regiones de Perú debido a las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño. Las imágenes muestran a la conductora en el estudio de televisión presentando el informe, así como secuencias de estudiantes transitando por la vía pública e instalaciones educativas.

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El adelanto del calendario escolar ante el riesgo de lluvias por el fenómeno de El Niño 2026-2027 alcanzará a las zonas del Perú que podrían enfrentar mayores efectos por las precipitaciones. El ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que las clases concluirán entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre, según las condiciones de cada región y el cumplimiento de las horas lectivas.

La reorganización ya abarca, al menos, a nueve regiones que aprobaron cambios mediante resoluciones y directivas de sus autoridades educativas. Piura fijó el cierre más temprano, para el 27 de noviembre, mientras que Arequipa, Tacna y Huánuco mantienen como fecha de culminación el 11 de diciembre, aunque con condiciones vinculadas al cumplimiento de la programación académica.

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El Ministerio de Educación (Minedu) también compró 1.500 aulas prefabricadas para reemplazar de manera temporal los espacios que puedan resultar dañados por las lluvias. Chang señaló que esta infraestructura se instalará en los lugares donde no sea posible contener los efectos del evento climático mediante otras medidas preventivas.

El Minedu adelanta el fin de clases en nueve regiones por el riesgo de El Niño| Andina

Piura cerrará el 27 de noviembre y otras regiones mantendrán clases hasta el 11 de diciembre

Las modificaciones no tendrán el mismo alcance en todos los colegios. En Ica, por ejemplo, el calendario será distinto para 66 instituciones identificadas como vulnerables, mientras que Áncash adelantó el fin de las clases presenciales, pero mantendrá actividades virtuales en algunas jurisdicciones. Lima Metropolitana y Lima Provincias también aplicaron cambios en colegios bajo determinadas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

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Las 66 escuelas vulnerables de Ica terminarán las clases el 30 de noviembre. El director regional de Educación, José Luis Huamán Orosco, explicó que los planteles fueron seleccionados tras evaluaciones técnicas de las UGEL y del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED).

El resto de las instituciones educativas de Ica podrá finalizar el 11 de diciembre, siempre que haya completado las jornadas y horas establecidas. La decisión dependerá de la verificación individual de cada colegio, por lo que algunas comunidades educativas podrían tener un calendario distinto si requieren más tiempo para alcanzar las metas académicas.

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Piura será la primera región en cerrar el año escolar, el 27 de noviembre

Áncash y Huaral combinarán el cierre presencial con actividades virtuales

En Áncash, las clases presenciales terminarán el 4 de diciembre. La medida no supondrá el cierre total de la programación escolar: en la jurisdicción de la UGEL Huaraz, las actividades continuarán de forma virtual entre el 7 y el 11 de diciembre. Otras zonas de la región podrían adoptar medidas similares después del final de las jornadas en las aulas.

La UGEL 10 de Huaral también definió un esquema mixto. Los estudiantes concluirán la asistencia presencial el 4 de diciembre y seguirán con clases virtuales hasta el 11 de ese mes. Esta modalidad busca reducir la exposición ante posibles lluvias intensas sin interrumpir por completo el cumplimiento de las actividades pedagógicas previstas para el cierre del año escolar.

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Cinco Colegios de Alto Rendimiento ubicados en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Áncash concluirán sus actividades el 2 de diciembre. La disposición alcanza a 1.373 estudiantes y contempla jornadas de recuperación para completar las tareas académicas pendientes antes del cierre de las clases.

Colegios de Alto Rendimiento de cinco regiones culminarán actividades el 2 de diciembre. (Foto: MINEDU)

Las regiones trasladarán tareas administrativas de octubre a diciembre

Las direcciones regionales de Educación de Ica, Arequipa, Tacna y Huánuco incorporaron al calendario académico la semana del 12 al 16 de octubre, que estaba reservada para labores de gestión institucional. Las actividades administrativas previstas para esos días serán trasladadas a diciembre como parte de la reorganización frente a la eventual emergencia climática.

La Libertad programó 167 días de clase e incluyó jornadas de recuperación durante octubre mediante la Resolución Gerencial Regional N.º 004487-2026. Piura, a su vez, reprogramó 13 jornadas para finalizar el 27 de noviembre con 160 días lectivos. Tumbes culminará el último período de clases el 4 de diciembre y dedicará del 7 al 31 de ese mes a la gestión institucional.

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Arequipa conservará 36 semanas lectivas y moverá a diciembre las tareas de gestión que figuraban para octubre. En Tacna, el cierre del 11 de diciembre solo se aplicará a las instituciones que hayan cumplido las semanas, jornadas y horas de clase requeridas. Los colegios que no lleguen a esos indicadores deberán acordar otra fecha con validación de su UGEL.

Compra de 1.500 aulas prefabricadas para colegios afectados por lluvias.

Especialistas piden priorizar aprendizajes antes que acumular contenidos y evaluaciones

La reducción de semanas lectivas abre el debate sobre la forma en que los colegios deberán recuperar contenidos. Jorge Roberto de Luise Saurré, magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales y especialista en convivencia escolar, sostuvo que la reposición de jornadas debe centrarse en los aprendizajes esenciales. “Recuperar jornadas debe implicar priorizar contenidos esenciales y reforzar los aprendizajes pendientes, no solo sumar horas de clase”, afirmó.

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Hernán Ocampo, especialista en neuroeducación y aprendizaje, advirtió que la concentración de tareas, evaluaciones y contenidos en menos tiempo puede afectar a los estudiantes. “El cerebro no aprende al ritmo del calendario administrativo; necesita condiciones pedagógicas y tiempo para construir aprendizajes significativos”, señaló. Según su evaluación, la sobrecarga puede aumentar la fatiga mental, el estrés y las dificultades de atención.

Ocampo planteó preservar las rutinas, el juego y la interacción en educación inicial; reforzar lectura, escritura y matemáticas en los primeros grados de primaria; y evitar la acumulación de trabajos en secundaria. De Luise cuestionó que la educación virtual se aplique como respuesta general por las brechas de conectividad y acceso a dispositivos. Ambos especialistas propusieron evaluar los aprendizajes pendientes, distribuir las tareas y extender las estrategias de nivelación al próximo año escolar.

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