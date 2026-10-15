Feria del libro Lima Lee 2026 inicia este viernes 16 de octubre con más de 70 actividades gratuitas

Los visitantes podrán recorrer los puestos, adquirir publicaciones, descubrir nuevos títulos y conocer propuestas de distintos géneros literarios - Créditos: Andina.

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La Municipalidad de Lima organizará la Feria Metropolitana del Libro Lima Lee 2026 del viernes 16 al domingo 25 de octubre en el Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la avenida 28 de Julio 700, en el Cercado. El encuentro contará con más de 70 actividades culturales y literarias dirigidas a personas de todas las edades. La entrada será gratuita y el horario de atención, de 11 a. m. a 9 p. m.

La propuesta, impulsada mediante la Gerencia de Cultura, incluirá conversatorios, encuentros con escritores, presentaciones de novedades editoriales, talleres, cuentacuentos, recitales de poesía y espectáculos musicales. Estas actividades convertirán al recinto en un espacio para acercar las publicaciones a nuevos lectores y promover el intercambio entre autores, editoriales y ciudadanos.

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La programación también ofrecerá alternativas para quienes deseen compartir una experiencia cultural en familia, con propuestas destinadas a los más pequeños y actividades que integran distintas expresiones artísticas.

El Museo Metropolitano de Lima será la sede del encuentro, que atenderá al público de 11 a. m. a 9 p. m. durante sus diez días de programación - Créditos: Municipalidad de Lima.

Feria Lima Lee 2026 reunirá a 43 expositores

Uno de los principales atractivos de esta edición será la instalación de 43 stands, en los que participarán editoriales, librerías e instituciones académicas. Algunos de los espacios fueron asignados mediante concurso público, con el propósito de incorporar diversas propuestas al encuentro.

Entre los expositores figuran Ediciones Altazor, el Fondo Editorial del Congreso de la República, Heraldos Negros, Artífice, el Fondo de Cultura Económica, Arteidea, Crisol, Desdémona, Maquinaciones, entre otros.

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Los asistentes podrán recorrer los puestos, revisar catálogos, adquirir ejemplares y descubrir títulos de diferentes géneros. También tendrán la posibilidad de conocer propuestas editoriales menos familiares y acercarse al trabajo de quienes participan en la producción y difusión de libros.

La diversidad de participantes permitirá reunir publicaciones de distintas características y ofrecer opciones para quienes buscan ampliar sus bibliotecas personales, encontrar cuentos infantiles o explorar obras literarias de autores nacionales y extranjeros.

El evento reunirá 43 stands de editoriales, librerías e instituciones académicas, algunos seleccionados mediante concurso público - Créditos: Andina.

Talleres, cuentacuentos y presentaciones musicales

La feria no estará dedicada exclusivamente a la exposición y comercialización de libros. Su agenda contempla actividades participativas y espectáculos que buscan ampliar las posibilidades de acercamiento a la literatura.

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Los encuentros con escritores permitirán conocer distintas experiencias vinculadas con la creación literaria, mientras que los recitales poéticos y las presentaciones musicales incorporarán otras manifestaciones artísticas a la programación. Asimismo, los cuentacuentos ofrecerán una alternativa para introducir a los niños en las historias y estimular su interés por la lectura.

La organización también contempla un espacio de comida para que los visitantes puedan compartir alimentos durante su recorrido. De esta manera, la propuesta combinará actividades culturales con áreas destinadas al descanso y la convivencia.

Promoción de la lectura y acceso a la cultura

A través de este evento, la comuna limeña busca fomentar el hábito lector y facilitar el acceso de la población a distintas publicaciones. La iniciativa plantea que los libros formen parte de las actividades culturales cotidianas y que personas con diferentes intereses encuentren opciones para acercarse a ellos.

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El encuentro también representa una oportunidad para visibilizar el trabajo de editoriales, librerías y autores, además de propiciar el contacto directo entre quienes producen contenidos y el público interesado en conocerlos.

Con una programación que combina literatura, música, talleres y propuestas para niños, la feria busca atraer tanto a lectores habituales como a quienes desean iniciarse en esta práctica. La variedad de actividades permitirá explorar nuevas historias, conocer diferentes perspectivas y disfrutar de expresiones culturales en un espacio abierto a la ciudadanía.