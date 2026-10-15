Perú

PJ ordena la detención por 9 meses del tío del ‘Pequeño J’ para que sea extraditado a Argentina

Luis Alan Valverde Rodríguez permanecerá recluido en un penal mientras avanza el proceso para que sea entregado a las autoridades argentinas. Es acusado de liderar una organización vinculada con la compra de drogas y el triple crimen de Florencio Varela

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El Poder Judicial ordenó la detención preventiva por nueve meses de Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, a pedido de la justicia argentina, que busca su extradición para procesarlo por homicidio agravado por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Carapongo, que consideró legal la captura de Valverde Rodríguez y habilitó el inicio del trámite de extradición simplificada hacia Argentina.

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Valverde Rodríguez permanecerá bajo custodia desde el 12 de octubre, fecha de su arresto, hasta el 11 de julio de 2027. El juzgado ordenó que sea alojado en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario de Perú.

El requerimiento fue solicitado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 2 de Morón. La investigación atribuye al tío del ‘Pequeño J’ participación en los hechos ocurridos entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025, que terminaron con los asesinatos de Verdi, Del Castillo y Gutiérrez.

Según la documentación remitida por Argentina, Valverde habría intervenido junto a otras personas bajo una división de tareas. La hipótesis de los investigadores vincula los crímenes con la búsqueda de sustancias estupefacientes que, de acuerdo con la acusación, habían sido sustraídas.

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El expediente también lo ubica en una posición de liderazgo dentro de una organización investigada por actividades ligadas al narcotráfico. La acusación sostiene que tenía funciones vinculadas con la compra de drogas, el cobro de dinero y la provisión de elementos destinados a esas maniobras.

Alerta roja

La captura de Valverde Rodríguez se produjo el 12 de octubre en Huachipa, distrito de Lurigancho, luego de una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). El pedido de localización y detención había sido solicitado por Interpol Buenos Aires el 21 de septiembre.

“Pequeño J” será extraditado a Argentina por caso de triple feminicidio en Florencio Varela. (Foto: Martin Mejia (AP))
“Pequeño J” fue extraditado a Argentina por caso de triple feminicidio en Florencio Varela. (Foto: Martin Mejia (AP))

La jueza Licri Sandra Retamozo Breña concluyó que se cumplían los requisitos para mantenerlo detenido mientras se formaliza el pedido de la justicia argentina de extradición. Entre los fundamentos, señaló que la conducta atribuida está contemplada como delito tanto en Argentina como en Perú.

En territorio argentino, el imputado enfrenta una acusación por homicidio agravado, un delito que puede tener como pena la prisión perpetua. La resolución indicó que los hechos también podrían encuadrar en la figura de homicidio calificado en ese país, cuya pena no es menor de 15 años.

Detenido

La resolución rechazó alternativas a la prisión preventiva, como la comparecencia con restricciones, el arresto domiciliario o el impedimento de salida del país. El Juzgado sostuvo que no se acreditaron arraigos domiciliarios, familiares y laborales suficientes para asegurar que el requerido permanecerá a disposición de la Justicia.

La decisión también tomó en cuenta que, según la información incorporada al expediente, el tío de “Pequeño J” habría utilizado un documento de identidad perteneciente a otra persona al momento de su detención.

El juzgado dispuso que la resolución sea notificada a las autoridades de cooperación judicial internacional de Perú, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada de Argentina.

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