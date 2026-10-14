Keiko Fujimori cae en picada hasta 28,3% de aprobación ante preocupación por la economía y el crimen, según Bloomberg

Keiko Fujimori cae al 28,3 % de aprobación. La mandataria perdió 14,5 puntos porcentuales en octubre respecto a septiembre, cuando registraba un 42,8 %, según AtlasIntel

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La aprobación de la presidenta Keiko Fujimori cayó 14,5 puntos porcentuales este mes, hasta el 28,3 %, frente al 42,8 % de septiembre, en un contexto de creciente preocupación por la economía y la inseguridad, según una encuesta de AtlasIntel difundida este miércoles por Bloomberg.

El sondeo LatAm Pulse indica que la desaprobación de la mandataria aumentó del 40,3 % al 53,6 % en el mismo periodo. Además, el 50,2 % de los encuestados calificó su gestión como mala o muy mala, mientras que el 30,6 % la consideró regular y el 19,1 % la evaluó como buena o excelente.

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La percepción de la economía también es desfavorable. El 62 % de los consultados considera que el país atraviesa una situación económica negativa, frente al 22 % que opina lo contrario. Asimismo, el 64 % tiene una valoración negativa del mercado laboral.

Estos indicadores empeoraron respecto a septiembre y sitúan a Perú entre los países latinoamericanos con menor confianza económica, solo por detrás de Argentina, de acuerdo con AtlasIntel.

La desaprobación supera el 53 %. El 53,6 % de los encuestados rechaza su gestión, frente al 40,3 % del mes anterior. Además, el 50,2 % califica su Gobierno como malo o muy malo

La inseguridad también figura entre las principales preocupaciones ciudadanas: el 42 % de los participantes la identifica como uno de los problemas más graves del país. La proporción aumentó más de tres puntos porcentuales respecto al sondeo anterior, aunque se mantiene por debajo de los máximos registrados un año antes.

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Solo días antes, una encuesta de CB Global Data también había situado a Fujimori como la presidenta latinoamericana con la mayor caída de aprobación, al pasar del 52,4 % al 46,3 %, un retroceso de 6,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) pasó del cuarto al séptimo puesto en la clasificación regional, mientras que su desaprobación alcanzó el 50,8 %.

La gobernante de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el ránking de octubre con un 69,3 % de aprobación, seguida por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, con un 68,3 %, y el dominicano Luis Abinader, con un 51,9 %.

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En el cuarto puesto se sitúa la costarricense Laura Fernández, seguida por el colombiano Abelardo de la Espriella, con un 49,7 %, y el ecuatoriano Daniel Noboa, con un 47,5 %.

Una infografía de CBGLOBALDATA presenta el nivel de aprobación de dieciocho mandatarios de América Latina proyectado para octubre de 2026, encabezado por Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por detrás de Fujimori figura el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con un 45,3 %. En la parte baja de la clasificación se encuentran el chileno José Antonio Kast, en el puesto 12, con un 38,8 %; y el argentino Javier Milei, en el puesto 14, con un 36,1 %.

Cierran la lista el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con un 31 % y el uruguayo Yamandú Orsi, con un 35,2 %.

Viaje programado

La caída de la imagen de Fujimori se conoce poco antes de su viaje oficial a El Salvador, donde tiene previsto reunirse con Bukele y con ministros de Seguridad, Salud y Educación.

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La agenda de la delegación peruana incluye una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la “guerra” contra las pandillas.

Esta prisión, con capacidad para 40.000 personas, fue construida para recluir a los “más peligrosos” pandilleros que operaban en el país centroamericano. Al menos 14.500 guardan prisión en este lugar, a los que se suman un grupo de más de 200 migrantes expulsados, en su mayoría venezolanos, desde Estados Unidos.