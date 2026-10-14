Perú conquista el ranking mundial de guisos con el seco de cabrito en el primer puesto y el ají de gallina entre los 20 mejores

Ranking global de TasteAtlas ubica al seco de cabrito como el guiso número uno. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

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El seco de cabrito, uno de los platos tradicionales del norte del Perú, ocupa el primer lugar del ranking de los 50 mejores guisos del mundo de TasteAtlas, correspondiente a octubre de 2026. La preparación peruana obtuvo una puntuación de 4,4 y superó a recetas de países de Asia, Europa, África y América Latina.

La clasificación también incluye al ají de gallina, otro plato representativo de la gastronomía peruana, que alcanzó el puesto 19 con una calificación de 4,3. Ambos figuran entre las preparaciones mejor valoradas de una selección internacional que reúne recetas elaboradas con carnes, verduras, especias y distintas salsas.

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En el caso peruano, el seco de cabrito destaca por el uso de chicha de jora y culantro, mientras que el ají de gallina se caracteriza por su salsa cremosa con ají amarillo. Las dos preparaciones aparecen en posiciones destacadas de una clasificación que incluye recetas de Tailandia, Turquía, India, Japón, Brasil e Indonesia, entre otros países.

Cómo se prepara el seco de cabrito, el primer puesto del ranking

Un plato de seco de cabrito, compuesto por tierna carne estofada, arroz blanco, frejoles y salsa criolla de cebolla roja.

Según la descripción publicada por TasteAtlas, el seco de cabrito es una preparación originaria del norte del Perú que también alcanzó popularidad en las zonas costeras. Su ingrediente principal es la carne de cabrito joven, que se marina en chicha de jora y se cocina a fuego lento con una salsa a base de cilantro.

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La receta incluye ajíes, guisantes, zanahorias, cebolla, comino, ajo, orégano, aceite y otros condimentos. La carne se fríe antes de continuar la cocción junto con los demás ingredientes, hasta que la salsa adquiere una consistencia espesa.

La preparación se sirve tradicionalmente con arroz, frijoles y yuca hervida, combinación que permite presentar el guiso como un plato completo. De acuerdo con TasteAtlas, también suele prepararse para celebraciones familiares y ocasiones festivas.

La plataforma señala que el plato puede recalentarse y consumirse al día siguiente. La cocción prolongada y la combinación de hierbas, ajíes y otros ingredientes forman parte de las características de esta receta norteña.

Ají de gallina peruano alcanza el puesto 19

El ají de gallina se ubicó en la posición 19 del ranking mundial, con una puntuación de 4,3. TasteAtlas describe esta preparación como un plato de pollo desmenuzado cubierto con una salsa cremosa y ligeramente picante, que suele consumirse en días fríos o lluviosos.

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Entre sus ingredientes principales figuran el ají amarillo, la cebolla, el ajo, las nueces, el queso y el pan sin corteza. La mezcla también puede incorporar comino, pimienta, orégano, cúrcuma y perejil para aportar sabor y aroma.

La presentación tradicional incluye arroz, papas cocidas y aceitunas negras. Estos acompañamientos forman parte de la receta descrita por la plataforma gastronómica, que también recoge una explicación sobre los posibles antecedentes históricos del plato.

Según TasteAtlas, el ají de gallina podría tener su origen en el manjar blanco, una preparación elaborada con pollo, almendras, azúcar y arroz. Tras su llegada al Perú, la receta habría experimentado modificaciones mediante el uso de ingredientes locales, entre ellos el ají, hasta adquirir las características de la preparación actual.

Tailandia, Turquía e India también destacan en la clasificación

El segundo lugar corresponde al phanaeng curry de Tailandia, con una puntuación de 4,4, la misma que obtuvo el seco de cabrito. En la tercera posición figura el hünkar beğendi de Turquía, también con 4,4 puntos.

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El cuarto puesto es para el murgh makhani de India, seguido por el karē de Japón, ambos con una calificación de 4,4. India vuelve a aparecer entre las primeras posiciones con el shahi paneer, que ocupa el sexto lugar con 4,3.

Indonesia figura en el séptimo puesto con el gulai, mientras que Brasil alcanza la octava posición con la moqueca baiana. El wat de Etiopía ocupa el noveno lugar y el khoresh de Irán completa los diez primeros puestos.

La lista también incorpora preparaciones conocidas de otras tradiciones culinarias. Entre ellas aparecen el rendang de Indonesia, el massaman curry de Tailandia, el chicken tikka masala del Reino Unido y el rabo de toro de España.

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Asia y Europa también figuran en los primeros puestos: entre las preparaciones destacadas aparecen el phanaeng curry de Tailandia, el hünkar beğendi de Turquía, el murgh makhani de India y el karē de Japón. Marca Perú

México y otros países latinoamericanos también figuran entre los 50 mejores

Además de Perú y Brasil, México aparece con dos preparaciones en la parte final de la clasificación: el pozole, en el puesto 43, y la birria, en el 44. Ambos platos obtuvieron una puntuación de 4,2.

Brasil cuenta con varias recetas dentro del listado, entre ellas el bobó de camarão, en el puesto 13; la vaca atolada, en el 15; y otra versión de la moqueca, en el 26. Estas preparaciones comparten espacio con recetas de Europa, Asia y África.

El ranking de octubre de 2026 también incluye el kimchi jjigae de Corea del Sur, el sichuan hot pot de China, el bò kho de Vietnam y el bunny chow de Sudáfrica. En los últimos puestos aparecen el rogan josh y el madras curry de India, además del tajine de Marruecos, que ocupa la posición 50 con una puntuación de 4,2.

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