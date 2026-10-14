Perú

Predictamen del Senado propone mantener facultades en seguridad y El Niño, pero incorporando polémicos puntos

Comisión de Constitución, presidida por el senador fujimorista Carlos Mesía, debatirá y votará propuesta este jueves 15 de octubre. Se plantea incorporar puntos sobre las Fuerzas Armadas, calificación de organizaciones criminales como terroristas y otorgamiento de capacidad operativa al Servicio de Inteligencia

Mesa Directiva de la Comisión de Constitución del Senado.
Mesa Directiva de la Comisión de Constitución del Senado.
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La Comisión de Constitución del Senado de la República propone que la delegación de facultades al Ejecutivo se mantengan únicamente en las materias de seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño, tal como lo aprobó la Cámara de Diputados. Sin embargo, la comisión que preside el senador fujimorista Carlos Mesía plantea incorporar determinados puntos, únicamente sobre las materias que recibieron el visto bueno de la cámara baja.

De acuerdo al predictamen al que accedió Infobae, la Comisión de Constitución propone incorporar al texto de facultades delegadas aprobado por la Cámara de Diputados los siguientes puntos:

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  • Regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional vigente
  • Regular para los casos de delitos de alta peligrosidad, lesividad o pluriofensivos la libertad vigilada postpenitenciaria, así como la creación de su respectivo registro, a fin de prevenir la reincidencia y continuidad delictiva
  • Regular apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú en la seguridad ciudadana
  • Establecer criterios para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que, para lograr sus fines, empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo
  • Modificar el Código Penal, a fin de establecer que quien ejercita la legítima defensa goza de la presunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión, la cual admite prueba en contrario, y que toda resolución judicial que la descarte requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, respetando la presunción de inocencia y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público
  • Modificar el Decreto Legislativo N. 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, con la finalidad de fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia
Documento impreso con el membrete del Congreso de la República del Perú sobre propuestas de legislación en materia penitenciaria y de seguridad
Un documento del Congreso de la República del Perú detalla un predictamen para delegar facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana al Poder Ejecutivo.
Documento oficial con el membrete del Congreso del Perú que contiene un texto mecanografiado con párrafos subrayados y encabezados numerados
Un predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso del Perú plantea modificaciones legales sobre el uso de la fuerza armada y la legítima defensa en materia de seguridad ciudadana.
Documento oficial del Congreso del Perú con texto sobre un predictamen para modificar el Decreto Legislativo 1141 de inteligencia
Un predictamen del Senado de la República del Perú propone modificar la norma para fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Cabe precisar que, respecto a la materia de prevención ante el Fenómeno El Niño, la Comisión de Constitución del Senado únicamente propone incorporar un punto. Este es:

  • Aprobar medidas de simplificación administrativa vinculadas exclusivamente a la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios, respecto de los procedimientos para obtener autorizaciones, permisos, informes y títulos habilitantes; eliminación de superposiciones y liberación de interferencias; utilización de derechos de vía; intervención sobre áreas rehabilitadas o zonas de uso público; estableciendo expresamente los procedimientos sujetos a simplificación y sin exceptuar las obligaciones ambientales, de seguridad ni de protección del patrimonio cultural que resulten aplicables

Así, el número de materias en las que el Gobierno de Keiko Fujimori podría legislar mediantes decretos legislativos se mantendría en dos (seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño), pero los puntos en los que legislaría pasaría de 20 a 27 puntos.

Sesión

La Comisión de Constitución del Senado sesionará este jueves 15 de agosto desde las 11:00 de la mañana. Ahí se sustentará y debatirá el predictamen presentado.

Según declaró el presidente de la Comisión, senador Carlos Mesía, en esa misma sesión se votará el dictamen y, de ser aprobado, sería visto por el Pleno del Senado el próximo lunes 19 de octubre.

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