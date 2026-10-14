Alianza Lima se alista para pedir terna extranjera, incluido equipo VAR, para una eventual final de la Liga 1 2026

Alianza Lima pedirá una terna arbitral extranjera, incluido el equipo del VAR, para una eventual final de la Liga 1, según contó a Infobae Perú una fuente del club, tras los cuestionamientos por decisiones y designaciones. (Alianza Lima)

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Alianza Lima prepara una solicitud para que una terna internacional dirija una eventual final de la Liga 1. El pedido abarcaría a los árbitros de campo y a los responsables del videoarbitraje. Una fuente del club contó a Infobae Perú que la iniciativa se vincula con el reclamo remitido a la Comisión Nacional de Árbitros, CONAR, donde la institución consignó ocho errores arbitrales graves en distintos encuentros.

La dirigencia considera que las dudas acumuladas requieren una respuesta antes de una definición del campeonato. El planteamiento también contempla revisar las condiciones técnicas que rodean al VAR, especialmente la disponibilidad de cámaras para observar acciones determinantes durante los partidos. La propuesta será presentada bajo los términos permitidos por el reglamento vigente del torneo.

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El reclamo por ocho errores arbitrales

El malestar de Alianza Lima no se limita a decisiones puntuales de los árbitros en el campo. La institución también pone bajo la lupa los criterios de designación y el desempeño de quienes intervienen desde la cabina del VAR. (Alianza Lima)

La decisión surgió después de que el cuadro blanquiazul enviara una comunicación a la CONAR durante el receso del campeonato por los amistosos de la fecha FIFA. En ese documento, Alianza Lima detalló ocho fallos que considera perjudiciales para el equipo en diferentes compromisos de la temporada.

La fuente consultada por Infobae Perú indicó que la molestia no apunta de manera general a los jueces que dirigen los encuentros desde el campo. El principal cuestionamiento está concentrado en el funcionamiento del sistema de asistencia por video y en los criterios aplicados para las designaciones de quienes operan el VAR.

Desde la institución victoriana entienden que los episodios revisados no ofrecen suficientes garantías para afrontar un partido que defina el título. Por esa razón, la posibilidad de recurrir a árbitros de otro país pasó de ser una alternativa interna a una iniciativa que el club proyecta formalizar.

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Alianza Lima obtuvo el Torneo Apertura, una condición que lo coloca en una eventual definición por el campeonato. La cercanía de esa instancia elevó la preocupación de la dirigencia, que pretende evitar nuevas controversias vinculadas con decisiones arbitrales en acciones de alto impacto.

El pedido incluiría a los responsables del VAR

La propuesta de Alianza Lima apunta a que los jueces extranjeros no trabajen de manera aislada, sino junto con un equipo internacional de videoarbitraje. El objetivo es que toda la estructura arbitral de una eventual final responda al mismo criterio. (CONMEBOL)

La solicitud no se limitaría a un árbitro principal extranjero. Alianza Lima buscaría que la designación incluya una terna completa y al grupo encargado del videoarbitraje. Para el club, la revisión de jugadas no puede quedar desligada de la elección de los jueces que intervienen desde la cabina.

La fuente de Alianza Lima explicó a Infobae Perú que existe descontento con los responsables del sistema VAR. En particular, la dirigencia cuestiona las designaciones realizadas por Johnny Bossio y Víctor Hugo Carrillo, mencionados como las personas a cargo de elegir a los árbitros que participan en esa herramienta.

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El reclamo blanquiazul se sostiene en la percepción de que algunas decisiones recientes no quedaron suficientemente esclarecidas por las imágenes disponibles. Una de las situaciones que alimentó el debate fue la revisión de un gol de Kevin Quevedo, en una acción que generó cuestionamientos por la falta de tomas concluyentes.

La intención de contratar una terna internacional no estaría impedida por las bases del torneo, de acuerdo con la información conocida dentro del club. La condición sería que la institución que plantea el pedido asuma los gastos de traslado, logística y equipamiento necesarios para concretar la presencia de los jueces.

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Ese punto forma parte de la evaluación que realiza Alianza Lima. El club tendría que cubrir los costos vinculados con la llegada de los árbitros y del personal que opere el VAR, además de las exigencias técnicas requeridas para que el sistema funcione durante el encuentro.

Las cámaras, otro punto de discusión

Las dudas sobre algunas decisiones del VAR no solo involucran a los árbitros, sino también a las imágenes que reciben para analizar cada acción. La dirigencia blanquiazul considera que una cobertura insuficiente puede dificultar la resolución de jugadas determinantes. (Alianza Lima)

La propuesta también incluiría un pedido relacionado con la cantidad de cámaras disponibles para las transmisiones. Alianza Lima considera que el número actual de tomas no siempre permite una revisión adecuada de las jugadas que llegan a la cabina del VAR.

La falta de imágenes desde distintos ángulos, según el análisis interno del club, puede condicionar la capacidad de los árbitros para determinar posiciones adelantadas, faltas o situaciones que requieren una observación precisa. El problema no estaría limitado a la decisión final, sino a la información visual disponible antes de resolverla.

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La fuente de Alianza Lima contó a Infobae Perú que la institución buscará plantear una recomendación sobre el número de cámaras que debería instalarse en partidos de máxima exigencia. La dirigencia sostiene que una cobertura limitada afecta la utilidad de una herramienta creada para corregir errores evidentes.

En los últimos encuentros, varias revisiones despertaron dudas porque las repeticiones difundidas no mostraron todos los ángulos necesarios. Para el club, esa carencia técnica se suma a las objeciones sobre las designaciones y explica la decisión de solicitar una terna extranjera para una eventual final.

El pedido de Alianza Lima se encamina a colocar el arbitraje y el funcionamiento del VAR entre los asuntos centrales de la definición de la Liga 1. La institución espera que la terna, el equipo de videoarbitraje y la infraestructura audiovisual respondan a las exigencias de un partido por el título.

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Las faltas que reclaman los aliancistas

Alianza Lima identificó ocho decisiones arbitrales que, según la dirigencia y el plantel, perjudicaron al equipo durante el Torneo Clausura y comprometieron sus opciones de conseguir el título de manera directa.

El club de La Victoria sostiene que los reclamos incluyen penales no cobrados, faltas que no fueron sancionadas con expulsión y una reciente intervención del VAR. El listado fue publicado por el diario Líbero y reúne jugadas ocurridas desde la primera hasta la undécima fecha del certamen.

Los reclamos en las primeras fechas del Clausura

La dirigencia blanquiazul enumera penales no sancionados, expulsiones omitidas y una anulación mediante el videoarbitraje entre la primera y undécima jornada del certamen nacional, que según el club afectan su lucha por el título (Alianza Lima)

La primera acción cuestionada ocurrió en la fecha uno, ante Sport Huancayo en Matute. Alianza Lima reclamó un penal por una aparente mano de un defensor dentro del área, una infracción que no fue sancionada.

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En la segunda jornada, frente a Comerciantes Unidos en Cutervo, el conjunto blanquiazul cuestionó que no se cobrara una falta tras un codazo de Cossío contra Vélez. Para el equipo, la jugada debía haber sido revisada por los árbitros.

La fecha cuatro ante Boys concentró dos de los ocho reclamos. El primero fue una fuerte falta de Nequecaur sobre Huamán, quien terminó lesionado. Desde Alianza Lima consideraron que la acción merecía una tarjeta roja.

La segunda incidencia de ese partido fue una mano de Riojas luego de un remate de Cantero en el Estadio Nacional. La decisión arbitral no derivó en penal ni córner para el cuadro íntimo.

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Penales, agresiones y una revisión del VAR

En la quinta fecha, Alianza Lima reclamó otro penal ante UTC en Matute. Según su interpretación, un rival despejó el balón con la mano mediante un movimiento antinatural, pero la jugada no recibió una revisión que el club consideró suficiente.

La sexta acción incluida en el registro ocurrió en la fecha ocho, ante Juan Pablo II. El equipo cuestionó un golpe de Ramírez contra Luis Advíncula en los testículos, una jugada que los árbitros no consideraron agresión.

El séptimo reclamo se produjo durante la fecha nueve frente a Universitario. Alianza Lima señaló una posible falta de Álex Valera sobre Pedro Gallese en la disputa del balón, antes de un gol convertido por el delantero identificado con el número 20.

La última jugada corresponde a la fecha 11, en el triunfo 2-1 ante Cusco FC. El VAR anuló un gol de Kevin Quevedo por fuera de juego al considerar que una parte de su cuerpo estaba en terreno rival.

Para Alianza Lima, las repeticiones permitían interpretar que Quevedo había iniciado la acción desde su propio campo. El club considera que el videoarbitraje no corrigió decisiones en algunas de las ocho incidencias y, en otros casos, no recomendó que el árbitro principal revisara las jugadas en pantalla.