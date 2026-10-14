Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de las ARMY de Perú

Guardar

Jimin celebró su cumpleaños el 13 de octubre con una transmisión en vivo desde un hotel en Chile, donde recordó con emoción los conciertos que BTS ofreció en Colombia y Perú. El cantante agradeció el recibimiento de las ARMY latinoamericanas y destacó el significado que tuvo para el grupo interpretar Arirang ante el público de Lima.

Durante la transmisión realizada a través de Weverse, Park Jimin se refirió a la primera visita de BTS a Perú y a Colombia como parte de su gira mundial. El integrante de la agrupación surcoreana recordó las dificultades que sintió por la altitud durante el show en Bogotá, pero resaltó que las dos ciudades le dejaron recuerdos especiales por la respuesta de los asistentes.

PUBLICIDAD

“Colombia fue increíble. Tanto Colombia como Perú fueron lugares en los que nos presentamos por primera vez, y disfrutamos muchísimo la experiencia. La altitud de Colombia era bastante elevada y pude sentirlo durante el concierto. No fue fácil. Bogotá y Lima me emocionaron mucho, especialmente por los conciertos y el cariño de ARMY”, expresó Jimin ante sus seguidores.

El cumpleaños del artista llegó pocos días después de las tres presentaciones que BTS realizó en Lima, los días 7, 9 y 10 de octubre. La visita del grupo no solo reunió a miles de fanáticas en el Estadio San Marcos, sino que también motivó homenajes organizados por las comunidades ARMY para adelantar la celebración de Jimin.

Jimin de BTS cumpió 31 años y le dedicó emotivo mensaje al Army de Perú: "Estoy conmovido con ustedes". TikTok

Jimin recordó el cariño de las ARMY de Perú

En su mensaje de cumpleaños, Jimin explicó que Arirang tiene un valor particular para BTS. El cantante señaló que la canción ocupa un lugar especial dentro de la historia del grupo y que escucharla interpretada por miles de asistentes durante los conciertos genera una emoción difícil de ocultar.

PUBLICIDAD

“Creo que ARMY de todo el mundo ya sabe que Arirang es una canción muy significativa para nosotros. Es una canción que, aunque no sabemos quién nos la enseñó, todavía recordamos. Por eso, cada vez que ustedes la cantan con tanta fuerza, me emociono muchísimo”, afirmó.

Las palabras del artista fueron recibidas con entusiasmo por las seguidoras peruanas, que durante los conciertos en el Estadio San Marcos prepararon distintos proyectos para acompañar las canciones y los momentos de interacción con los siete integrantes de BTS.

Jimin ya había hablado sobre el recibimiento que tuvo la agrupación en Lima durante la primera fecha del grupo en el país. En esa oportunidad, destacó que BTS conocía las acciones que las ARMY peruanas prepararon desde que se confirmó la llegada de la banda.

“Es la primera vez que estamos aquí”, dijo al dirigirse al público durante el concierto del 7 de octubre. La reacción de las tribunas interrumpió durante unos segundos sus palabras y provocó una sonrisa del cantante. “Creo que están traduciendo muy emocionalmente”, comentó al escuchar la interpretación de la traductora.

PUBLICIDAD

El integrante de BTS recordó con emoción los conciertos que la agrupación ofreció en Lima.

El cumpleaños de Jimin comenzó durante los conciertos en Lima

La celebración por el cumpleaños de Jimin comenzó antes del 13 de octubre. Para miles de integrantes de ARMY, el paso de BTS por Lima representó una oportunidad para organizar iniciativas dedicadas al cantante dentro y fuera del Estadio San Marcos.

Las comunidades BTS Perú, ARMY Perú y PJMUSAS prepararon una sorpresa durante el último concierto de la agrupación. El proyecto incluyó la distribución gratuita de más de 30.000 corazones de papel y una pancarta que los asistentes debían levantar en un momento específico del espectáculo.

La propuesta buscó transformar las tribunas y el campo del estadio en una imagen colectiva de afecto para Jimin. Los corazones y mensajes dedicados al artista utilizaron los colores rojo y blanco, en referencia a la bandera peruana.

PUBLICIDAD

Cada fecha tuvo una dinámica distinta. El 7 de octubre, las seguidoras podían llevar vinchas o ganchos inspirados en Chimmy, el personaje de BT21 asociado con Jimin. Para el concierto del 9 de octubre, la organización propuso usar uchiwa, abanicos decorados con fotografías del cantante.

El momento central de la celebración llegó el 10 de octubre. Cuando Jimin tomó la palabra en uno de los segmentos finales del show, miles de asistentes comenzaron a cantarle “Happy Birthday” en inglés y español. La serenata había sido preparada con anticipación por las comunidades de fanáticas y sorprendió al integrante de BTS.

PUBLICIDAD

“Muchas gracias”, respondió Jimin desde el escenario ante la reacción del público. La escena se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la despedida del grupo en Lima.

Un espectáculo de luces en el cielo nocturno celebra el cumpleaños de Jimin, integrante de la agrupación BTS, junto a una vista costera. (Infobae Perú / Analí Espinoza)

Un tren temático y homenajes en la Costa Verde

Los proyectos por el cumpleaños de Jimin también se extendieron a otros espacios de Lima. Desde el 7 de octubre, un tren de la Línea 1 del Metro de Lima circuló con una decoración dedicada al cantante, gracias a una iniciativa impulsada por la fanbase JIMIN PERÚ 13 en coordinación con la empresa operadora.

La unidad fue intervenida con fotografías de Jimin, corazones, estrellas, nubes, arcoíris y mensajes de felicitación. El tren recorrió las 26 estaciones de la línea, entre Villa El Salvador y Bayóvar, durante su horario habitual de servicio.

PUBLICIDAD

De esta manera, el homenaje no quedó limitado a las personas que consiguieron entradas para los tres conciertos de BTS. La decoración acompañó el traslado de pasajeros por distintos puntos de la ciudad y se sumó a la expectativa que generó la primera visita de la banda al país.

La Costa Verde también fue escenario de actividades dedicadas a BTS y sus integrantes durante la estadía de la agrupación. Entre los proyectos preparados por ARMY se incluyeron mensajes exhibidos en parapentes y un espectáculo nocturno de drones.

El show anunciado para el 8 de octubre contempló 150 drones sincronizados, que iluminaron el cielo limeño con figuras relacionadas con BTS y mensajes de afecto. La actividad formó parte de los homenajes que las comunidades de seguidores impulsaron durante los días de conciertos.

PUBLICIDAD

Las imágenes de los proyectos circularon en redes sociales junto con videos de los conciertos, los intercambios de regalos entre fanáticas y las actividades previas en los exteriores del Estadio San Marcos.

Seguidores del grupo BTS decoran un vagón del Metro de Lima con imágenes de Jimin para celebrar su cumpleaños. (Linea 1 del Metro de Lima)