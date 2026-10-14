Nolberto Solano cree que alejamiento de Renato Tapia con Perú va más allá de razones futbolísticas: “No hay que ser sabio para ver qué está pasando”

Nolberto Solano no deja de sorprenderse por la ausencia prolongada de Renato Tapia con Perú. - Crédito: PFF / EFE

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La selección peruana, evidentemente, acusa la presencia de jerarcas en la nueva etapa impulsada por Mano Menezes. Desde luego que uno de los más aclamados, desde el lado de la afición, es Renato Tapia, quien al día de hoy aún no ha sido nominado en el proceso focalizado para las Eliminatorias CONMEBOL 2030.

A pesar de que desde el lado oficial —de la Federación Peruana de Fútbol— aseguran que el experimentado centrocampista se mantiene en la valoración, los últimos llamamientos del preparador brasileño, que ya lleva cerca de un año en el cargo con un balance dramático, hacen pensar todo lo contrario.

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Nolberto Solano cuestionó la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. - Crédito: Composición Infobae

En ese apartado se ubica Nolberto Solano, antigua mano derecha de Ricardo Gareca, que ahora se dedica a conducir los destinos de la selección de Pakistán. Durante una extensa charla con el programa ‘Embasados’, el ‘Maestrito’ no tuvo reparos en ser mordaz para referirse al caso.

“Lo de Renato lo hemos conversado muchas veces, es algo muy obvio. Hay algo ahí. Esto [lo digo] con todo respeto”, arrancó diciendo Solano, quien de momento ha regresado a Inglaterra tras un exigente calendario FIFA con los asiáticos.

“El profe [Mano Menezes] tiene sus decisiones, pero no creo que si en esta búsqueda de futbolistas [podamos] darnos el lujo de [prescindir] del ‘Cabezón’, [quien] era el [llamado] a continuar a todos los procesos por tener más de 90 partidos, era el capitán del futuro. No hay que ser sabio para ver qué está pasando”, sumó.

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Para Nolberto Solano es un error mayúsculo que Mano Menezes, con una carrera vasta, ignore a Renato Tapia en una demarcación determinante del campo: “El profe con toda la experiencia e inteligencia, [que] deje a un tipo [de lado] en una zona clave […] A Yotún hay que darle aire”.

Renato Tapia, desmarcado de la selección peruana en la etapa liderada por Mano Menezes. - Crédito: Difusión

Como reflexión, ‘Ñol’ exhorta a superar cualquier impase por el bien del equipo y, sobre todo, volver a contar con aquellos efectivos que se mantienen vigentes. “Renato, Yotún y Aquino están activos y pareciera raro que no estén. Tenemos que dejar las discrepancias. Con todos los problemas que tenemos, lo último que tenemos es seguir peleando entre nosotros”, cerró.

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Antes de que culmine el año, habrá una cuarta ventana FIFA y la selección peruana la aprovechará para sostener dos pruebas. Una en la capital contra Bolivia y la otra en el Cusco frente a Honduras. Tal vez en ese próximo parón sea llamado Tapia.

Focalizado en EAU

Aunque su alejamiento resulta incómodo, Renato Tapia mantiene el foco en su trayectoria y busca rendir al máximo en Al-Wasl. El mediocampista peruano prefiere concentrarse en su desempeño dentro del club.

Después de completar dos temporadas en la Liga del Golfo, logró adaptarse al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. Durante el periodo anterior tuvo mayor protagonismo y alcanzó una participación más regular.

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Renato Tapia ha apostado por el Al Wasl para seguir prolongando su carrera en el exterior. - Crédito: Difusión

En la actualidad, el peruano perdió su condición de indiscutible en Al-Wasl y es utilizado como pieza de recambio en distintos frentes. Su presencia depende de las necesidades del equipo y de las decisiones del cuerpo técnico.

Tapia busca recuperar terreno pronto y volver a instalarse entre los titulares. Ese objetivo podría fortalecer sus opciones de regresar a la selección peruana, cuya convocatoria dependerá del protagonismo que alcance en el club.