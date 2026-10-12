Hallan presunto explosivo y una nota amenazante dirigida a Keiko Fujimori en los exteriores del penal Ancón II

La Policía restringió el acceso al sector y retiró el objeto sospechoso para su evaluación. Las investigaciones buscan determinar su composición e identificar a la persona que lo abandonó. Facebook. Vía TV Perú

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Un paquete sospechoso con un presunto artefacto explosivo y un manuscrito con amenazas fue encontrado la mañana del lunes 12 de octubre en los exteriores del penal Ancón II, ubicado en el distrito limeño de Ancón. El mensaje menciona a Keiko Fujimori y exige medidas contra un interno vinculado a una organización criminal.

El hallazgo ocurrió cerca de las 6:00 a. m., cuando un conductor que transitaba por la zona advirtió la presencia de una caja que aparentaba ser de zapatos. La persona alertó al personal de seguridad del establecimiento penitenciario, que comunicó el hecho a las autoridades.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú y especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar para inspeccionar el objeto. El personal policial restringió el acceso al sector mientras se desarrollaban las diligencias para determinar si el paquete representaba un peligro.

De acuerdo con el reporte de Vía TV Perú, el manuscrito contenía reclamos por las muertes atribuidas a redes de extorsión y exigía acciones contra Jhon Jairo Arancibia, a quien el mensaje señala como lugarteniente de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’.

La nota exige medidas contra Jhon Jairo Arancibia

Una caja que aparentaba ser de zapatos fue encontrada cerca de las 6:00 a. m. del lunes 12 de octubre en los exteriores del penal Ancón II, en Lima. (Composición: Infobae)

El manuscrito encontrado junto al paquete estaba dirigido a Keiko Fujimori y reclamaba una intervención frente a los crímenes atribuidos a integrantes de organizaciones delictivas en el cono norte de Lima.

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En una parte del texto se lee: “Presidenta Keiko Fujimori, basta ya de muertes en el cono norte. Haga algo”. El escrito sostiene que Jhon Jairo continuaría con actividades criminales desde prisión y cuestiona la capacidad de las autoridades para impedir que las redes de extorsión mantengan sus operaciones.

La nota también solicita el traslado de los internos señalados a la Base Naval y contiene expresiones de presión dirigidas a la destinataria. Entre ellas figura la frase: “Póngase los pantalones y mándelos a la Base Naval, demuestre que no les tiene miedo”.

Según la información preliminar difundida por Vía TV Perú, el mensaje relaciona las amenazas con los asesinatos de personas inocentes y la expansión de las actividades criminales a distintas zonas del país. Sin embargo, las afirmaciones del manuscrito no constituyen por sí mismas una confirmación policial sobre la participación del interno mencionado en nuevos delitos.

UDEX inspeccionó el paquete sospechoso

Tras recibir la alerta, los especialistas de la UDEX iniciaron la revisión del objeto para establecer su naturaleza y evaluar el riesgo. La intervención se desarrolló en el acceso de control del penal Ancón II, con apoyo de efectivos de la comisaría de Ancón y otras unidades policiales.

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Durante el procedimiento, los agentes adoptaron medidas de seguridad para evitar que personas ajenas a la operación se acercaran al paquete. El personal especializado utilizó una cuerda para desplazar la caja a distancia antes de continuar con la inspección.

El reporte indicó que los efectivos retiraron el objeto sospechoso en un contenedor identificado con las siglas UDEX. La transmisión describió la presencia de un elemento que aparentaba ser un cartucho, aunque la información difundida no confirmó oficialmente su composición ni las características técnicas del presunto explosivo.

La intervención también incluyó la revisión del manuscrito, cuyo contenido fue transcrito por efectivos policiales para documentar las amenazas y facilitar las diligencias posteriores.

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Las investigaciones buscan identificar a quien dejó el objeto

El manuscrito reclama acciones frente a las muertes atribuidas a redes de extorsión y menciona a la destinataria de forma explícita. Facebook

La Policía inició las investigaciones para establecer quién colocó la caja en las inmediaciones del establecimiento penitenciario y determinar si el objeto contenía un artefacto explosivo funcional.

Durante la cobertura se observó una cámara de seguridad instalada en el perímetro del penal. Su registro podría aportar información sobre la persona que dejó el paquete, aunque la difusión de la transmisión no confirmó si las imágenes permitieron identificar a algún sospechoso.

Las autoridades también deben establecer las circunstancias en las que se produjo el hallazgo y evaluar el contenido del mensaje dirigido a Keiko Fujimori. La nota menciona a Jhon Jairo Arancibia y a Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, en relación con presuntas actividades de extorsión y violencia criminal.

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