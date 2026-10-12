BTS no llegó a Palacio de Gobierno: usuarios cuestionan a Keiko Fujimori por no cumplir promesa

BTS no llegó a Palacio de Gobierno: usuarios cuestionan la promesa de Keiko Fujimori

Guardar

La visita de BTS a Lima dejó una promesa presidencial sin concretar. La presidenta Keiko Fujimori había señalado en julio que invitaría a los siete integrantes de la agrupación surcoreana a Palacio de Gobierno, pero no hubo anuncio oficial ni registro de una reunión durante las tres fechas que ofreció el grupo en el estadio de San Marcos.

Las presentaciones se realizaron el 7, 9 y 10 de octubre como parte de la gira mundial Arirang. Tras la salida de los artistas del país, usuarios de redes sociales recordaron el compromiso que la mandataria asumió meses atrás y cuestionaron que no hubiera un encuentro protocolar ni un saludo desde el balcón de la sede del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

La expectativa creció entre las ARMY peruanas desde que Fujimori habló del tema en una transmisión en redes sociales. En ese momento, la entonces presidenta electa afirmó que cumpliría el pedido de las seguidoras de la banda y que tomaría como referencia la recepción que el grupo tuvo en México.

Los integrantes de la agrupación BTS cantan en un escenario con ponchos y chullos ante sus seguidores.

“Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México. Yo me acuerdo de mi promesa”, expresó Fujimori en julio.

La jefa de Estado también señaló que escucharía canciones de BTS para conocer parte de su repertorio antes de una eventual visita. Esas afirmaciones alimentaron la ilusión de los seguidores del grupo, que esperaban ver a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en una actividad pública durante su paso por la capital peruana.

PUBLICIDAD

La posibilidad de una recepción se mantuvo sin confirmación oficial

Antes de los conciertos, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de una actividad vinculada con BTS. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, fue consultado sobre el tema y evitó confirmar una reunión. No obstante, sostuvo que la presidenta preparaba una “sorpresa” para los fanáticos.

El premier indicó que una recepción similar a la realizada en México era una posibilidad, pero no precisó una fecha, un lugar ni las condiciones de un eventual encuentro. Tampoco hubo una comunicación de la Presidencia de la República que confirmara coordinaciones con la empresa HYBE o con los representantes de los artistas.

PUBLICIDAD

La falta de detalles motivó versiones entre seguidores de la banda. El 8 de octubre, un grupo de fanáticos llegó hasta los exteriores de Palacio de Gobierno ante rumores sobre una posible aparición de BTS en la Plaza Mayor de Lima.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, también fue consultado por esa posibilidad. La autoridad municipal señaló que no conocía si existía una cita definida entre Fujimori y la banda, aunque aseguró que la comuna brindaría apoyo en materia de seguridad si se concretaba una actividad en la zona histórica de la ciudad.

El cantante Taehyung entrega un chullo tradicional a un asistente durante una presentación de la banda de K-pop BTS en Perú.

“No lo sé. Voy a preguntarle a la presidenta”, respondió Reggiardo al ser consultado sobre una reunión entre la mandataria y los integrantes del grupo surcoreano.

PUBLICIDAD

Pese a las expectativas, BTS cumplió sus tres conciertos en el estadio de San Marcos y no se produjo un anuncio oficial sobre una visita a Palacio de Gobierno. La ausencia de información desde el Ejecutivo se mantuvo hasta después de la última presentación.

Las redes sociales cuestionaron la promesa de la presidenta

Luego de los conciertos, seguidores y usuarios de la red social X retomaron las declaraciones de Fujimori. Algunos cuestionaron que la invitación se hubiera formulado sin una confirmación previa de interés por parte de BTS o de su equipo de producción.

“Keiko dijo que sí, lamentablemente a BTS no le había preguntado nada”, fue uno de los mensajes que circuló en redes, en alusión a que la propuesta de recibir al grupo habría partido únicamente desde el Gobierno peruano.

PUBLICIDAD

También aparecieron críticas directas a la mandataria por no haber concretado la actividad. “Ni eso pudo cumplir”, señaló una publicación que fue replicada por otros usuarios. Los comentarios reflejaron la decepción de parte de las ARMY que aguardaban una recepción pública para los artistas.

Los integrantes del grupo musical BTS presentan su espectáculo en Perú vestidos con ponchos y chullos tradicionales ante el público congregado.