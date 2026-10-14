Kiara Montes se muestra a favor de la inclusión de Perú Sub 19 a la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Una idea muy positiva”

Kiara Montes, capitana de Regatas Lima, sostuvo que la selección peruana Sub 19 ganará experiencia importante en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Instagram Kiara Montes.

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La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tendrá una novedad en su inicio: la participación de Perú Sub 19 como equipo invitado. La Federación Peruana de Vóley (FPV) incluyó al combinado juvenil con el objetivo de que sus integrantes sumen competencia ante clubes de la máxima categoría y lleguen con mayor preparación al Mundial de 2027.

El plantel reunirá a voleibolistas Sub 19 y Sub 17 que no suelen contar con continuidad en sus respectivos equipos. La medida permitirá que compitan de forma regular durante el torneo local, que comenzará el sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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En la presentación de la nueva temporada, Kiara Montes, capitana de Regatas Lima y de la selección peruana mayor, respaldó la decisión de la FPV. La atacante destacó el impacto que puede tener esta experiencia para las jugadoras jóvenes, tanto en su desarrollo individual como en la preparación colectiva.

“Me parece una idea muy positiva que esas chicas tengan una oportunidad. La mayoría no cuenta con muchos minutos en sus clubes, por lo que será bueno que puedan sumarse a este campeonato y tener rodaje”, señaló Montes en declaraciones a ‘El Rincón Chocolatero’.

Kiara Montes, capitana de Regatas Lima y el equipo mayor de la selección peruana, mostró su apoyo al ingreso del combinado nacional Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Instagram El Rincón Chocolatero.

La voleibolista añadió que el calendario de la competencia contribuirá a que las seleccionadas afronten con mayor ritmo el próximo reto internacional. “Creo que será importante para ellas y también para el equipo, porque les permitirá llegar preparadas a su Mundial del próximo año”, sostuvo.

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La selección Sub 19 estará bajo la conducción de Marcello Bencardino durante su participación en la Liga Peruana de Vóley. El cuadro nacional debutará el domingo 18 de octubre frente a Deportivo Wanka, antes del partido entre Regatas Lima y Deportivo Géminis.

La presencia de Perú Sub 19 elevará a 12 el número de participantes en el certamen. El equipo juvenil compartirá programación con Alianza Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano, Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Deportivo Soan, Olva Latino y Deportivo Wanka.

Regatas apunta al título

Regatas Lima iniciará la temporada con la meta de recuperar el título nacional. El elenco chorrillano busca cortar la racha de Alianza Lima, que obtuvo los últimos tres campeonatos de la Liga Peruana de Vóley.

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Un encuentro lleno de tensión hasta el último segundo. Alianza Lima logró imponerse por 3-2 a Regatas en un partidazo de la Liga Nacional Superior de Vóley, cerrando el tie-break con un marcador de 15-9. | Latina

El equipo dirigido por Horacio Bastit no tuvo el desempeño esperado en el curso anterior y terminó fuera del podio. Para la campaña 2026/2027, el club reforzó sus líneas con el propósito de volver a disputar las instancias decisivas.

Montes afirmó que el plantel llega con una preparación sostenida antes del estreno oficial. “Mi equipo se ha preparado muy bien y realizamos una buena pretemporada”, manifestó la receptora punta.

La capitana ‘celeste’ también valoró los encuentros de preparación que afrontó Regatas en los últimos días. El equipo se presentó ante Alianza Lima y luego enfrentó a Atlético Atenea, dos compromisos que, según explicó, ayudaron a ajustar el funcionamiento colectivo antes del comienzo de la competencia.

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“Considero que nos ayudarán a llegar con ritmo al comienzo del torneo”, expresó Montes. Regatas contará entre sus incorporaciones con Marina Scherer, Julieta Sández y Fatou Diop, mientras que Deportivo Géminis mantendrá una base con jugadoras como Florangel Terrero, además de sumar refuerzos para la nueva campaña.

Kiara Montes junto a Marina Scherer, Nicolle Abreu y Waleska Toro en la interna de Regatas Lima.

Debut de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley

Uno de los encuentros de mayor atención en la jornada inaugural será el cruce entre Regatas Lima y Deportivo Géminis. Ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos en la tabla y comenzar la primera fase con un resultado favorable.

Las chorrillanas y las ‘guerreras’ se enfrentarán este domingo 18 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El partido comenzará a las 16:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

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Latina TV transmitirá los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por señal abierta, canal 2 y canal 702 en alta definición. La competencia también podrá seguirse a través de las plataformas digitales de la televisora.

Asimismo, Infobae Perú acompañará el torneo con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.