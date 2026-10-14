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Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El calendario futbolístico reúne cruces de torneos europeos y sudamericanos, además de una fecha con posible participación de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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La programación de partidos de hoy miércoles 14 de octubre reúne encuentros de la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la MLS y otras ligas sudamericanas que no te puedes perder.

La cartelera internacional incluye tres duelos resaltantes del principal certamen de clubes del Viejo Continente: LASK Linz frente a Liverpool, AS Roma contra Real Madrid y Manchester City ante PSG.

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En Sudamérica, Fluminense vs Palmeiras por la ida de las semifinales aparece como el partido de la Copa Libertadores. Atlético Mineiro y Montevideo City Torque jugarán por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El fútbol argentino tendrá el cruce entre Sarmiento y River Plate, mientras que la MLS contará con una agenda amplia que tendrá a un cotejo crucial como el Inter Miami vs New York City, el cual permitirá ver en acción a Lionel Messi y compañía.

Cabe mencionar, que los jugadores peruanos en el extranjero que podrían tener minutos son Wilder Cartagena (con Orlando City en la visita ante Toronto FC) y Nick Fernández (con San Jose Earthquakes frente a Real Salt Lake).

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Partidos de UEFA Champions League

- LASK Linz vs Liverpool (11:45 horas / ESPN, Disney+)

- Feyenoord vs Como 1907 (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- AS Roma vs Real Madrid (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Manchester City vs PSG (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Real Betis vs Porto (14:00 horas / ESPN 7, Disney+)

- Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas (14:00 horas / ESPN 6, Disney+)

- Aston Villa vs Fenerbahce (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Slovan Bratislava vs Stuttgart (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Bodo Glimt vs Borussia Dortmund (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)

Partido de Copa Libertadores

- Fluminense vs Palmeiras (19:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Copa Sudamericana

- Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque (17:00 horas / ESPN, Disney+, DSports)

Partido de Campeonato de Clubes de la CFU

- Club Sando vs Mount Pleasant Academy (19:00 horas / Disney+)

Partidos de MLS

- Inter Miami vs New York City (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Toronto FC vs Orlando City (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Cincinnati vs New England (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- DC United vs New York Red Bulls (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Columbus Crew vs Charlotte FC (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- CF Montréal vs Atlanta United (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Chicago Fire vs Philadelphia Union (19:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- FC Dallas vs Seattle Sounders FC (19:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Nashville SC vs Sporting Kansas City (19:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- St. Louis City vs Vancouver Whitecaps (19:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Colorado Rapids vs Minnesota United (20:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes (20:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Los Angeles FC vs Austin FC (21:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers (21:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- San Diego FC vs Houston Dynamo (21:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partido de fútbol argentino

- Sarmiento vs River Plate (17:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol colombiano

- Junior de Barranquilla vs Deportivo Pereira (16:30 horas / RCN, Win Sports)

- Independiente de Santa Fe vs Jaguares de Córdoba (18:30 horas / Win Sports)

Partido de Copa de Colombia

- Atlético Nacional vs DIM (20:30 horas / Win Sports)

Partidos de Copa Uruguay

- Boston River vs River Plate (13:30 horas / DSports Uruguay)

- Deportivo Maldonado vs Albion FC (19:00 horas / DSports Uruguay)

Partidos de Copa Paraguay

- Atlético Tembetary vs Sol de América (15:00 horas / Tigo Sports)

- Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo (17:30 horas / Tigo Sports)

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