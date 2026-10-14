Andrés Hurtado defiende a empresario que lo contrataría, pese a que tendría denuncias: “Es un señor renombrado”

Andrés Hurtado

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El conductor de televisión, Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, defendió al empresario Juan Ricardo Flores Chipoco, quien se ha comprometido a contratarlo si es que sale de prisión, ante las críticas del fiscal durante la audiencia de cese de prisión preventiva.

En su intervención, el fiscal adjunto supremo William Rabanal dio a conocer que Flores Chipoco registra denuncias desde 2006 por delitos como falsedad genérica, asociación ilícita, corrupción, entre otros. También reveló que la empresa que contrataría a Hurtado solo registraría dos trabajadores y se dedicaría exclusivamente al sector construcción.

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“El señor Ricardo Flores, ahora que escuche lo que acaba de decir el fiscal, va a tener un problema. En una de sus 20 empresas tendrá 2 personas que trabajan con él y en las otras deben tener 60, 100 y 50. Un empresario de nombre, realmente, en este país. Es un lujo tener a Ricardo Flores, que es el famoso ‘Riflo’ Flores. O sea, es un empresario, olvídese. 42 años de circos en todo nuestro país. Un señor renombrado de renombrados”, dijo ‘Chibolín’.

En esa línea, Andrés Hurtado indicó que ya habría trabajado antes para la empresa de Ricardo Flores, Riflojunior SAC. “Por eso usted tiene un video en donde yo vendo sus departamentos en mi propio programa de televisión. Nada ha sido al azar de parte mía para sorprenderlo a usted. No ve que yo soy público, no se puede sorprender”, dijo dirigiéndose al juez supremo Juan Carlos Checkley.

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El compromiso de contratación es uno de los elementos que ha presentado la defensa de ‘Chibolín’ en su pedido de cese de prisión preventiva con el objetivo de intentar acreditar arraigo laboral.

Cese de prisión preventiva

En la audiencia de hoy miércoles 14 de octubre, el juez Checkley escuchó primero al abogado de Hurtado, el letrado William Castillo Dávila, quien indicó que ya no existen las condiciones que justificaron la prolongación de la prisión preventiva que se le impuso a su cliente. Estos elementos son la especial dificultad de la investigación y persistencia de peligro procesal.

Castillo Dávila recordó que la investigación preparatoria contra Hurtado y la fiscal superior Elizabeth Peralta ya concluyó, y que el Ministerio Público ya formuló acusación en la que pide 30 años de prisión contra el exconductor de televisión. Por ello considera que ya no actos de investigación que desplegar.

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Sobre el peligro procesal, el abogado aseveró que ‘Chibolín’ cuenta con arraigo domiciliario y que el empresario Ricardo Flores se ha comprometido a contratarlo si sale de prisión para que ejerza como jefe de producción, marketing y publicidad. La defensa también alegó que Andrés Hurtado es el sostén económico de una menor.

Por su parte, el fiscal adjunto supremo William Rabanal Palacios indicó que el pedido de Hurtado sería improcedente porque el Código Procesal Penal no contemplaría una figura de “cese de la prolongación de la prisión preventiva”, sino únicamente el “cese de la prisión preventiva”.

Sin perjuicio de ello, el fiscal indicó que aunque la investigación finalizó, aún falta la “etapa estelar” de juicio oral. Sobre el peligro procesal, consideró que si Hurtado sale libre podría influir en testigos.

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