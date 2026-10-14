Ofrecía huacos por redes sociales: PNP lo captura en Lince con más de 30 piezas arqueológicas

Capturan en Lince a sujeto que vendía piezas arqueológicas a través de las redes sociales. (Fuente: RPP)

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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en Lince a José Antonio Melgarejo Valdivia, de 52 años, tras detectar que ofrecía por internet decenas de piezas arqueológicas prehispánicas. Durante el operativo, los agentes incautaron 50 objetos, de los cuales 34 serían originales, según la información preliminar del caso.

La intervención se realizó luego de una pesquisa de la Dirección de Turismo de la PNP, que siguió publicaciones destinadas a la venta de huacos, vasijas y cántaros. El hallazgo abrió una investigación por la presunta comercialización de bienes que forman parte del patrimonio cultural peruano.

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PNP detectó ofertas de huacos, vasijas y cántaros en internet

El general PNP Gustavo Pareja, jefe de esa dependencia policial, indicó a RPP que la operación involucró a inteligencia, el Ministerio de Cultura (Mincul), autoridades fiscales y aduanas.

“Esta intervención ha sido gracias a un trabajo minucioso llevado a cabo por el personal de inteligencia de la Dirección de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Cultura, las autoridades fiscales e, inclusive, aduanas; donde se ha llegado a detectar la venta indebida de estos huacos, vasijas y cántaros precolombinos, incaicos”, manifestó.

Pareja afirmó que los objetos pertenecen, de forma preliminar, a culturas como Wari, Chancay, Chimú y Nasca. También advirtió que la difusión de ofertas mediante redes sociales permite colocar las piezas por montos bajos, pese a que cada una integra el patrimonio cultural de la Nación.

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Según explicó el jefe policial, Melgarejo Valdivia sostuvo que los bienes procedían de una familia que los conservaba desde hacía tiempo en su vivienda. El detenido alegó esa versión al ser intervenido, pero la procedencia y situación de cada objeto serán materia de las diligencias ante las autoridades competentes.

“Manifiesta en su defensa que esos (objetos) eran de cierta familia, que lo tenían mucho tiempo en su domicilio, pero estas piezas no pueden ser vendidas, no pueden ser comercializadas, porque para eso existe una normativa”, refirió Pareja. “Ellos pueden, sí, tener en su casa por un tema de herencia, posesión; pero no puede ser comercializado”, añadió.

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Capturan en Lince a sujeto que vendía piezas arqueológicas a través de las redes sociales. (Fuente: RPP)

Venta de bienes culturales puede derivar en procesos penales

La legislación peruana contempla sanciones por delitos contra el patrimonio cultural. El artículo 226 del Código Penal establece penas de cinco a 10 años de prisión para quien depreda, destruye, altera o realiza exploraciones, excavaciones o remociones sin autorización en yacimientos arqueológicos prehispánicos. El artículo 226-A fija penas de tres a ocho años por daño, alteración o desnaturalización de bienes muebles protegidos.

La tenencia por herencia o posesión en un domicilio no habilita la venta, de acuerdo con lo señalado por Pareja. La comercialización ilegal de piezas arqueológicas puede dar lugar a procesos penales, mientras los especialistas determinan la autenticidad, origen y condición legal de los 50 bienes incautados en Lince.

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El Ministerio de Cultura pidió a la ciudadanía que informe sobre hallazgos, ventas o atentados contra bienes culturales. Las comunicaciones pueden enviarse por WhatsApp al 976 066 977, por correo electrónico a atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o mediante la plataforma oficial de denuncias, que mantiene la confidencialidad de quienes aportan información.

Las denuncias son evaluadas por personal especializado, que define las medidas correspondientes y puede activar acciones para recuperar objetos o iniciar procesos contra los responsables.