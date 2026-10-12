Keiko Fujimori confirma el regreso de las expulsiones en los colegios: “Los más malcriados no van a estar en las aulas”

Keiko Fujimori anunció expulsiones para alumnos con faltas graves o reiteradas| Video: TV Perú

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la prepublicación de los Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, una propuesta que prevé sanciones graduales y la posibilidad de expulsar a estudiantes por faltas graves o reiteradas.

Durante la presentación, Fujimori sostuvo que las nuevas reglas buscan restablecer el orden en las escuelas y proteger a quienes asisten a clases.

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“Nuevamente vamos a reinstalar las expulsiones. Los más malcriados no van a estar en las aulas. Lo segundo, al maestro se le respeta”, afirmó.

La mandataria indicó que el documento fue prepublicado de manera formal en el diario oficial El Peruano y que el Gobierno busca abrir un debate sobre las normas que regirán la convivencia en los colegios. En el acto participaron autoridades educativas, directivos, docentes, padres de familia y estudiantes.

La presidenta presentó una propuesta de disciplina escolar que incorpora sanciones graduales, refuerza la autoridad docente y plantea medidas contra la violencia en los colegios| Foto: Gobierno del Perú

La jefa de Estado señaló que los lineamientos plantean un sistema de amonestaciones y sanciones proporcionales, con el objetivo de que los alumnos puedan corregir sus conductas antes de recibir medidas más severas.

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Según explicó, los estudiantes que incurran en faltas recibirán primero una amonestación o una sanción leve. Si las conductas se repiten, las autoridades escolares podrán aplicar medidas más estrictas.

“Por unos pocos estudiantes malcriados no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen aquí a aprender”, señaló la presidenta.

Gobierno plantea devolver autoridad a docentes y directores

La presidenta afirmó que los docentes recuperarán herramientas para intervenir ante problemas de conducta dentro de las aulas. En ese sentido, señaló que el nuevo reglamento permitirá a los maestros corregir, orientar y registrar una nota de conducta.

Fujimori sostuvo que algunos docentes se encontraban limitados para llamar la atención a los estudiantes. También asignó un papel central a los directores en la aplicación de las normas. Según dijo, el Gobierno prevé una escuela de formación para directivos, quienes deberán contribuir con la enseñanza y el cumplimiento de la disciplina en los establecimientos.

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La mandataria dijo que los lineamientos no permitirán situaciones de bullying, violencia ni acoso sexual. Instó a los alumnos a informar esos hechos a docentes o directores.

Fujimori aseguró que, ante casos de esa naturaleza, el presunto agresor será puesto a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional. “Lo que no puede pasar es que la víctima termine retirándose del colegio y el agresor siga acá”, afirmó.

¿Cuáles son las otras medidas anunciadas para los escolares?

La presidenta también mencionó criterios vinculados con el aseo, la higiene y la presentación de los estudiantes. Entre las pautas mencionadas, indicó que los varones deberán asistir con el cabello corto y que estará prohibido teñirse el pelo o usar maquillaje.

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Además, recordó que el Gobierno aprobó la prohibición de artículos electrónicos y celulares dentro de los colegios, salvo cuando exista autorización de un docente.

“Tenemos que entender que hay límites, que hay derechos, pero también obligaciones”, afirmó Fujimori al dirigirse a los estudiantes.

Al cierre de su intervención, la presidenta aseguró que su Gobierno implementará mejoras de infraestructura, construcción de nuevos colegios, conectividad satelital, capacitación docente y formación para directores.