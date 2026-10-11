Perú

Crimen en Surquillo: sicarios en moto asesinan a hombre frente a su hija y se dan a la fuga

El ataque ocurrió en la quinta cuadra de la calle San Lorenzo, alrededor de las 17.00 horas, según el Serenazgo del distrito

Fotografía en blanco y negro de dos personas sentadas en la acera entre motocicletas y un automóvil estacionado frente a un inmueble.
Un hombre fue asesinado a tiros frente a su hija en Surquillo. César Camacho Izaguirre murió tras ser atacado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta por la quinta cuadra de la calle San Lorenzo, alrededor de las 17.00 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre fue asesinado a tiros este domingo por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y le dispararon frente a su hija, de 23 años, en el distrito limeño de Surquillo, según información del Serenazgo de la jurisdicción citada por RPP.

El crimen ocurrió alrededor de las 17.00 horas en la quinta cuadra de la calle San Lorenzo, cuando la víctima, identificada como César Camacho Izaguirre, se encontraba acompañada por la joven.

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De acuerdo con el testimonio de un vecino recogido tras el homicidio, los atacantes eran jóvenes y circulaban sin casco. Uno de ellos descendió del vehículo, abrió fuego contra el hombre y volvió a subir para escapar junto con su cómplice.

El testigo, quien afirmó vivir en la zona desde hace más de treinta años, señaló que nunca había presenciado un asesinato de esas características en la zona. Las autoridades investigan la identidad de los responsables y el móvil del ataque, además de determinar si la víctima había recibido amenazas antes del crimen.

Surquillo
Uno de los atacantes descendió de la motocicleta y abrió fuego. Según el testimonio de un vecino, los dos sujetos eran jóvenes y no llevaban casco. Tras disparar contra la víctima, ambos huyeron del lugar

Otros asesinatos en Surquillo

El homicidio se suma a otros ataques armados registrados en el distrito en julio pasado. En esa ocasión, un joven de 19 años que trabajaba como repartidor de comida fue asesinado a balazos en los exteriores del Mercado N° 2.

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Según la información difundida sobre el caso, dos sujetos llegaron al lugar y comenzaron a disparar. El trabajador intentó escapar, pero quedó acorralado y cayó en la vereda, donde los atacantes volvieron a dispararle antes de huir. En la vía pública quedaron once casquillos de bala.

Ese mismo mes, tres hombres murieron en otro ataque perpetrado en la novena cuadra de la avenida Tomás Marsano, en el cruce con la calle Salvador Allende, en la zona de Villa Victoria.

Las primeras indagaciones señalaron que las víctimas estaban en la vía pública, junto a una barbería que pertenecería a dos de ellas, quienes además serían primos. Dos sicarios llegaron al lugar y abrieron fuego antes de escapar, lo que provocó que los transeúntes corrieran para ponerse a salvo.

Keiko Fujimori
El crimen ocurre días después del anuncio de un comando unificado contra la delincuencia. La presidenta Keiko Fujimori anunció una iniciativa que integrará a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas

El crimen se produce pocos días después de que la presidenta Keiko Fujimori anunciara la creación de un “comando unificado”para combatir la delincuencia, integrado por la Policía y las Fuerzas Armadas, iniciativa que contempla la instalación de un centro de control y operaciones desde el que se dirigirán las acciones contra la criminalidad.

“Seguramente, las lacras delincuenciales intentarán asustarnos, pero se equivocan, con este gobierno no, estamos firmes, unidos, no vamos a parar hasta recuperar la paz y el orden en nuestro país”, manifestó el último viernes tras visitar el penal El Milagro, en la norteña ciudad de Trujillo, un establecimiento que tiene recluidos a cabecillas de bandas del crimen organizado que han asolado el norte del país.

Aseguró que se han desplazado “fuerzas de élite” a las zonas más peligrosas del país para enfrentar la inseguridad ciudadana, y, por tal motivo, agradeció a las fuerzas armadas y la policía nacional por su esfuerzo.

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