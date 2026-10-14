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¿Cómo usar un balón de gas de forma segura? Cinco recomendaciones para evitar accidentes

Si percibes un olor inusual en la cocina, es importante saber cómo reaccionar sin exponerte al peligro. Conoce qué hacer, qué acciones evitar y cuándo debes alejarte del ambiente afectado.

Osinergmin realiza jornadas de capacitación para informar sobre el uso seguro de balones de gas. (Andina)
Osinergmin realiza jornadas de capacitación para informar sobre el uso seguro de balones de gas. (Andina)
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El uso cotidiano del balón de gas en los hogares exige precauciones que van desde verificar las condiciones del cilindro antes de instalarlo hasta reconocer las señales de una posible fuga. Un sello de seguridad manipulado, una manguera inadecuada o una conexión defectuosa pueden aumentar el riesgo de accidentes si no se detectan a tiempo.

Para reducir estos peligros, Llamagas difundió una serie de recomendaciones para la instalación y el uso seguro del gas licuado de petróleo (GLP), en línea con las buenas prácticas de seguridad promovidas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

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¿Qué revisar antes de instalar un balón de gas?

Antes de conectar un balón de GLP, es importante comprobar que se encuentre en buenas condiciones y que provenga de un canal de comercialización formal. Estas son algunas de las verificaciones que deben realizarse:

  • Comprueba el sello de seguridad: verifica que esté presente y que no muestre señales visibles de manipulación.
  • Inspecciona el cilindro: revisa que no tenga corrosión severa, rajaduras, deformaciones importantes u otros daños visibles que puedan comprometer su integridad.
  • Verifica las identificaciones: asegúrate de que la información correspondiente al cilindro sea visible y legible.
  • Adquiérelo en establecimientos autorizados: recurrir a canales formales permite conocer la procedencia del producto y reducir los riesgos vinculados con la comercialización informal.

Cinco medidas para utilizar el balón de GLP de forma segura

La prevención también depende de cómo se instala y utiliza el balón dentro de la vivienda. Para disminuir los riesgos, se recomienda adoptar las siguientes medidas:

1. Mantener el cilindro en posición vertical. El balón debe permanecer de pie durante su uso. No se debe inclinar ni colocar recostado.

2. Elegir un lugar ventilado. Debe ubicarse en un espacio con circulación de aire y evitarse su instalación o almacenamiento en ambientes completamente cerrados o con ventilación insuficiente.

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3. Utilizar una manguera adecuada para GLP. Este accesorio debe estar diseñado específicamente para gas licuado de petróleo. Para reconocerlo, se puede comprobar que lleve la identificación «GLP» y la fecha de vencimiento correspondiente. También es importante reemplazarlo cuando esté deteriorado o haya vencido.

4. Comprobar las conexiones después de una instalación nueva. Una vez conectado el balón, se debe verificar que los accesorios estén correctamente ajustados y que no existan indicios de fuga. Nunca se deben utilizar fósforos, encendedores ni otras fuentes de fuego para comprobar si hay escapes de gas.

5. Mantenerlo alejado de fuentes de calor. El cilindro debe permanecer lejos de llamas, chispas y otros elementos que puedan generar calor o ignición.

¿Qué hacer si percibes olor a gas en casa?

Reconocer cómo actuar ante una posible fuga es fundamental para evitar que la situación se agrave. Si se percibe olor a gas, no se deben encender ni apagar luces, accionar interruptores, manipular equipos eléctricos ni utilizar el celular dentro del ambiente afectado.

SPGL - GLP - balon de gas - cocina
SPGL - GLP - balon de gas - cocina

Si es seguro hacerlo, abre puertas y ventanas para favorecer la ventilación y cierra la válvula del balón sin exponerte al peligro. No enciendas fuego ni intentes localizar la fuga mediante una llama.

Si el olor persiste o la fuga no puede controlarse de manera segura, aléjate del lugar y advierte a las demás personas para que también salgan. Comunícate con los servicios de emergencia o con personal especializado desde una zona segura. No regreses al ambiente hasta que se haya determinado que no existe peligro.

La prevención empieza con la revisión de los accesorios

La inspección periódica del cilindro, las mangueras y las conexiones ayuda a identificar posibles problemas antes de que se conviertan en una emergencia. Por ello, Llamagas recomienda a las familias mantener los accesorios en buenas condiciones, respetar las indicaciones de seguridad y prestar atención a cualquier señal que pueda advertir de una fuga.

Adoptar estas medidas en el hogar contribuye a reducir los riesgos asociados con el uso del GLP y a proteger a las personas que conviven en el mismo espacio.

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