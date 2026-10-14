Los integrantes de la banda surcoreana BTS, Jimin y V, posan frente a la ciudadela inca de Machu Picchu en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jimin de BTS reveló que estuvo a punto de visitar Machu Picchu junto a Taehyung, conocido como V, durante la estadía de la agrupación en Perú. El cantante contó que ambos conversaron sobre la posibilidad de aprovechar su paso por el país para conocer la ciudadela inca, pero el ajustado itinerario de la gira impidió que concretaran el viaje.

El integrante de BTS hizo la confesión durante una transmisión en vivo, en la que respondió a una pregunta sobre si deseaba conocer Machu Picchu. Jimin explicó que V fue quien le propuso inicialmente visitar el destino peruano cuando ambos todavía se encontraban en Corea del Sur.

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La posibilidad de llegar a Cusco generó entusiasmo entre los seguidores peruanos de la banda, luego de las tres presentaciones que BTS ofreció en el Estadio San Marcos. Jimin aseguró que le interesa conocer Machu Picchu desde hace tiempo y sostuvo que espera tener una nueva oportunidad para hacerlo en el futuro.

“La verdad es que sí quería ir. Taehyung me contactó por separado y, cuando estábamos en Corea, hablamos por teléfono. Taehyung me dijo primero: ‘¿Cuántas oportunidades crees que tendremos en la vida, aparte de esta, para ir a Machu Picchu? ¿Qué te parece si vamos juntos?’”.

Jimin de BTS confiesa que estuvo a punto de visitar Machu Picchu con Taehyung ‘V’: “Quiero conocerlo”. TikTok

Jimin y V hablaron sobre viajar juntos a Machu Picchu

Según relató Jimin, aceptó la propuesta de Taehyung, aunque ambos sabían que debían revisar si los horarios de la gira les permitían trasladarse hasta Cusco. La conversación se produjo antes de la llegada de BTS a Perú para sus conciertos en Lima.

“Le respondí: ‘De acuerdo, vamos. Pero tenemos que pensarlo, porque quizá el itinerario de ese día no sea conveniente y tal vez no podamos ir’. Al final no pudimos hacerlo”.

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El artista explicó que el tiempo disponible durante la visita fue uno de los principales obstáculos. BTS tenía actividades relacionadas con sus conciertos en Lima y solo contaba con un día libre, una situación que hizo difícil organizar el viaje hasta Machu Picchu.

“Por desgracia, el trayecto es largo y solo teníamos un día, así que creo que fue difícil. Pero, si algún día tengo la oportunidad, definitivamente quiero ir”, afirmó Jimin ante sus seguidores.

La confesión del cantante se produjo después de que BTS cumpliera con sus presentaciones en Lima. La agrupación surcoreana ofreció tres conciertos en el Estadio San Marcos, donde miles de ARMY peruanas acompañaron a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

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El interés de Jimin por la cultura inca

Jimin sostuvo que Machu Picchu le llama la atención desde hace años por los misterios y las preguntas que rodean a su construcción. El integrante de BTS destacó el nivel de precisión de la ciudadela y manifestó que desea conocerla personalmente.

“Desde hace tiempo me interesa porque es uno de los grandes misterios del mundo. Todavía no se ha determinado por completo si fue construido por los incas o si ya existía desde antes. Ese tipo de cosas me parecen muy interesantes, así que quería visitarlo al menos una vez”.

El cantante también se refirió a la complejidad arquitectónica del lugar y a las dudas que, según expresó, le genera la manera en que pudo ser construido. “Dicen que fue construido con un nivel de precisión que hace pensar si era posible lograr algo así en aquella época. De verdad quiero conocerlo”.

Las palabras de Jimin despertaron reacciones entre las ARMY peruanas, que habían seguido con expectativa la primera visita de BTS al país. Durante sus conciertos en Lima, los integrantes del grupo compartieron mensajes de agradecimiento y hablaron sobre la recepción que tuvieron desde el anuncio de las fechas.

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Jimin fue uno de los miembros que expresó su entusiasmo por conocer Perú. En su primera intervención ante el público del Estadio San Marcos, recordó que la agrupación tenía expectativa por descubrir cómo sería el encuentro con las seguidoras locales.

El cantante Jimin contempla la ciudadela inca de Machu Picchu desde un mirador elevado en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jimin agradeció el recibimiento de las ARMY peruanas

Durante el concierto del miércoles 7 de octubre, Jimin agradeció a las ARMY por la bienvenida que recibió BTS en Lima. El artista habló ante un estadio repleto y aseguró que él y sus compañeros conocían las actividades que las fanáticas organizaron antes de la llegada de la agrupación.

“Es la primera vez que estamos aquí”, expresó Jimin al comienzo de su discurso. La reacción del público interrumpió durante unos segundos sus palabras y el cantante sonrió ante la traducción que escuchaba desde el escenario. “Creo que están traduciendo muy emocionalmente”, comentó.

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El integrante de BTS aseguró que el grupo sabía del entusiasmo que existía en Perú desde que se confirmó la visita. La llegada de la banda motivó reuniones, homenajes, anuncios y distintas acciones de las fanbases en los días previos a los conciertos.

“Yo sé muy bien de qué manera nos dieron la bienvenida cuando supieron que íbamos a venir”, señaló Jimin ante las tribunas. Luego, explicó que los siete miembros del grupo conversaban sobre el país que los recibiría durante el tramo latinoamericano de su gira.

“Por eso, los miembros, incluyéndome, teníamos mucha expectativa al pensar qué lugar sería este. Con ese pensamiento vinimos”, afirmó el cantante.

¡Un regalo especial preparado por los fans para el cumpleaños de Jimin de BTS! Al son de una canción de cumpleaños que hizo vibrar la sala de conciertos, Jimin no pudo ocultar su inmensa emoción. Mira el video para revivir ese momento tan emotivo.

“Ha sido un día muy feliz”, dijo Jimin en San Marcos

Jimin también destacó el afecto que BTS recibió durante la primera fecha en Lima. El artista indicó que le resultaba difícil resumir sus emociones luego de encontrarse con miles de seguidores en el Estadio San Marcos.

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“Quiero decirles que, de verdad, estoy muy agradecido. Ya vinimos aquí y ustedes nos han dado una gran bienvenida”, manifestó durante el concierto.

Luego añadió: “Creo que ha sido un día muy feliz y me cuesta mucho expresarlo”. La declaración provocó una nueva ovación de las ARMY, que acompañaron las intervenciones de los integrantes con carteles, lightsticks y coros.

Jimin buscó comunicarse en español en varios momentos de la presentación. Al inicio del show, dijo: “Nos demoramos mucho para venir a Lima. Así que haremos un show increíble”. Más adelante, antes de una canción, alentó al público: “La siguiente canción cantemos más fuerte. Vamos con todo”.

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El integrante de BTS también preguntó a las asistentes si habían disfrutado del concierto. “Si es que se han divertido mucho, estoy muy agradecido”, sostuvo mediante la traducción.

Antes de despedirse, Jimin recordó que BTS todavía tenía dos fechas más en el Estadio San Marcos. “Tenemos dos fechas más y vamos a prepararlas con mucho esfuerzo. Muchas gracias por venir y regresen con cuidado”, indicó.

El artista cerró su mensaje con una frase en español que provocó una nueva reacción del público: “Los amo”. Ahora, tras revelar que Machu Picchu estuvo en sus planes junto a V, Jimin dejó abierta la posibilidad de regresar a Perú para conocer uno de los lugares que más le interesan.

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Jimin y su mensaje a las seguidoras peruanas de BTS. Infobae Perú