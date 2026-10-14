Fiscal revela que empresario que quiere contratar a Andrés Hurtado registra denuncias desde 2006

Transmisión en línea de una audiencia de cesación de prisión preventiva correspondiente al expediente 58-2024-43, emitida por el canal Justicia TV del Poder Judicial del Perú. Durante la sesión, realizada mediante una plataforma de videoconferencia, intervienen representantes del ámbito judicial y letrados de las partes involucradas.

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El fiscal adjunto supremo William Rabanal Palacios reveló que el empresario que se comprometió a contratar a Andrés Hurtado ‘Chibolín’ registra múltiples denuncias en sede fiscal. Se trata de Juan Ricardo Flores Chipoco, representante de la empresa Riflojunior SAC que firmó un documento donde promete fichar a Hurtado una vez que salga de prisión.

Durante su intervención, el fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos dio a conocer que Flores Chipoco reporta denuncias desde 2006 y que incluso estaría acusado en el algunos casos.

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“Investigando a este señor, Juan Ricardo Flores Chipoco, le encontramos una serie de denuncias penales desde el año 2006. Falsedad genérica, asociación ilícita, más adelante corrupción de función jurisdiccional. Llegamos, señor, desde el 2006 hasta el año 2026. Acusado por hurto agravado, corrupción de funcionarios. Esa es la persona que ha firmado este documento que le va a otorgar trabajo al señor Hurtado”, dijo el fiscal Rabanal.

El conductor de televisión tomó una radical decisión en vivo. (Foto: Captura Panamerica TV)

El representante del Ministerio Público también cuestionó que, según reportes de la Sunat, la empresa de Flores Chipoco solo tendría dos trabajadores y que se dedicaría exclusivamente al sector construcción de edificios.

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Durante su réplica, el abogado de Andrés Hurtado, el letrado William Castillo, sostuvo que la empresa Riflojunior SAC “va a tener tres trabajadores con el señor Hurtado”. “¿Tiene dos? Ahora va a tener tres?“, dijo.

La defensa también criticó que el fiscal haya mencionado las denuncias que registraría el empresario Ricardo Flores. “Dice que tiene denuncias por apropiación ilícita y fraude, ¿y qué? ¿y qué que tenga denuncias? Un empresario puede tener 30 mil denuncias y ¿por eso no puede emplear ni dar un contrato para que una persona trabaje? ¿Quién es el que está aquí hablando situaciones absurdas?“, señaló.

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‘Chibolín’ defiende a empresario

Ante la revelación del fiscal, Andrés Hurtado respondió con una defensa enfática del empresario. “El señor Ricardo Flores, ahora que escuche lo que acaba de decir el fiscal, va a tener un problema. En una de sus 20 empresas tendrá dos personas que trabajan con él y en las otras deben tener 60, 100 y 50”, afirmó. Agregó que se trata de “un empresario de nombre, realmente, en este país” y lo calificó como “el famoso ‘Riflo’ Flores”, con “42 años de circos en todo nuestro país”.

El conductor sostuvo además que ya habría trabajado antes para Riflojunior SAC, la empresa de Flores Chipoco. “Por eso usted tiene un video en donde yo vendo sus departamentos en mi propio programa de televisión. Nada ha sido al azar de parte mía para sorprenderlo a usted”, dijo dirigiéndose al juez Checkley.

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Exconductor de televisión sostuvo que el empresario Ricardo Flores, quien se ha comprometido a contratarlo si sale de prisión, es un "señor renombrado de renombrados". Video: Justicia TV

Pedido de cese

El abogado de Hurtado, William Castillo Dávila, argumentó ante el Juzgado Supremo que ya no existen las condiciones que justificaron en su momento la prolongación de la prisión preventiva de su cliente. Según el letrado, la investigación preparatoria contra Hurtado y la fiscal superior Elizabeth Peralta ya concluyó y el Ministerio Público formuló una acusación que solicita 30 años de prisión contra el exconductor de televisión, por lo que ya no quedarían actos de investigación pendientes.

Castillo Dávila remarcó también que Hurtado cuenta con arraigo domiciliario y que es el sostén económico de una menor, dos elementos que, sumados al compromiso de contratación de Flores Chipoco, buscaron sustentar la ausencia de peligro procesal.

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