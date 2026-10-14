Cortes de luz en Lima y Callao este jueves 15 de octubre: revisa las zonas y horarios

Un cartel de Pluz Energía Perú colocado en un poste anuncia la interrupción del servicio eléctrico en un barrio residencial de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este jueves 15 de octubre, vecinos de distintos sectores de Lima Metropolitana y Callao deberán tomar precauciones ante los cortes de luz previstos durante la jornada. La programación contempla suspensiones que comenzarán a la medianoche en algunas calles de Lima Cercado, mientras que en otros puntos el servicio se interrumpirá desde las primeras horas de la mañana. Los horarios de reposición variarán según la zona comprendida.

Entre los lugares incluidos figuran el cruce de las avenidas Argentina y Nicolás Dueñas, calles de Breña, sectores residenciales de Ventanilla y diversas urbanizaciones y asociaciones de vivienda ubicadas entre Callao y San Martín de Porres. Las interrupciones no abarcarán necesariamente distritos completos, sino las vías y manzanas especificadas en el cronograma, por lo que es importante identificar si la dirección de tu vivienda o negocio aparece en la lista.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este jueves 15 de octubre?

Las interrupciones están previstas desde la medianoche en un sector de Lima Cercado y desde las 8:00 de la mañana en otros puntos. Estos son los lugares incluidos en el cronograma:

Lima Cercado: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en la avenida Argentina, en el cruce con la avenida Nicolás Dueñas.

Callao y San Martín de Porres: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en distintas asociaciones de vivienda y urbanizaciones. La programación comprende la Asociación Las Garzas; la Proviv. Robles de Santa Rosa; las urbanizaciones Los Olivos de Santa Rosa, Los Álamos y San Remo; las asociaciones de propietarios Las Gardenias y Las Praderas del Sol; las asociaciones de vivienda Chicmabamba, Residencial Venecia y Las Begonias; y la Asociación Proviv. Los Trabajadores del Puerto del Callao. Las manzanas comprendidas varían según cada sector.

Breña: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en el jirón Huaraz, cuadra 12, y el jirón Olmedo, cuadra 3.

Ventanilla: de 9:30 a. m. a 5:30 p. m., en el pueblo joven La Bandera, manzanas C1, C2 y C6; el asentamiento humano Vista Alegre, manzanas A y B; la Asociación de Vivienda Las Brisas, manzana C15; el malecón Andrés A. Cáceres, manzanas C1 y C2; la urbanización Ex Zona Comercial e Industrial de Ventanilla, manzanas C1, C2, C6, C16, C20 y C21; y la urbanización Industrial Ventanilla, manzanas C1 y C2.

Lima Cercado: de 12:00 a. m. a 6:00 a. m., en el jirón Azángaro, cuadras 5 y 6; el jirón Cuzco, cuadras 3 y 4; y el jirón Puno, cuadra 3.

¿El corte de luz afectará a todo el distrito?

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No necesariamente. La programación detalla zonas puntuales y no significa que todos los vecinos de los distritos mencionados se quedarán sin electricidad. La suspensión alcanzará las direcciones y manzanas incluidas en cada horario.

Por ello, es importante verificar si la calle, urbanización o asociación de vivienda figura en el cronograma antes de tomar previsiones.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Antes de la interrupción, se recomienda cargar celulares y otros dispositivos necesarios, desconectar los equipos eléctricos que no se utilizarán y tener linternas o lámparas recargables disponibles. Durante el corte, conviene mantener cerradas la refrigeradora y la congeladora para conservar la temperatura interior.

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Si la suspensión afecta equipos médicos que requieren electricidad, es importante contar con un plan alternativo de suministro y consultar con el proveedor de atención correspondiente.