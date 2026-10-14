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‘Loco’ Wagner revela que le prohibieron mencionar ‘pódcast’, ‘Giselo’ y Ethel en ‘América Hoy’

En su reciente pódcast, el humorista habló de lo que vivió previo a su presentación en el magazine de América Televisión

Composición de dos imágenes: un hombre con camiseta roja habla ante un micrófono y luego conversa con una mujer en un set de televisión
Christian 'Loco' Wagner aparece durante una entrevista de pódcast a la izquierda y en un estudio de televisión junto a Ethel Pozo a la derecha.
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Christian ‘Loco’ Wagner afirmó que recibió una lista de palabras que debía evitar durante una de sus visitas a ‘América Hoy’, cuando acudió al magazine de América Televisión para promocionar a Bareto. El músico y creador de contenido relató la experiencia durante el espacio digital que conduce junto a Yaco Eskenazi.

Según contó, antes de aparecer en el set, un productor del programa se acercó para darle algunas indicaciones sobre su comportamiento al aire. Wagner señaló que el integrante del equipo conocía su estilo y le pidió moderación, sobre todo para evitar expresiones subidas de tono durante la conversación con los conductores.

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El artista dijo que aceptó esa recomendación, aunque quedó sorprendido cuando el productor le detalló tres términos que, según su versión, tampoco podía mencionar. Las palabras estaban relacionadas con episodios previos y con figuras que pasaron por el programa de América Televisión.

Durante la grabación de un programa en vivo frente a un público, Loco Wagner relata su experiencia tras ser invitado al programa de televisión América Hoy. El locutor explica las restricciones que le impuso la producción del espacio televisivo antes de ingresar al foro.

Puedes desarrollarte, puedes decir cualquier barrabasada como la que sueles decir, pero por favor no digas lisuras”, recordó Wagner sobre las instrucciones que recibió. Luego, relató que el productor le precisó: “En ese programa hay tres palabras que están prohibidas: pódcast, Ethel y Giselo”.

La referencia a Ethel Pozo y a Edson Dávila, conocido como Giselo, dejó desconcertado al músico. Aun así, sostuvo que decidió respetar el pedido por la cercanía que mantiene con el productor que le transmitió las restricciones antes de la entrevista.

El Loco Wagner explicó que la situación tomó otro rumbo cuando, ya frente a cámaras, Janet Barboza mencionó el proyecto digital que comparte con Eskenazi. El conductor aprovechó el momento para recordar la regla que, según dijo, le habían comunicado fuera del set.

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Dos hombres sentados en banquetas altas hablan frente a micrófonos en un escenario con fondo azul y logotipos publicitarios
Christian Wagner y Yaco Eskenazi conversan sobre un escenario con telón azul durante una grabación en vivo de su pódcast.

“Yo no le podía decir a Edson Giselo. Le dije que por el cariño que le tenía voy a violar esta condición que me estás poniendo”, comentó Wagner. Después recordó la pregunta de Barboza: “Cuando Janet me pregunta por el pódcast, yo le digo: ‘Amiga, esa palabra está prohibida’”.

Janet Barboza mencionó el pódcast de Wagner durante la entrevista

Bareto visitó ‘América Hoy’ la mañana del 8 de septiembre para conversar sobre sus actividades musicales y sus próximos proyectos. En medio de la entrevista, Janet Barboza invitó a Christian Wagner a profundizar sobre la agrupación, aunque también aludió a su contenido junto a Yaco Eskenazi.

Tienes que invitarme a tu pódcast para hablar de... para divertirnos”, le dijo la conductora. El comentario dio paso a la respuesta del integrante de Bareto, quien hizo referencia a una situación anterior que involucró a la presentadora y a Suheyn Cipriani.

El Loco Wagner recordó en tono de broma la vez que Janet Barboza impidió a Suheyn Cipriani promocionar su pódcast en América Hoy. El músico reaccionó cuando la conductora dijo que quería asistir a su espacio digital. TikTok

“No se puede decir esa palabra, acuérdate”, respondió Wagner ante las risas de los presentes. El músico aludió al momento en que Barboza interrumpió a la modelo mientras hablaba de un proyecto vinculado al streaming.

La conductora tomó la broma con humor y le aclaró que ya no existía esa limitación. “Me encanta, está buenazo. Ahora, Loquito, sí se puede, claro que sí”, señaló. Wagner reaccionó con un “¿Ah, sí?”, y Barboza cerró el breve intercambio con otra frase en tono distendido: “No seas pinche globo”.

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