Francis Allison le ganaría fácilmente a Rafael López Aliaga en una segunda vuelta, según Ipsos

Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima. VisualesIA

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El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, vencería fácilmente al candidato a primer regidor por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en una eventual segunda vuelta, según la última encuesta de Ipsos publicada por Perú21.

De acuerdo con el sondeo realizado, ante la pregunta “Si hubiese una segunda vuelta para la alcaldía de Lima, ¿por quién votaría usted?, el 57% de entrevistados respaldó a Allison, mientras que un 33% a López Aliaga.

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Ipsos también consultó a los encuestados a quién creen que se le debe entregar la credencial de alcalde de Lima, en un aparente triunfo de la lista presentada por Renovación Popular. Un 46% consideró que le corresponde al líder del partido celeste porque la “ley le impedía postular a ser alcalde, pero no le impedía postular a primer regidor y reemplazar luego al alcalde”. En tanto, un 43% respondió que le correspondería recibir la credencial a Jeanette Alonzo, candidata a regidora con el número 2 “porque la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes”.

Finalmente, un 63% considera que el Jurado Electoral Especial le terminará entregando la credencial de alcalde a Rafael López Aliaga, mientras que un 26% cree que se la darán a Alonzo.

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Dos representantes del ámbito político peruano participan en actividades públicas ante medios de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francis Allison pide segunda vuelta en Lima

Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País y actual alcalde de Magdalena, planteó la posibilidad de una segunda vuelta electoral en la capital si ningún postulante alcanza el 30% de los votos válidos. En una entrevista con la emisora Exitosa, sostuvo que Lima debería regirse por el mismo criterio que se aplica en las elecciones regionales, donde los dos candidatos más votados compiten en una nueva votación cuando ninguno supera ese umbral.

Según explicó, este mecanismo no está previsto actualmente para las elecciones municipales provinciales, pero consideró que Lima constituye un caso particular porque ejerce funciones de gobierno regional y es la provincia con mayor población del país. “¿Por qué los gobiernos regionales no tendrían segunda vuelta y no la provincial? Porque las provinciales tienen menos gente que el gobierno regional y porque tienen menos funciones. En el caso de Lima no es así”, afirmó.

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Allison también señaló que una eventual victoria de Rafael López Aliaga con “un 75% en contra” no sería saludable ni para la ciudad ni para el propio ganador. El candidato reconoció que su partido presentó una solicitud formal para evaluar esta posibilidad ante las autoridades electorales, aunque admitió que no fue consultado previamente sobre esa presentación. Además, precisó que el resultado de los comicios todavía no está definido, dado que restan por resolverse cerca de 500 mil votos correspondientes a actas impugnadas en los jurados electorales especiales.

Pedido

Avanza País presentó una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se convoque una segunda vuelta en la elección del alcalde de Lima, al considerar que ninguna lista superó el 30% de los votos válidos requerido. El partido planteó que la nueva votación se realice el 29 de noviembre entre las dos candidaturas más votadas y pidió que el Jurado Electoral Especial se abstenga de proclamar un ganador. Según la ONPE, Renovación Popular lidera con 27,71% frente al 26,83% de Avanza País.

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