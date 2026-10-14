Papa León XIV en Perú: posibles escenarios en caso concrete su viaje en noviembre tras diagnóstico de cáncer de pulmón

El cirujano José Palacios indicó que la decisión dependerá de la recuperación, los controles clínicos y los resultados definitivos de la intervención| Video: Infobae Perú

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Miles de fieles católicos continúan rezando por la salud del papa León XIV, tras el diagnóstico de cáncer de pulmón en etapa inicial. La prioridad, coinciden, es su recuperación luego de la cirugía por un adenocarcinoma pulmonar, antes de la gira que tiene prevista por América Latina, en especial por Perú, país cuya nacionalidad posee.

El viaje, programado entre el 11 y el 16 de noviembre, dependerá de su evolución durante las próximas semanas. El doctor José Palacios, jefe del Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, señaló que existen dos escenarios ante la posibilidad de que el pontífice mantenga la visita, luego de que el Vaticano comunicara su deseo de llegar al país.

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El viaje del papa León XIV a Perú podría acortarse o quedar postergado| Foto: News Vaticano

Los dos escenarios ante una visita del papa León XIV

En entrevista con Infobae Perú, el especialista remarcó que cualquier decisión deberá quedar en manos del equipo médico que atiende al pontífice. Según explicó, aún es prematuro establecer si podrá cumplir una agenda internacional, debido a que solo transcurrió un día desde la intervención.

“Si el papa evoluciona muy favorablemente, dependiendo de la evaluación de su médico y de cómo esté el dolor y las otras molestias, podría venir, pero con una agenda muy recortada”, señaló el cirujano de tórax.

También advirtió que el itinerario previsto supone exigencias adicionales: un vuelo transatlántico y desplazamientos hacia ciudades como Cusco, donde las condiciones geográficas y climáticas exigen una valoración médica particular.

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“Toda decisión siempre es por el médico que está al pie del paciente. Recordar que la agenda que tenía planeada incluye un viaje transatlántico, incluye ir a ciudades como Cusco. Es una agenda muy ajetreada”, manifestó.

Vista de la estatua de Juan Pablo II frente al Hospital Gemelli de Roma este miércoles en Italia. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

La otra posibilidad es aplazar la gira por Perú, Uruguay y Argentina. Para Palacios, esa sería la alternativa más prudente si la evolución no permite cumplir con las condiciones necesarias para un viaje de esa magnitud.

“Yo creo que lo más prudente sería postergar el viaje del papa”, expresó el jefe del Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

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¿Cuántos días internado puede estar un paciente después de una cirugía de lóbulo pulmonar?

El médico explicó que León XIV fue sometido a una intervención mínimamente invasiva, una técnica que utiliza cámaras e incisiones pequeñas. Este tipo de procedimiento suele permitir una recuperación más rápida frente a las cirugías convencionales, aunque no elimina la magnitud de la operación.

Al pontífice le retiraron un lóbulo pulmonar, una cirugía mayor incluso cuando se realiza mediante técnicas de menor invasión.

“Sacarle un lóbulo es una cirugía mayor y el papa va a necesitar una rehabilitación”, afirmó.

El especialista indicó que, sin complicaciones, un paciente sometido a este tipo de operación puede permanecer internado entre tres y siete u ocho días. Después del alta, debe continuar con controles médicos y rehabilitación para vigilar la recuperación y detectar cualquier eventualidad.

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Para realizar viajes aéreos luego de una cirugía pulmonar, agregó, diversas recomendaciones internacionales establecen períodos de espera de al menos tres o cuatro semanas, siempre tras una evaluación médica. La gira programada para noviembre quedaría a menos de 24 días de la operación o del alta.

La producción del Arzobispado presenta testimonios sobre los actos programados, el recuerdo de la ayuda durante la pandemia y el llamado a la paz formulado por Carlos Castillo| Foto: Arzobispo de Lima

En ese período, explicó que, el paciente puede presentar una disminución transitoria de sus defensas, por lo que resulta más vulnerable. El cambio de clima, los traslados prolongados y la exigencia de una agenda oficial pueden influir en la decisión médica.

En las últimas horas, se conoció que el sumo pontífice mantiene su intención de viajar, pese a la reciente operación a la que fue sometido el lunes. Así lo informó este miércoles 14 de octubre Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, quien indicó que el pontífice expresó su deseo de cumplir con el viaje apostólico previsto para inicios del próximo mes.

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