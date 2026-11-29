Un mapa histórico ilustra el traslado del poder político virreinal desde el valle del Mantaro en Jauja hacia la costa del valle del Rímac en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 29 de noviembre reúne episodios vinculados con la formación territorial, cultural y social del Perú, desde decisiones tomadas durante la conquista hasta los nacimientos de figuras de la música, la literatura y la organización vecinal. La fecha también recuerda la creación de Zaña y una disposición regional que declaró al cóctel de algarrobina como bebida típica de Lambayeque.

En 1534, Francisco Pizarro ordenó que el cabildo de Jauja evaluara el traslado del pueblo principal hacia una zona cercana al mar. La medida surgió tras las quejas de los vecinos, quienes consideraban que las condiciones de la ciudad dificultaban el asentamiento y el abastecimiento de la población española.

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La búsqueda de un lugar con acceso al océano, aunque protegido de ataques desde la costa, derivó en la elección del valle del Rímac. Meses después, el 18 de enero de 1535, Pizarro fundó la Ciudad de los Reyes, actual Lima, que se consolidó como sede del gobierno colonial y, posteriormente, como capital del Virreinato del Perú.

Un transeúnte camina junto a ruinas coloniales de adobe y un tambor tradicional en el valle de Zaña, en la región de Lambayeque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión sobre Jauja abrió el camino para la fundación de Lima

Jauja había sido establecida como uno de los primeros centros administrativos españoles tras la conquista. Su ubicación en el valle del Mantaro ofrecía recursos agrícolas, aunque la distancia respecto del litoral representaba una dificultad para la comunicación, el comercio y la llegada de provisiones desde otros territorios controlados por la Corona española.

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Una copa de cóctel de algarrobina se presenta junto a sus ingredientes tradicionales y una hoja de calendario frente al bosque seco de Lambayeque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate promovido por Pizarro reflejó la importancia estratégica que adquiría la cercanía al mar. La futura capital debía contar con agua, tierras aptas para la producción y una conexión que permitiera recibir embarcaciones, sin quedar expuesta de forma directa a incursiones de corsarios y piratas.

El traslado del eje político hacia la costa modificó el desarrollo de las ciudades coloniales. Lima concentró las principales instituciones civiles, religiosas y comerciales del virreinato, mientras Jauja mantuvo un lugar relevante en la historia de la sierra central y en la memoria de los primeros años de la ocupación española.

Zaña recuerda su fundación y la herencia afroperuana de Lambayeque

El 29 de noviembre de 1563 fue fundada la ciudad de Zaña, en la actual región Lambayeque, bajo el nombre de Villa Santiago de Miraflores de Saña. El capitán Baltasar Rodríguez encabezó la creación de este poblado, ubicado a 51 kilómetros de Chiclayo, en un territorio ligado a la producción agrícola y a las rutas comerciales del norte peruano.

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Durante el período colonial, Zaña acumuló riqueza a partir de las haciendas y de la actividad agrícola. Esa expansión estuvo vinculada al trabajo forzado de personas africanas esclavizadas, cuya presencia dejó manifestaciones culturales que todavía forman parte de la identidad de la localidad. La ciudad figura entre los lugares asociados a la memoria de la esclavitud en el país.

La localidad sufrió ataques de piratas, entre ellos el inglés Edward Davis en 1686, y enfrentó una destrucción mayor tras el desborde del río Zaña en 1720. Cada aniversario convoca ferias gastronómicas, actividades deportivas, presentaciones de danza y la elección de la Señorita Saña, como parte de una celebración que combina historia local y prácticas culturales vigentes.

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El cóctel de algarrobina tiene su día regional desde 2008

La fecha también está dedicada al Día del Cóctel de Algarrobina en la Región Lambayeque. La Ordenanza Regional N.° 030-2008-GR.LAMB./CR, aprobada en noviembre de 2008, declaró al cóctel de algarrobina como bebida típica regional y fijó el 29 de noviembre para su conmemoración.

La disposición recordó un decreto regional de 2003 que ya había reconocido a esta preparación como bebida representativa de Lambayeque. La norma estableció que el cóctel debía ofrecerse durante los brindis de honor de las ceremonias públicas organizadas por el Gobierno Regional, como una forma de promover un producto asociado con el norte peruano.

La algarrobina procede del fruto del algarrobo, árbol característico de los bosques secos. El texto de la ordenanza vinculó su promoción con la conservación y el uso sostenible del bosque seco, además del fortalecimiento de las economías locales. La bebida suele prepararse con algarrobina, pisco, leche, huevo, azúcar y canela.

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Arturo Cavero, Marco Martos y María Elena Moyano nacieron un 29 de noviembre

El 29 de noviembre de 1940 nació en Lima Arturo “Zambo” Cavero, intérprete identificado con la música criolla y afroperuana. Su voz de tenor y su trabajo junto al guitarrista Óscar Avilés lo situaron entre las figuras de mayor difusión de ese repertorio. Cavero murió el 9 de octubre de 2009, a los 68 años.

Además de su carrera artística, Cavero se formó como docente. A los 21 años obtuvo el título de profesor de primaria en el Instituto Nacional Pedagógico. Luego alcanzó una licenciatura en Educación en la Universidad Nacional Federico Villarreal y cursó estudios de especialización en administración educativa y problemas de aprendizaje.

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En 1942 nació en Piura Marco Martos, poeta, crítico literario, periodista y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integrante de la Generación del 60, presidió en varias ocasiones la Academia Peruana de la Lengua. Su actividad académica y literaria estuvo vinculada al estudio de la poesía peruana y a la formación de nuevos escritores.

El mismo día, en 1958, nació en Barranco María Elena Moyano Delgado, dirigente vecinal y teniente alcaldesa de Villa El Salvador. Conocida como Madre Coraje, impulsó la participación de las mujeres y defendió la organización comunitaria en uno de los distritos surgidos de las migraciones internas hacia Lima.

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Moyano tenía 33 años cuando integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso la asesinaron el 15 de febrero de 1992. El ataque ocurrió en Villa El Salvador, después de que la dirigente promoviera una movilización por la paz frente al paro armado anunciado por ese grupo. Su funeral reunió a miles de personas y su nombre quedó ligado a la defensa de los derechos humanos y la resistencia ante la violencia política.