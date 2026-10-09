BTS en Lima: Vecinos de Miraflores sufren el caos generado por la presencia del grupo surcoreano

El martirio de los vecinos de Miraflores por el caos generado por la presencia de BTS.

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La llegada de BTS a Lima trasladó la expectativa de miles de seguidores a las calles de Miraflores, donde la concentración de ARMY y el espectáculo de drones provocaron congestión vehicular y bloqueos en accesos residenciales. Durante varias horas, vecinos de los alrededores de Larcomar enfrentaron filas de autos, bocinas y dificultades para ingresar a los estacionamientos de sus viviendas.

La convocatoria para observar luces desde los acantilados reunió a una multitud cerca de la avenida Larco y el malecón Armendáriz. Taxis y autos particulares ocuparon las vías próximas, según imágenes tomadas desde inmuebles de la zona. Los registros muestran vehículos detenidos a pocos metros de cocheras, mientras conductores intentaban avanzar sin encontrar una ruta libre hacia los edificios.

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Cierre del puente La Paz trasladó el tránsito a calles residenciales

El caos vehicular en Miraflores se extendió por el cierre temporal del puente peatonal de La Paz, una conexión entre ese distrito y Barranco. La restricción trasladó parte del flujo a calles residenciales, que recibieron la circulación asociada a la concentración. El número de taxis en torno a Larcomar sumó presión a una red vial que ya tenía vehículos detenidos y accesos comprometidos.

Para quienes viven allí, el problema no quedó limitado al tránsito de paso. Las grabaciones difundidas por residentes registraron el sonido repetido de bocinas y una sucesión de autos inmóviles frente a los ingresos. La presencia de personas en los acantilados y la llegada de vehículos convirtió las calles próximas en un punto de espera, con residentes detenidos antes de llegar a sus casas.

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La situación tuvo otro foco en los exteriores del hotel JW Marriott, donde cientos de fans buscaron observar a los siete integrantes de BTS durante sus traslados. La noche del jueves 8 de octubre, varios seguidores rodearon vehículos vinculados con el grupo.

Varios seguidores del grupo BTS se congregan alrededor de una camioneta frente al hotel JW Marriott tras un espectáculo de drones en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“BTS, lo sentimos mucho”

En Weverse —la plataforma web surcoreana que funciona como una comunidad oficial para conectar a los artistas de K-pop—, RM, líder de la agrupación, pidió que los seguidores dejaran de reunirse frente al alojamiento.

Según la información difundida, el ruido dificultaba el descanso de los artistas, su equipo y otros huéspedes antes de los conciertos en el Estadio San Marcos. El llamado coincidió con una discusión dentro del fandom sobre los límites entre recibir a sus ídolos y respetar su privacidad.

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Ante esta situación, una pantalla publicitaria móvil mostró un mensaje de disculpas dirigido a los artistas: “BTS, lo sentimos mucho”. La pieza incluyó fotografías de la banda y una versión en coreano.

Otro texto difundido por seguidoras expresó: “Nos duele saber que no han podido descansar cuando solo deseamos que en Perú se sientan queridos, seguros y respetados”. Las impulsoras indicaron que las personas que invadieron la privacidad del grupo no representan a toda la comunidad.

Las disculpas no modificaron los efectos descritos por los residentes en esos días de octubre. El tránsito desviado, la acumulación de taxis y las concentraciones frente al alojamiento mostraron que la visita del grupo generó también problemas distintos en puntos cercanos del distrito.

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El BTS Perú Fanclub rechazó las concentraciones frente al hotel y señaló que no convocó a sus integrantes a acudir al lugar. Mientras tanto, BTS tenía previsto realizar este viernes 9 de octubre su segundo concierto en Lima y una tercera presentación el sábado 10.