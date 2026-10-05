Incendio en la Costa Verde: Municipalidad de Lima confirma 500 metros de geomalla dañados y explica posibles causas del fuego

Mario Casaretto, Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, detalla las posibles causas del incendio en la Costa Verde. (Crédito: Canal N)

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Un incendio registrado en la Costa Verde dejó aproximadamente 500 metros de geomalla comprometidos por el fuego, según informó Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima. Las estructuras habían sido instaladas recientemente, en mayo, como parte de las medidas implementadas en los acantilados.

En declaraciones a Canal N, Casaretto explicó que el incendio habría comenzado en una zona ocupada por una persona en situación de calle, aunque también se maneja otra hipótesis relacionada con alguien que se encontraba en la parte superior de los acantilados.

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La emergencia en los acantilados obligó a cerrar el tramo sur-norte de la Costa Verde. El corte se produjo durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con miles de ciudadanos en desplazamiento. (América TV)

500 metros de geomalla dañados

Casaretto señaló que las geomallas afectadas se encontraban instaladas en la zona desde mayo y que el incendio terminó comprometiendo un tramo de aproximadamente 500 metros. Aunque estas estructuras cuentan con propiedades ignífugas, la presencia de vegetación y maleza puede favorecer que el fuego alcance la instalación.

“Las geomallas sí son ignífugas, pero ante una temperatura de maleza, de plantas, lógicamente también tiene que comenzar a prender”, explicó el funcionario para el citado medio.

La afectación se produjo mientras las llamas avanzaban por la vegetación ubicada en los acantilados. De acuerdo con Casaretto, este tipo de emergencias puede quedar fuera de control cuando el fuego comienza a propagarse por el área.

Una columna de humo blanco se eleva sobre el acantilado de la Costa Verde en Lima tras un incendio que afectó la vegetación y la geomalla. (@jonathancastrobingtse)

¿Cuál fue el origen del incendio?

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres indicó que una de las hipótesis apunta a una persona en situación de calle que permanecía en el lugar y que habría podido encender una fogata para protegerse de las bajas temperaturas durante la noche. La presencia de personas que ocupan estos espacios también fue mencionada como uno de los factores de riesgo.

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“Hay hipótesis de prender una fogata para temperatura”, señaló Casaretto a Canal N, al referirse a una de las posibilidades que son evaluadas sobre el origen del incendio.

La segunda hipótesis está relacionada con la parte superior de los acantilados, específicamente con el parque ubicado frente a la parte posterior de la iglesia de Fátima. Según explicó el funcionario, existe la posibilidad de que alguien haya estado fumando en ese sector y arrojara una ceniza que posteriormente provocara el fuego.

Bomberos rocían agua para apagar un incendio en la pendiente vegetada de la Costa Verde en el distrito de Miraflores. (Infobae Perú / Paula Elizalde)

Antecedentes de incendios

Casaretto recordó que situaciones similares ya se han presentado durante el año en otros sectores de la Costa Verde. En ese sentido, mencionó que en Chorrillos y Barranco se han atendido cuatro emergencias por incendios durante el presente año.

El funcionario también destacó que las condiciones de los acantilados y la presencia de vegetación pueden facilitar la propagación de las llamas. Por ello, consideró necesario reforzar las medidas de prevención en estos espacios.

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MML propone vigilancia permanente

Ante este tipo de emergencias, Casaretto señaló que existe la necesidad de mantener una custodia permanente en los acantilados, debido a la presencia de personas que ocupan estos espacios y a situaciones que pueden generar nuevos incendios.

La autoridad municipal sostuvo que la vigilancia resulta importante para prevenir que una fogata, una ceniza u otra fuente de fuego termine provocando una emergencia de mayores dimensiones.