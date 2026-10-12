Una deportista denuncia que fue acosada y agredida sexualmente mientras corría por el malecón de Miraflores

El ataque ocurrió el domingo al amanecer y quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad del distrito. El agresor aún no ha sido identificado

Guardar

La deportista Valeria Martínez denunció este lunes haber sufrido una agresión sexual mientras corría por el malecón Cisneros, en el distrito limeño de Miraflores, una zona frecuentada por quienes realizan actividades físicas al aire libre.

En declaraciones al programa 24 Horas de Panamericana Televisión, la joven relató que un hombre que se desplazaba en un scooter se acercó a ella, la acosó y la atacó con un golpe en el glúteo antes de darse a la fuga.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad registraron parte de sus movimientos y podrían ayudar a identificarlo. El hecho ocurrió el domingo, después de las 5.00 horas, cerca del parque Alberto Andrade Carmona, conocido como Parque del Amor.

En las imágenes difundidas por el espacio televisivo se observa a un individuo vestido con una casaca blanca y un pantalón oscuro que cambia de dirección para aproximarse a la joven y luego sigue su recorrido.

Martínez explicó que, tras ser agredida, sacó su teléfono móvil para grabar al hombre e intentar obtener detalles que facilitaran su identificación. Posteriormente, acudió a la comisaría de Miraflores para formalizar la denuncia y también difundió lo sucedido en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Dos grabaciones podrían ayudar a identificar al sospechoso. La Municipalidad de Miraflores entregó las imágenes a la joven para contribuir con la investigación EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Según explicó, decidió hacer público el caso para visibilizar una situación que otras mujeres pueden callar por temor a exponerse o sufrir represalias. “Sí, tengo miedo. Desde ese momento yo estoy cada segundo con miedo. Estoy muy vulnerable”, declaró.

Añadió que las dos grabaciones proporcionadas por la Municipalidad de Miraflores le dieron fuerzas para denunciar y expresó su esperanza de que las imágenes permitan identificar al presunto agresor, cuya detención no ha sido informada hasta el momento.

Martínez advirtió de que lo ocurrido puede afectar la sensación de seguridad de quienes salen a entrenar durante las primeras horas del día. Aunque habitualmente corre en grupo, aquella mañana se encontraba sola.

PUBLICIDAD

El Código Penal sanciona los tocamientos y otros actos de connotación sexual sin consentimiento con penas de tres a seis años de prisión. Para el acoso sexual, en tanto, establece condenas de tres a cinco años, que pueden elevarse hasta ocho años si concurren agravantes.

La víctima formalizó la denuncia policial y reconoció que siente miedo tras lo ocurrido. También explicó que decidió hacer público el caso para visibilizar las agresiones que sufren otras mujeres

¿Cómo denunciar el acoso sexual?

Las víctimas pueden denunciar el acoso sexual ante la Policía Nacional del Perú (PNP), en la comisaría más cercana, o ante el Ministerio Público. También pueden presentar un reporte a través de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior.

Para facilitar la investigación, se recomienda conservar videos, fotografías, mensajes y otros elementos que permitan esclarecer los hechos, además de precisar la hora y el lugar del incidente. No es necesario conocer la identidad del presunto agresor para presentar la denuncia.

PUBLICIDAD

En caso de peligro inmediato, se puede llamar a la Policía al 105. La Línea 100 ofrece orientación y atención en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.