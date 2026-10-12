Perú

Una deportista denuncia que fue acosada y agredida sexualmente mientras corría por el malecón de Miraflores

El ataque ocurrió el domingo al amanecer y quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad del distrito. El agresor aún no ha sido identificado

El ataque ocurrió el domingo al amanecer y quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad del distrito. El agresor aún no ha sido identificado
Guardar

La deportista Valeria Martínez denunció este lunes haber sufrido una agresión sexual mientras corría por el malecón Cisneros, en el distrito limeño de Miraflores, una zona frecuentada por quienes realizan actividades físicas al aire libre.

En declaraciones al programa 24 Horas de Panamericana Televisión, la joven relató que un hombre que se desplazaba en un scooter se acercó a ella, la acosó y la atacó con un golpe en el glúteo antes de darse a la fuga.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad registraron parte de sus movimientos y podrían ayudar a identificarlo. El hecho ocurrió el domingo, después de las 5.00 horas, cerca del parque Alberto Andrade Carmona, conocido como Parque del Amor.

En las imágenes difundidas por el espacio televisivo se observa a un individuo vestido con una casaca blanca y un pantalón oscuro que cambia de dirección para aproximarse a la joven y luego sigue su recorrido.

Martínez explicó que, tras ser agredida, sacó su teléfono móvil para grabar al hombre e intentar obtener detalles que facilitaran su identificación. Posteriormente, acudió a la comisaría de Miraflores para formalizar la denuncia y también difundió lo sucedido en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Dos grabaciones podrían ayudar a identificar al sospechoso. La Municipalidad de Miraflores entregó las imágenes a la joven para contribuir con la investigación EFE/ Paolo Aguilar/Archivo
Dos grabaciones podrían ayudar a identificar al sospechoso. La Municipalidad de Miraflores entregó las imágenes a la joven para contribuir con la investigación EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Según explicó, decidió hacer público el caso para visibilizar una situación que otras mujeres pueden callar por temor a exponerse o sufrir represalias. “Sí, tengo miedo. Desde ese momento yo estoy cada segundo con miedo. Estoy muy vulnerable”, declaró.

Añadió que las dos grabaciones proporcionadas por la Municipalidad de Miraflores le dieron fuerzas para denunciar y expresó su esperanza de que las imágenes permitan identificar al presunto agresor, cuya detención no ha sido informada hasta el momento.

Martínez advirtió de que lo ocurrido puede afectar la sensación de seguridad de quienes salen a entrenar durante las primeras horas del día. Aunque habitualmente corre en grupo, aquella mañana se encontraba sola.

El Código Penal sanciona los tocamientos y otros actos de connotación sexual sin consentimiento con penas de tres a seis años de prisión. Para el acoso sexual, en tanto, establece condenas de tres a cinco años, que pueden elevarse hasta ocho años si concurren agravantes.

La víctima formalizó la denuncia policial y reconoció que siente miedo tras lo ocurrido. También explicó que decidió hacer público el caso para visibilizar las agresiones que sufren otras mujeres
La víctima formalizó la denuncia policial y reconoció que siente miedo tras lo ocurrido. También explicó que decidió hacer público el caso para visibilizar las agresiones que sufren otras mujeres

¿Cómo denunciar el acoso sexual?

Las víctimas pueden denunciar el acoso sexual ante la Policía Nacional del Perú (PNP), en la comisaría más cercana, o ante el Ministerio Público. También pueden presentar un reporte a través de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior.

Para facilitar la investigación, se recomienda conservar videos, fotografías, mensajes y otros elementos que permitan esclarecer los hechos, además de precisar la hora y el lugar del incidente. No es necesario conocer la identidad del presunto agresor para presentar la denuncia.

En caso de peligro inmediato, se puede llamar a la Policía al 105. La Línea 100 ofrece orientación y atención en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Temas Relacionados

Mirafloresacoso sexualperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yordy Reyna no pudo evitar la goleada del CSKA Moscú sobre Rodina en la Premier League de Rusia: sigue en zona de descenso

La derrota agrava una situación ya comprometida: Rodina suma solo cinco puntos en diez fechas y enfrenta a Spartak Moscú en la próxima jornada, con la obligación de cortar la racha negativa

Yordy Reyna no pudo evitar la goleada del CSKA Moscú sobre Rodina en la Premier League de Rusia: sigue en zona de descenso

La mentalidad de Luis Iberico con Sporting Cristal de cara a lo que resta del Torneo Clausura: “Que la hinchada siga creyendo”

El delantero anotó el gol del triunfo en Cajamarca, suma tres tantos en sus últimos cuatro compromisos y pide humildad para sostener la pelea por la punta del segundo torneo del año

La mentalidad de Luis Iberico con Sporting Cristal de cara a lo que resta del Torneo Clausura: “Que la hinchada siga creyendo”

Hallan presunto explosivo y una nota amenazante dirigida a Keiko Fujimori en los exteriores del penal Ancón II

El paquete fue encontrado cerca de las 6:00 a. m. del lunes 12 de octubre. La UDEX intervino el objeto y la Policía inició las investigaciones para identificar a quien lo dejó

Hallan presunto explosivo y una nota amenazante dirigida a Keiko Fujimori en los exteriores del penal Ancón II

¿Y si la prevención del cáncer de mama empezara en tu plato?

La enfermedad constituye la neoplasia maligna más común entre las mujeres del país, donde cada jornada 21 pacientes reciben la confirmación y cinco fallecen por esta causa, según las cifras difundidas en el texto

¿Y si la prevención del cáncer de mama empezara en tu plato?

Javier Rabanal ofrece mirada para explicar la caída de Cusco FC ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026: “Es muy difícil contra un grande”

El profesional español ha quedado muy incómodo por la manera en cómo su plantel cometió una irresponsabilidad que desembocó en la derrota de la pasada jornada; además, reconoce que la diferencia de niveles en los planteles marcó la diferencia

Javier Rabanal ofrece mirada para explicar la caída de Cusco FC ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026: “Es muy difícil contra un grande”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Minedu detalla qué actos graves y muy graves podrían motivar expulsión de alumnos: uso de celular y extorsión están en lista

Minedu detalla qué actos graves y muy graves podrían motivar expulsión de alumnos: uso de celular y extorsión están en lista

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

Keiko Fujimori confirma el regreso de las expulsiones en los colegios: “Los más malcriados no van a estar en las aulas”

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

El aluvión de Chile y la advertencia para Lima: Las quebradas de Chaclacayo bajo alerta tras riesgos de huaicos por El Niño

ENTRETENIMIENTO

Carol Reali, ‘Cachaza’, revela en qué país dará a luz y dónde vivirá con su primer hijo junto a André Bankoff

Carol Reali, ‘Cachaza’, revela en qué país dará a luz y dónde vivirá con su primer hijo junto a André Bankoff

Ric La Torre sorprendió a una joven huancaína y a su madre al regalarles entradas para el último concierto de BTS en Lima

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, dio a luz a su primera bebé: “Mi pequeño amor”

Diana Sánchez aseguró que su salida de ‘Esto es guerra’ ocurrió tras exponer favoritismo hacia Angie Arizaga

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

DEPORTES

Javier Rabanal ofrece mirada para explicar la caída de Cusco FC ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026: “Es muy difícil contra un grande”

Javier Rabanal ofrece mirada para explicar la caída de Cusco FC ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026: “Es muy difícil contra un grande”

Carlos Desio ve paralizada su renovación en Sport Boys después de un alarmante declive: decisión final se conocerá al concluir Liga 1 2026

Lorena Góngora pone en valor la campaña de Perú en el Sudamericano Sub 19: “El país se tiene que poner orgulloso”

Franco Velazco respondió con firmeza a Pablo Guede y Miguel Rondelli tras acusaciones contra Universitario: “Veremos la ‘solidaridad’ a fin de año”

Brenda Lobatón fija su gran meta para la temporada 2026/27: “Tengo que irme siendo campeona con San Martín”