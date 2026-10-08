Fiscalía pide ocho meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’ por lavado de activos, la tercera en su contra

La Fiscalía solicitó ocho meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado, “Chibolín”, por presunto lavado de activos agravado

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El Ministerio Público solicitó ocho meses de prisión preventiva contra el expresentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’ y recluido en el penal de Lurigancho, por el presunto delito de lavado de activos agravado,, según una resolución difundida este jueves por RPP.

El requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que programó para el próximo 5 de noviembre una audiencia para evaluar la medida.

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De acuerdo con la emisora, ese juzgado decidió el pasado 6 de octubre inhibirse del caso al considerar que carecía de competencia objetiva y dispuso remitirlo al juzgado de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, mediante una resolución emitida al día siguiente, programó la audiencia mientras se resuelven las cuestiones de competencia.

La investigación, abierta el pasado 4 de septiembre, busca determinar el origen del patrimonio de Hurtado y comprende presuntos actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos. La audiencia se celebrará a las 9:00 horas, será presencial e inaplazable y tendrá lugar en la sede de la Corte Superior Nacional, en el centro de Lima.

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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó una audiencia presencial para evaluar el pedido el 5 de noviembre, a las 9:00, en la Corte Superior Nacional de Lima

Se trata del tercer pedido de prisión preventiva contra Hurtado en procesos penales distintos. Actualmente, el expresentador cumple 18 meses de prisión preventiva (que fueron ampliados por otros 18 este año) por su presunta participación en el pago de una coima que habría sido entregada por el empresario Javier Miu Lei para que la entonces fiscal Elizabeth Peralta interviniera en la recuperación de unas barras de oro incautadas a una empresa vinculada al empresario.

El Poder Judicial dictó esta medida el 2 de octubre de 2024. Hurtado también es investigado por su presunta participación en las gestiones que realizó el futbolista Roberto Siucho ante Migraciones en 2019 para renunciar a la nacionalidad peruana y jugar en China, un caso por el que recibió nueve meses de prisión preventiva en diciembre de 2024, medida que ya venció.

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‘Chibolín’ ha solicitado al Poder Judicial el cese de la medida cautelar que cumple por el caso de las ‘barras de oro’, al alegar que ya no persisten las condiciones que justificaron la prolongación de la medida. El requerimiento será evaluado el próximo 14 de octubre.

Es el tercer pedido de prisión preventiva contra Hurtado. Actualmente permanece recluido por el caso de las barras de oro, en el que la Fiscalía pide 30 años de prisión

La defensa sostiene que la investigación preparatoria concluyó y que la Fiscalía ya presentó una acusación en la que solicita 30 años de prisión contra el exconductor. Además, presentó un compromiso de contratación para que trabaje como jefe de Producción, Marketing y Publicidad en una empresa dedicada a organizar espectáculos, con el argumento de que esta oferta acredita un proyecto laboral y favorece su arraigo.

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La semana pasada, el maquillador y conductor Carlos Cacho reveló que Hurtado atraviesa dificultades económicas mientras permanece recluido y que necesita ayuda para cubrir sus gastos. Para apoyarlo, anunció una pollada para el próximo 28 de octubre en el Barley Bar, en Pueblo Libre.

Cada tarjeta costará 100 soles e incluirá una porción de pollo y un espectáculo en vivo, en el que participarán 20 artistas cuya identidad aún no ha sido revelada.