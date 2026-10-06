Perú

Andrés Hurtado se queda sin dinero en prisión y Carlos Cacho anuncia actividad para ayudarlo: “Está a punto de comer de la paila”

“Andrés necesita dinero, ya no puede más”, afirmó Carlos Cacho al revelar la situación económica que, según su versión, atraviesa el expresentador de televisión en prisión

Andrés Hurtado reaparece en audiencia. Foto: Justicia TV
Andrés Hurtado reaparece en audiencia. Foto: Justicia TV
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La situación de Andrés Hurtado, conocido popularmente como Chibolín, habría cambiado radicalmente desde los años en los que mostraba una vida rodeada de lujos y extravagancias en televisión. Según reveló su amigo, el maquillador y conductor Carlos Cacho, el exanimador estaría atravesando actualmente una complicada situación económica mientras permanece recluido en el penal de Lurigancho.

Cacho habló sobre la situación del conductor durante una entrevista para el canal de YouTube Nadie Sabe, donde aseguró que el tiempo que Hurtado lleva privado de su libertad habría provocado que sus recursos económicos se reduzcan considerablemente. El maquillador incluso sostuvo que su amigo actualmente tendría dificultades para cubrir gastos básicos dentro del establecimiento penitenciario.

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La revelación contrasta con la imagen que durante años acompañó a Andrés Hurtado en sus apariciones públicas, donde solía hacer referencia a artículos de lujo, costosos objetos y un estilo de vida que se convirtió en parte de su personaje televisivo.

El amigo de ‘Chibolín’ aseguró que “la plata se acaba” durante una permanencia prolongada en prisión y anunció que buscará reunir a diez amigos para apoyarlo económicamente. YouTube/ Nadie Sabe.

Carlos Cacho asegura que Andrés Hurtado atraviesa dificultades económicas

Durante la entrevista, Carlos Cacho fue directo al referirse a la situación que estaría atravesando su amigo. El maquillador explicó que, después de un periodo prolongado en prisión, los recursos económicos pueden terminar.

Tanto tiempo ahí la plata se acaba. No tiene dinero y está pasando momentos muy complicados económicamente”, reveló Cacho durante la conversación.

Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.
Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.

“Andrés necesita dinero ya no puede más”, afirma Carlos Cacho

El momento más llamativo de la entrevista ocurrió cuando Carlos Cacho describió la situación económica de Andrés Hurtado con una expresión coloquial para referirse a la falta de recursos.

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Cuando una persona ya no tiene para comprarse su almuerzo, está a punto de comer de la paila. Andrés necesita dinero ya no puede más”, afirmó el maquillador.

Cacho planteó así un escenario completamente diferente al que durante años se conoció públicamente alrededor de Chibolín, quien convirtió sus referencias a los lujos en uno de los elementos característicos de su personaje.

El maquillador sostuvo que la permanencia prolongada en prisión habría generado un impacto económico importante y que actualmente el conductor necesita que sus amigos lo respalden.

Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.
Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.

De los lujos de Chibolín a la situación que describe Carlos Cacho

La revelación adquiere especial impacto por el contraste con la imagen pública que Andrés Hurtado construyó durante sus años en televisión.

Durante sus programas y apariciones públicas, el conductor hizo de los lujos parte de su discurso. En el material difundido sobre la entrevista se recuerda que quedaron atrás las referencias a botellas de whisky valorizadas en 10 mil dólares y objetos de marcas de lujo, como los cubiertos Versace que utilizaba en determinadas ocasiones.

Ese estilo extravagante fue una de las características que acompañaron al personaje de Chibolín durante su carrera televisiva. Ahora, según lo relatado por Cacho, la realidad sería completamente distinta. El maquillador sostiene que Hurtado ya no cuenta con los recursos económicos que tenía anteriormente y que necesita ayuda para afrontar sus gastos.

Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.
Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.

Carlos Cacho recuerda su propia experiencia en prisión

Durante la conversación, el maquillador también hizo referencia a una experiencia personal que, según explicó, le permite comprender algunas de las dificultades que atraviesan las personas privadas de su libertad.

Cacho recordó que él sabe lo que significa estar “adentro” y conocer de cerca los dramas que pueden enfrentar quienes permanecen recluidos. Esta referencia personal fue utilizada para explicar por qué considera importante ayudar a Hurtado en el momento que estaría atravesando.

Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.
Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.

¿Por qué Andrés Hurtado permanece recluido en Lurigancho?

Mientras Carlos Cacho habla de las dificultades económicas que estaría atravesando su amigo, Andrés Hurtado permanece recluido en el penal de Lurigancho en el marco del proceso judicial que enfrenta.

El exconductor es procesado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos. Estas imputaciones forman parte de una investigación fiscal que ha mantenido a Hurtado alejado de la televisión y privado de su libertad.

En este contexto, la II Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó una pena de 30 años de prisión en su contra.

Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.
Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.

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