Perú

Carlos Cacho revela detalles de la pollada a favor de Andrés Hurtado tras quedarse sin dinero en prisión: costará 100 soles

El maquillador señaló que la jornada busca reunir recursos para ayudar al exanimador, quien afronta un proceso judicial bajo prisión preventiva

La pollada a favor de Andrés Hurtado tendrá entradas de S/ 100 y show en vivo
La pollada a favor de Andrés Hurtado tendrá entradas de S/ 100 y show en vivo
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Carlos Cacho dio nuevos detalles de la pollada que organizará junto con amistades de Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, para reunir fondos en su favor mientras permanece recluido en el penal de Lurigancho. El estilista confirmó que cada tarjeta tendrá un costo de S/ 100 e incluirá un espectáculo en vivo, además de la tradicional porción de pollo.

La actividad está prevista para el próximo 28 de octubre en el Barley Bar, ubicado en Pueblo Libre. Cacho señaló que la propuesta busca convocar a personas cercanas al exconductor de televisión y obtener recursos para apoyarlo durante el proceso judicial que enfrenta.

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El organizador sostuvo que el precio responde al programa que preparan para la jornada. “La pollada costará cien soles, porque no solo es la pollada, habrá show y se trata de ayudar”, declaró Cacho a Trome.

Por el momento, no se han difundido los nombres de los artistas que participarán ni la hora de inicio del evento. Sin embargo, Cacho afirmó que ya cuenta con una primera lista de 20 artistas confirmados, quienes se sumarían a la iniciativa.

Pollada busca ayudar a Andrés Hurtado

La convocatoria se conoció después de que Carlos Cacho hablara públicamente de las dificultades económicas que, según su versión, atraviesa el exanimador durante su permanencia en prisión.

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El maquillador explicó que la idea surgió entre aigos y personas de confianza de Hurtado. La actividad combinará venta de comida con números musicales y otras presentaciones, aunque los responsables aún no han anunciado la cartelera ni los mecanismos para adquirir las tarjetas.

“Sí, ya tengo una lista de veinte artistas confirmados. Vamos a apoyar, sé qué es pasar por este tipo de situaciones. Es muy doloroso, hay que ponernos la mano en el corazón”, manifestó Cacho en declaraciones recogidas por el diario.

El estilista no precisó si los artistas participarán de forma gratuita ni cuáles serán los gastos destinados a la producción del evento. Tampoco confirmó puntos de venta físicos, modalidad de reservas o canales oficiales para adquirir los ingresos. Esos datos deberán ser comunicados antes de la fecha prevista.

El amigo de ‘Chibolín’ aseguró que “la plata se acaba” durante una permanencia prolongada en prisión y anunció que buscará reunir a diez amigos para apoyarlo económicamente. YouTube/ Nadie Sabe.

Andrés Hurtado enfrenta problemas económicos

En una entrevista para el canal de YouTube Nadie Sabe, Carlos Cacho dijo que la permanencia de Andrés Hurtado en prisión habría reducido sus recursos. “Tanto tiempo ahí, la plata se acaba. No tiene dinero y está pasando momentos muy complicados económicamente”, afirmó.

Cacho también se refirió a la alimentación de su amigo dentro del establecimiento penitenciario. “Cuando una persona ya no tiene para comprarse su almuerzo, está a punto de comer de la paila. Andrés necesita dinero, ya no puede más”, sostuvo.

La expresión alude a la ración de comida que reciben las personas privadas de libertad. Cacho planteó que el objetivo de la pollada es conseguir apoyo económico para que Hurtado pueda atender sus necesidades durante su reclusión.

Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.
Andrés Hurtado se quedó sin dinero en el penal, afirma Carlos Cacho: “Necesita dinero, ya no puede más”. Captura: Nadie Sabe.

Andrés Hurtado permanece recluido en el penal de Lurigancho mientras afronta investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos. En julio de 2026, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la ampliación por 18 meses de la prisión preventiva en su contra.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 30 años de prisión en uno de los procesos que enfrenta el exconductor. No obstante, el caso continúa en trámite y no existe una sentencia definitiva que determine su responsabilidad penal.

Hurtado fue detenido el 19 de septiembre de 2024 y pasó a prisión preventiva al mes siguiente. Desde entonces, su defensa ha presentado recursos para cuestionar la medida y solicitar que pueda continuar el proceso fuera de prisión.

En una audiencia virtual reciente, el exconductor afirmó que no busca evadir a la justicia y pidió afrontar el proceso en libertad. “Puedo afrontar mi juicio fuera y con toda transparencia”, expresó.

Andrés Hurtado

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