El financiamiento se repartirá entre siete entidades, incluidos los ministerios del Interior, Defensa y Vivienda, el Ministerio Público, Reniec, la ANIN y Fondepes. Foto: EFE

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El Ejecutivo autorizó un crédito suplementario de S/ 1.128 millones para financiar medidas de prevención y respuesta ante los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026-2027. El presupuesto cubrirá desde programas de vivienda para familias afectadas por desastres hasta bonificaciones para policías y militares que trabajen en zonas declaradas en emergencia.

Los recursos serán distribuidos entre siete entidades públicas, entre ellas los ministerios del Interior, Defensa y Vivienda. También recibirán financiamiento el Ministerio Público, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

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¿En qué se utilizarán los S/ 1.128 millones?

El financiamiento fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 268-2026-EF, publicado el 28 de noviembre. La disposición establece que parte del presupuesto se destinará a programas habitacionales dirigidos a familias que necesitan acceder a una vivienda o reconstruirla después de una emergencia.

Entre las medidas contempladas figura el pago del Bono Familiar Habitacional, tanto en la modalidad de construcción en sitio propio como en la de adquisición de vivienda nueva. También se cubrirá el Bono de Arrendamiento de Viviendas para Emergencias, destinado a hogares damnificados por desastres.

Una representante del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) explica en una entrevista televisiva para TVPerú Noticias el mapa de monitoreo de la plataforma Perú en Alerta. Durante la transmisión se informa sobre la identificación de 2186 zonas críticas y 3599 peligros geológicos en el territorio peruano, asociados al riesgo de deslizamientos, desbordes fluviales y huaicos ante las precipitaciones del fenómeno El Niño.

Otra parte del presupuesto permitirá otorgar bonificaciones por alto riesgo al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército que sea desplegado en zonas declaradas en emergencia. Asimismo, se reforzará la capacidad de respuesta y atención sanitaria del Comando de Salud del Ejército (Cosale).

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Más recursos para gobiernos locales y prevención

El Ejecutivo también aprobó partidas adicionales para financiar inversiones y trabajos preventivos ante las lluvias intensas. Una de ellas fue autorizada mediante el Decreto Supremo N.º 272-2026-EF, que dispone un crédito suplementario de S/ 24,6 millones para diversos gobiernos locales.

Este monto permitirá ejecutar 11 inversiones relacionadas con el transporte, las actividades agropecuarias y la movilidad urbana. El objetivo es asegurar la continuidad de estos proyectos, considerados necesarios frente a los riesgos asociados al fenómeno climático.

Por su parte, el Decreto Supremo N.º 270-2026-EF autorizó una transferencia de S/791.278 al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). El dinero financiará acciones de prevención y mitigación en 23 sedes priorizadas de la Red CITE, con el propósito de resguardar sus instalaciones y equipos especializados.

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Reportaje del programa Ahora y en la Hora sobre el impacto del fenómeno El Niño en el litoral peruano, donde se registran aves y lobos marinos varados o muertos en la orilla de las playas. La emisión incluye la intervención del médico internista Kerwin Mendieta, quien aborda los riesgos de infecciones para la población ante la exposición a restos biológicos en descomposición y analiza el impacto de la escasez de alimento marino en estas especies.

La intervención también busca mantener los servicios tecnológicos que estas sedes ofrecen a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). A ello se suma otra transferencia, de S/517.000, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 267-2026-EF para 12 gobiernos locales, que financiará 13 intervenciones priorizadas por la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales.

Defensa recibirá S/30 millones para maquinaria

En el sector Defensa, el Decreto Supremo N.º 266-2026-EF autorizó una transferencia de S/ 30 millones para financiar la compra de equipos mecánicos de ingeniería, maquinaria pesada, vehículos de soporte logístico y equipos de soporte técnico.

La adquisición apunta a fortalecer la capacidad operativa del Ministerio de Defensa frente a las precipitaciones intensas y los eventuales impactos del fenómeno El Niño 2026-2027. Estos equipos podrán respaldar las labores que se requieran en las zonas expuestas a las emergencias.

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Las disposiciones presupuestales citadas contemplan, en conjunto, S/ 1.154 millones para atender los riesgos vinculados con el fenómeno climático, proteger infraestructura y asegurar la continuidad de servicios en los territorios que podrían verse afectados.