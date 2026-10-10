Retiro de AFP de 4 UIT se podría aprobar a pesar de prohibición de la reforma de pensiones

Aún no hay debate en el Congreso sobre el retiro AFP, pero la medida ya está en la mesa de la Comisión de Economía. - Crédito Andina

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Ya la Comisión de Economía del Congreso ha recibido su primer proyecto de retiro de AFP, el que plantea que el noveno acceso a las cuentas privadas de pensiones sea, nuevamente, de hasta 4 UIT (S/22.000).

Si este se aprueba —aún está lejos de esa etapa, dado que el proyecto no se ha sustentado ni se han pedido opiniones a instituciones aún—, el mismo texto plantea que se exceptuaría no solo del la prohibición para acceder a una pensión mínima, sino también busca ser una excepción a lo señalado por la reforma de pensiones.

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Como se recuerda, La Ley de modernización del sistema previsional peruano tiene un apartado donde prohíbe los retiros de AFP; sin embargo, esto no detendría a la nueva medida (no solo porque una ley puede sobreponerse a otra) dado que esta se plantea como una excepción a esa norma.

Retiro AFP: Se entregaría 1 UIT (S/5.500) cada 30 días calendario, justo como los anteriores accesos de hasta 4 UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Nuevo retiro AFP se plantea como “excepción”

¿Podría aprobarse el nuevo retiro de AFP a pesar de la prohibición que plantea la reforma de pensiones? Sí.

“La presente propuesta legislativa no modifica ni deroga expresamente ninguna disposición del ordenamiento jurídico vigente. Solo establece con carácter excepcional, facultativo y temporal, una autorización para el retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (4 UIT) de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, constituyendo una excepción a la regla general prevista en el artículo 15.1 de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano", se aclara en el proyecto de ley.

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Una ley se sobrepone a otra. Sin embargo, aún está lejos de discutirse el nuevo retiro de AFP en el Congreso, hasta ahora el empuje a la medida solo viene de una parlamentaria, Catherin Palomino, de Juntos Por el Perú.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

¿Cómo sería el nuevo retiro de AFP?

Si se aprueba la medida, ¿cuáles serían las características del nuevo retiro de AFP? Vamos por partes.

Primero, el proyecto de retiro de AFP es el noveno de su tipo y, como los últimos aprobados —el más cercano estuvo vigente a enero de este 2026—, permitiría que todos los afiliados sin excepción puedan solicitar sacar hasta S/22.000 (4 UIT) de sus cuentas individuales, normalmente bloqueadas de retiros.

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Es decir, si uno tiene S/22.000 en su cuenta de AFP podrá retirar todo, pero si tiene un monto menor, también podrá hacerlo. Podría retirar inclusive S/1 si así lo tuviera en su cuenta. Pero no podrá sacar más de ese monto límite de S/22.000.

La entidad presidida por Julio Velarde vuelve a estar en contra del retiro AFP, pero aún no revisa el proyecto. - Crédito Andina/Andrés Valle

Podrá hacerlo también inclusive si ya anteriormente ha retirado AFP, ya sea en la pandemia, o por las últimas leyes.

Por lo demás, el acceso sería del siguiente modo, según señala el texto del proyecto de ley:

Los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los noventa (90) días calendario posteriores a la entrada en vigencia del Reglamento del Procedimiento Operativo de la presente ley Se abona un monto de hasta una unidad impositiva tributaria (1UIT) cada treinta (30) días calendario. El primer desembolso se realiza dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado El afiliado puede desistir de continuar con el retiro de los fondos de su cuenta individual de capitalización, comunicándolo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones, diez días calendario antes del siguiente desembolso.