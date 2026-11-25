Cuatro postores superaron la precalificación de ProInversión y seguirán en el concurso para obtener la concesión del Teleférico de Choquequirao. Foto: Choquequirao Travel

Guardar

Cuatro empresas y consorcios quedaron habilitados para continuar en el concurso que definirá al responsable de la concesión del Teleférico de Choquequirao. ProInversión, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que los postores superaron la etapa de precalificación del proceso de proyectos integrales y podrán participar en las siguientes fases.

La iniciativa comprende un sistema de transporte por cable y buses para facilitar el ingreso al parque arqueológico desde Cusco y Apurímac. El proyecto busca reducir un recorrido que hoy exige varios días de caminata. La adjudicación está prevista para el primer semestre de 2027 y el monto estimado asciende a USD 415,75 millones, incluidos los costos de operación y mantenimiento.

PUBLICIDAD

Cuatro postores siguen en competencia

La lista de precalificados incluye a Unna Infraestructura S.A.C. y Doppelmayr Perú S.A.C. También avanzaron dos consorcios: el Consorcio Teleférico de Choquequirao, conformado por NGE Concessions S.A.S., Topaze Invest S.A.S. y Poma S.A.S.; y el Consorcio Teleférico Choquequirao, integrado por Construcción y Administración S.A. e Hidalgo e Hidalgo S.A.

Con esta etapa concluida, los cuatro participantes quedan habilitados para seguir en el concurso de proyectos integrales y competir por la concesión. El procedimiento continuará de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases, hasta seleccionar al operador del proyecto.

Los cuatro postores avanzarán en el concurso hasta la elección del concesionario. Foto: Logística 360

La propuesta busca cambiar las condiciones de acceso al complejo arqueológico. Actualmente, la caminata de ida y vuelta toma entre cuatro y cinco días, y Choquequirao recibe alrededor de 8.000 visitantes al año, en su mayoría personas de 20 a 35 años. Con el nuevo sistema, el recorrido podría completarse en unas horas y se estima superar el millón de visitantes anuales.

PUBLICIDAD

La reducción del tiempo de viaje facilitaría la llegada de familias y adultos mayores. El incremento de turistas también elevaría la demanda de servicios de guiado, hospedaje y alimentación, y abriría oportunidades para artesanos y productores de las comunidades cercanas.

Dos rutas de ingreso desde Cusco y Apurímac

En Cusco, el trayecto partirá de la estación central de Yanama. Una vía turística de 9,4 kilómetros conectará ese punto con la estación de salida de Abra San Juan. Desde allí, el teleférico cubrirá un primer tramo de 2,7 kilómetros hasta Maizal y continuará otros 3,7 kilómetros hasta Abra Choquequirao, ubicado detrás del monumento arqueológico.

El segundo acceso estará en Apurímac. Los buses partirán de la estación central de Huanipaca hacia Kiuñalla, donde una vía turística de 1,3 kilómetros permitirá llegar al teleférico. Este recorrerá 4,2 kilómetros hasta la estación Unión, cruzando el cañón del río Apurímac. La construcción de ambos accesos se realizará en paralelo para habilitar el servicio desde las dos regiones.

PUBLICIDAD

En Cusco, el recorrido partirá de Yanama hacia Abra San Juan y continuará en teleférico por dos tramos: 2,7 kilómetros hasta Maizal y 3,7 kilómetros hasta Abra Choquequirao. Foto: Comex

Choquequirao podrá articularse con otros destinos turísticos de ambas regiones. En Cusco, el circuito incluye Urubamba, Ollantaytambo, Machu Picchu, el nevado Salkantay y la laguna Humantay. En Apurímac, la oferta podrá complementarse con el Santuario Nacional de Ampay y la Piedra de Saywite.

La concesión será cofinanciada por el Mincetur

El monto estimado asciende a USD 415,75 millones. De esa suma, USD 296,05 millones corresponden a inversión, mientras que USD 119,7 millones están destinados a operación y mantenimiento. La Asociación Público-Privada (APP) contará con cofinanciamiento del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El Estado conservará la titularidad pública de la infraestructura y fijará las condiciones de operación y los estándares de calidad que deberá cumplir el concesionario. La empresa adjudicataria tendrá que prestar el servicio conforme a las disposiciones establecidas por el sector público.

PUBLICIDAD

La selección está programada para el primer semestre de 2027. El concurso continuará con los cuatro postores que superaron la precalificación, con el objetivo de definir quién desarrollará y operará el sistema de transporte hacia Choquequirao.