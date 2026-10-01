Libre desafiliación informada ya no va: Los nuevos requisitos para pasar de AFP a ONP y viceversa

Nuevos cambios al sistema de pensiones en Perú. Ahora los afiliados podrán cambiarse fácilmente de la ONP a una AFP y viceversa. - Crédito Andina

Guardar

¿Sabías que si aportas a una AFP o a la ONP (Oficina de Normalización Previsional podrás cambiarte de una a otra o viceversa? Esto será posible con la nueva reglamentación en el marco de la Ley N° 32123, la nueva Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

Esto será posible a través del PAST, la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente, que no solo permitirá a los ciudadanos escoger su sistema de pensiones, al que aportarán el 10% (en AFP o EAF) o el 13% en la ONP, sino también cambiarse fácilmente de uno a otro.

PUBLICIDAD

Anteriormente, el proceso que estaba vigente era la libre desafiliación informada; sin embargo, con la nueva Ley, esta ha quedado derogada y hasta junio del 2027 los afiliados y aportantes no podrán cambiarse de un sistema a otro.

Afiliados podrán pasar desde una AFP a la ONP. - Crédito Difusión

¿Qué es la libre desafiliación informada y qué marco legal la amparaba?

La libre desafiliación informada era el procedimiento administrativo mediante el cual un ciudadano afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP - AFP) decidía voluntariamente dejar dicho régimen para retornar al Sistema Nacional de Pensiones (SNP - ONP).

Sin embargo, este ya no está vigente luego de la reglamentación de la Ley de la modernización del sistema peruano de pensiones.

En vez de esta, el PAST permitirá no solo escoger tu primera AFP, sino también cambiarse de AFP a ONP y viceversa.

La SBS dictará normas adicionales. - Crédito Andina

¿Cómo pasar de AFP a ONP mediante el trámite de libre desafiliación?

La libre desafiliación resaltaba que su término ‘informada’ era clave. Se exigía que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) entregaran al afiliado reportes bien detallados sobre su situación previsional.

PUBLICIDAD

Esto garantizaba que la persona conozca el impacto económico, las diferencias entre sistemas y si realmente le convenía el cambio antes de firmar su decisión de pasarse a la ONP. Ahora, el trámite cambiará.

Requisitos clave para tramitar la desafiliación de la AFP sin perder aportes

Como se sabe, el proceso de desafiliación tenía una serie de requisitos, pero esto ya no está vigente. En vez de eso la desafiliación de una AFP para pasar a la ONP se hará a través del PAST.

En caso de que el afiliado decida voluntariamente iniciar el trámite de traslado, debe presentar ante la EAF la solicitud correspondiente, en la cual manifieste su voluntad expresa, conforme con las disposiciones normativas de la SBS aplicables al SPP, así como la declaración en la que conste haber tomado conocimiento del Boletín Informativo

En caso el afiliado sea menor de edad o estuviera imposibilitado de efectuar el trámite, podrá realizarlo mediante un representante debidamente acreditado, quien debe sujetarse a las disposiciones conforme al Código Civil

El afiliado puede, de manera voluntaria, declarar períodos de aportación al SNP con anterioridad a julio de 1999, a efectos de solicitar el reconocimiento de las unidades de aportes asociadas a dichos aportes, salvo aquellas que provengan de un Bono de reconocimiento otorgado. Los períodos declarados serán evaluados por la ONP y, de corresponder, serán reconocidos conforme a la normativa previsional vigente. La presentación de esta solicitud y la evaluación que realice la ONP no suspenden ni interrumpen el trámite de traslado

La EAF (antes AFP) comunica al afiliado el registro de su solicitud para su seguimiento

La EAF valida los requisitos y condiciones para el traslado, orientada a verificar la situación previsional del solicitante y la inexistencia de impedimentos para el inicio del trámite, lo que comprende, entre otros, la condición de pensionista, la existencia de solicitudes o trámites en proceso que generen movimientos en la CIC, entre otros aspectos que defina la SBS.

Los delincuentes utilizan llamadas falsas, mensajes con enlaces fraudulentos y el cambio de tarjetas en cajeros para robar dinero (Créditos: TVPerú)

Asimismo, el afiliado puede efectuar su primer traslado entre el SNP y el SPP o viceversa, en cualquier momento, de manera libre, voluntaria e informada, a través de la PAST. Pero para solicitar un traslado posterior, el afiliado debe haber permanecido en su régimen previsional actual por un periodo mínimo de 24 meses. Sin embargo, los pensionistas de jubilación y de invalidez en el SNP o en el SPP, no pueden trasladarse dentro del sistema de pensiones.

PUBLICIDAD

¿Hay un modelo de solicitud de desafiliación ONP paso a paso?

Dado que el proceso se derogó por la nueva forma de traspaso de sistemas que habrá, no hay un modelo de solicitud de desafiliación vigente.

Sin embargo, sí se ha detallado la información que contiene la constancia de traslado, según la nueva Ley.

Hay tres tipos de bonos de reconocimientos vigentes en Perú. ¿Accedes a uno? - Crédito Difusión

Esta constancia de traslado es el documento que acredita la realización del traslado del afiliado en el SIPP, es emitida por la ONP o la SBS, según corresponda y contiene, como mínimo, la siguiente información:

Número de la constancia de traslado

Fecha de solicitud de traslado

Fecha de emisión de constancia traslado

Tipo y número de documento de identidad del afiliado

Apellido paterno, apellido materno y nombres del afiliado

Régimen de origen

Régimen de destino

Fecha de incorporación en el régimen de destino

Mes de inicio de aportes o devengues en el régimen previsional de destino.

¿Cómo solicitar el Bono de Reconocimiento en la ONP durante el traspaso?

Como se sabe, el afiliado del SNP que opte por trasladarse al SPP puede solicitar un bono de reconocimiento (BdR) por los aportes realizados a dicho régimen, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las normas que lo regulan —alternativamente, el afiliado en el SPP puede acceder a una pensión garantizada en el SNP—.

PUBLICIDAD

¿Y cómo será este trámite? Estos son los detalles:

El trámite de traslado del SNP al SPP se inicia a solicitud del afiliado o, para afiliados menores de edad, a solicitud del representante legal, mediante el registro de los datos personales a través de la PAST

Autenticado el afiliado, la PAST pone a su disposición el Boletín Informativo correspondiente al proceso de traslado, el cual contiene información sobre las condiciones, requisitos y beneficios de cada régimen. El afiliado debe confirmar expresamente su lectura mediante el mecanismo habilitado en la PAST. La falta de confirmación impide la continuación del trámite

El afiliado procede al registro de la información en el formulario de traslado en la PAST, según los datos de la solicitud de traslado del Anexo N° 01; adicionalmente, registra y valida datos de contacto, los cuales incluyen de manera obligatoria el correo electrónico y el número de teléfono celular.