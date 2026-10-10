Perú

BCRP: “El TC acotó el uso del retiro AFP a situaciones extraordinarias”

Un nuevo retiro de AFP se ha planteado por la llega del fenómeno El Niño. Si bien al BCRP aún no se le ha solicitado su opinión en el Congreso, reafirman su postura en contra

Foto del BCRP con logo
La entidad presidida por Julio Velarde vuelve a estar en contra del retiro AFP, pero aún no revisa el proyecto. - Crédito Andina/Andrés Valle
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Este nuevo Congreso bicameral ya tiene su primer proyecto de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000), una medida que ya va por su novena vez que ha sido planteada (a la fecha hubieron ocho retiros de fondos privados de pensiones).

Si bien aún el debate no empieza en la Comisión de Economía, se espera que este grupo, presidido por el diputado José Marcelo de Ahora Nación solicite opiniones de diversas instituciones para analizar el tema, el cual ahora busca justificarse por un impacto posible del fenómeno El Niño en la economía familiar.

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Sin embargo, según confirmó Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del Banco Central de Reserva (BCRP), aún no se le ha solicitado opinión a su entidad. Pero reafirmaron su posición en contra. Y si bien no han revisado el último proyecto presentado, Montoro señaló que “el Tribunal Constitucional acotó el uso de los retiros a situaciones extraordinarias, lo que en los últimos retiros no se ha visto”.

Mano con billetes de 100 soles
Retiro AFP: Se entregaría 1 UIT (S/5.500) cada 30 días calendario, justo como los anteriores accesos de hasta 4 UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

BCRP en contra del retiro AFP

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) reafirmó que su postura institucional respecto a las propuestas de retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no ha cambiado al subrayar la importancia crucial de generar y mantener el ahorro para financiar la jubilación.

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“La posición del banco no ha cambiado acerca del impacto que tienen los retiros de AFP en la jubilación. Es importante que se genere el ahorro para poder solventar la jubilación y y los retiros lo que hacen es aumentar el riesgo de la vejez”, señaló Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del BCR en conferencia de prensa.

De igual manera, recordó que el Tribunal Constitucional delimitó de manera clara el uso de los retiros de pensiones a situaciones de carácter extraordinario. Sin embargo, precisaron que dicha condición excepcional no se ha observado en el desarrollo de las últimas iniciativas.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Sin embargo, como se sabe, el nuevo retiro podría caer dentro de una ‘situación extraordinaria’, dado que toma como marco el fenómeno El Niño. Todo dependerá si el BCRP considera esto del mismo modo,

Cabe añadir que el BCR aclaró que no ha recibido aún un pedido formal para emitir una opinión técnica sobre las recientes iniciativas legislativas planteadas, ni ha tenido acceso a los proyectos de ley correspondientes. “No hemos visto todavía el proyecto de ley y no hemos recibido pedido de opinión”, puntualizó el gerente de Política Monetaria del BCR.

Como se recuerda, Julio Velarde ha asistido varias veces anteriormente al Congreso para exponer y señalar el impacto de los retiros de AFP. Esta vez lo volvería a hacer si la Comisión de Economía lo convoca.

Juan Sheput
El retiro AFP sería promovido desde el Congreso, pero el MTPE pide estudio técnico primero. - Crédito Presidencia

Comisión de Economía presidida por Ahora Nación

Esta legislatura la Comisión de Economía está presidida por Ahora Nación, y tiene como presidente al diputado José Marcelo Salazar.

Mientras, tiene como vicepresidenta a Rosangella Barbarán Reyes de Fuerza Popular, una diputada que ha estado anteriormente en contra de la medida, tal como su partido. Finalmente, el secretario de la mesa directiva es Juan Cabrera Nieto del Partido Cívico Obras.

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